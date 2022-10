KVINNEKAMP: – Kjære hvite feminist! Det er nå du skal reise deg. Du skal brøle! Høyt!, skriver Ina Rørkoll Ekerstuen.

Hei, du din hvite feminist – reis deg og brøl!

Vi er nå vitne til en av historiens største kvinnekamper.

INA RØRKOLL EKERSTUEN, psykolog og feminist

Som mange av oss har fått med seg har den kurdiske kvinnen Zhina Amini – ja, for det er faktisk hennes korrekte navn – blitt drept av det iranske moralpolitiet, fordi hun ikke hadde dekket håret tilstrekkelig.

Navnet Mahsa Amini får nok kanskje flere bjeller til å ringe hos folk, dessverre. Kort fortalt, var Zhina Amini kurder med et kurdisk navn, født i et land hvor hennes navn er ulovlig.

Det er nemlig slik at en del ting ikke er lov i dette landet, som for eksempel det å vise håret sitt som kvinne. Da blir du nemlig straffet eller til og med drept. MEN, nå er det derimot også en del lovlige ting i dette landet. Det må jo også nevnes.

Det er for eksempel lov å gifte bort jentebarn helt ned til tiårsalderen, torturere og piske folk, lov å utøve partnervold og seksuell vold, og ikke minst påføre folk blindhet dersom de ikke gjør som myndighetene vil.

Dette landet heter Iran. Landet med det vakre landskapet, – bestående av vakre fjell og kystlinjer. Landet med et totalitært islamistisk regime hvor kvinnerettigheter ikke eksisterer.

Dette landet, med sitt hardtarbeidende folk med sult på frihet, er nå i krig. Koste hva det vil koste. Kvinner risikerer liv og helse for å ytre sin frihet, og jeg har aldri vært stoltere feminist.

Men hvor er vi? Jeg med blondt hår og blå øyne. Den såkalte hvite feministen?

Min iranske venninne var fortvilet over at så få av hennes etnisk norske venner viste solidaritet og engasjement over opprørene i Iran. Psykologen i meg forsøkte å trøste henne med at det nok tar litt tid før den «hvite nordmann» kom til å forstå alvoret i dette, og at dette muligens var for langt unna til at de kunne identifisere sånn med det første.

Kunnskap og relasjon i det fjerne tar tid. Tiden gikk, og det er fremdeles svært få av hennes etnisk norske venner som har vist engasjement. Det triste er at jeg nå deler hennes oppfatning. Jeg ser de ikke jeg heller.

Shazia Majid skriver i VG at «forente muslimske kvinner og menn er farligere – de vitner om et opprør innenfra. Og når kraften for endring kommer innenfra, er den vanskeligere å demme opp for» som et argument for hvorfor det er viktig at de med opprinnelse fra disse landene sier tydelig ifra om hvor de står.

Dette kan jeg være enig i, men det betyr ikke at vi hvite feminister kan fraskrive oss ansvar. Tvert imot, må vi sørge for at våre medborgere med annen opprinnelse faktisk står støtt ved å vise vår solidaritet. Det er ingen «de og oss». Dette er OSS. OSS kvinner og menn med et grunnleggende verdisyn som taler for likestilling uavhengig av kjønn og bakgrunn. Dette berører oss alle!

Hvor ble det av slagkraften vi var vitne til da kjendistrioen som skulle åpne skjønnhetsklinikk var så freidige og tillot seg å anvende ordet kvinnehelse? Denne enorme urkraften som førte oss kvinner enda tettere sammen.

Vi er nå vitne til en av historiens største kvinnekamper. Det er ikke første gang iranske kvinner gjør opprør, men denne gangen er det et helt annet lydnivå. Nå kan det faktisk skje ting. Men vi må vise at vi er her, for dette krever utholdenhet med beinhard jobbing!

Kjære hvite feminist! Det er nå du skal reise deg. Du skal brøle! Høyt! For VI er i krig!