Slutten på Twitter

Elon Musk bør være bekymret. Ingen sosiale medier har beholdt brukerne evig

ODA RYGH, skribent

De siste par ukene har det hersket kaos på Twitter. Elon Musk har endelig, etter muligens ha prøvd å trekke seg fra avtalen, kjøpt mikroblogg-plattformen for svimlende 44 milliarder dollar.

Det første han gjorde var å love å endre moderasjonspraksis til å tillate alt innhold som var innenfor loven.

Han viste så at han mente alvor ved å gi brorparten av de ansatte i Twitter sparken. Inkludert folkene tidligere ansvarlige for moderasjonspraksisen og menneskerettighetsteamet som jobbet blant annet med ytringsfrihetsspørsmål og å sikre dissidenter og situasjonen i kriser globalt.

Men brukere klager alltid. Vi har alle klaget over en endring i Facebooks design eller at YouTube plutselig viser andre ting enn vi er var vant med.

Det er noe helt annet når kundene begynner klage. Kundene er annonsører og de har merkevarer å beskytte fra så mye som et rusk av dårlig PR – og trekker seg fort.

Det har skjedd før.

YouTube har hatt flere hendelser under samlebegrepet «The AdPocalypse», der store annonsører trakk seg samtidig på grunn av bekymringer angående innhold. Videonettsiden har måttet stramme kraftig inn etter avsløringer om at barn ble sendt til upassende innhold, eller fokus på den store floraen med kanaler med ekstremistisk eller hetsende innhold.

YouTube tapte ikke mange brukere på det, flertallet av folk er ikke så interessert i hets eller ekstremisme. Men brukere tåler ikke alt. Brukere drar om en kjernefunksjon forsvinner.

Mikrobloggtjenesten Tumblr endte i den umulige skvisen mellom at store brands ikke liker upassende innhold og krever at det modereres, og at brukerne virkelig liker upassende innhold. For å unngå at appen ble kastet ut av Apples appstore måtte Tumblr forby erotisk innhold. De mistet 20 prosent av brukerne nær over natten.

Ingen sosiale medier er evige. De av oss som har vært på nettet fra det var et sted du kunne dra vekk fra ditt offline-liv, ikke et sted der ditt offlineliv fulgte deg (en generasjonsforskjell mellom internettbrukere) har sett det mange ganger før.

I min internettgenerasjons tid lærte vi å skrive veldig fort på messageboards på geocities, hadde profiler på nettby og darkdate og underskog, jeg sørger litt over min livejournal-dagbok. Gruppene vi hadde på IRC har blitt flyttet over på tjenesten Discord. MySpace hadde lenge nær monopol blant mainstream sosiale medier og det var utenkelig at det skulle falle. Men de kleine musikkvalgene våre er nå et fjernt minne.

Mange av leserne vil på dette punktet fnyse av denne oppsummeringen siden de var på usenet før vi eldre millennials var født.

Et tidsaktuelt eksempel om brukerflukt handler om LiveJournals fall. Bloggplattformen var en av de første virkelig populære brukervennlige nettdagbøkene. Og det var ett land der Livejournal slo alle andre plattformer: Russland. I Vesten var livejournal en dagboktjeneste med kommentarfelt. I Russland ble den et nettverksverktøy.

Plattformen hadde også en stor fordel: Serverne var i USA, vekk fra økende kontroll på internett fra russiske myndigheter. Aktivister som Navalny satt opp blogg der. Så populær ble tjenesten blant russiske brukere at den i 2007 ble kjøpt opp av det russiske selskapet SUP.

Dette var dyttet mange vestlige brukere trengte ut. Den nye eieren hadde lav brukertillit. Men brukerne trenger noe for å dra dem inn – og akkurat da begynte Facebook og Twitter å få fart på seg. Det samme gjorde litt mer sofistikerte dedikerte blogger.

Både Twitter og Facebook tilbyr noe dypt menneskelig. Livejournal manglet «likes», og la opp til lange tekster. Facebook var teknisk mye bedre som håndtering av nettverk. Twitter mye bedre for raske og øyeblikkelige reaksjoner på nyhetsbildet, og var en følelse av «åpent torg». Det er ikke tilfeldig at min twitterbruker ble opprettet i 2008.

LJ er ikke russiske dissidenters plattform lenger. I desember 2016 ble serverne flyttet til Russland. Samme måned ble livejournalblogger Aleksei Kungurov dømt til to års fengsel for en livejournalpost om syriakrigen.

Noen brukere forsvinner altså over natten. Som hele IRC-servere som drar til tjenesten Discord fordi det er flere muligheter på den plattformen for deling av bilder eller stemmechat. Noen brukere sklir over gradvis, der den nye tjenesten brukes litt og den gamle beholdes mens man sakte bygger opp et nytt nettverk av bekjente og sakte bruker den gamle mindre og mindre.

Og brukere kan skli vekk i biter om gangen. Facebook merker det nå. Tiden for ukritisk deling av barnebilder er over og nå gjerne på snapchat. Fler og fler i mitt nettverk flytter jobbposter over til LinkedIn. I realiteten bruker jeg nå fb som en utvidelse av avisenes debattspalter og filofax over nettverket mitt. Matbildedelingen er over på Instagram nå – Som Facebook i et øyeblikk av klarsyn kjøpte opp. Og demografien minner aldersmessig om KrFs medlemskap.

Facebooks lever nå nærmest kun på at brukerne er «låst inn», det er ikke mulig å lett flytte nettverket eller familiebildene, og viktigere: Ikke noe alternativ til «internettfilofaxen». Ingen dytt ut, ingen trekk inn. Likevel rapporterer Meta denne uken at de sier opp 11.000 ansatte. Satsingen deres på VR og «metaverset» har ikke helt slått an.

Folk som kjenner hverandre flytter seg sammen og har kontakt på andre plattformer. Personer jeg traff på norske sosiale medier da jeg var 15 har funnet meg igjen på nær samtlige av tjenestene jeg har brukt siden. Inkludert det åpne twitteralternativet Mastodon, der jeg opprettet konto to dager før jeg skriver dette.

Hvor lenge Twitter og Facebook kommer til å overleve, og hva man definerer «overleve» som, er et åpent spørsmål.

Men Musk kan ikke anta at brukerne er for evig. Eller at forsøk på å endre innholdsmoderasjon ikke vil ha påvirkning på reklameinntekter. Eller at tilliten til eieren ikke har noe å si for brukere eller kunder. Eller at man stadig får nye brukere. Eller at brukerne ikke kan finne hverandre igjen utenfor.

Det er mange som står klare for å ta imot tvitrerne om de drar. Tumblr har oppdatert reglene denne måneden: Det er lov med nakenhet igjen.