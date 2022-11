Leder

Ikke la deg lure!

Handelsstanden forbereder seg til årets viktigste handelsdag – Black Friday. Men ikke tro på alt det butikken sier.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Om tre uker starter tilbudsuken Black Week. 25. november er det Black Friday. Sistnevnte har de siste årene vært Norges største handelsdag.

En av tre nordmenn benytter seg av tilbudene. Og om nordmenn handler som i fjor, vil det bli lagt igjen 15–16 milliarder kroner i butikkassene når uken er omme.

Folk handler fordi de tror de gjør et kupp.

Men det er ikke sikkert. For det kan hende at du kjøper en vare som er annonsert som «salgskupp», men som er dyrere under Black Friday enn den var i september.

En av fire netthandelsvarer har nemlig blitt dyrere i oktober, skriver E24.

Det er ikke utelukkende fordi vi har en sterk generell prisvekst, altså inflasjon i Norge. Det er også fordi enkelte butikker ser sitt snitt til å lure kunden.

«Butikkene forbereder seg på tilbudssesongen og øker derfor prisene på mange varer nå. For at de skal ha en høyere pris å sammenligne mot under Black Week, og på den måten vise høye rabatter», sier Christoffer Reina, norgessjef i Prisjakt til E24.

Denne praksisen er kynisk og skadelig.

Særlig nå når nordmenn sliter med økonomien. Helt grunnleggende ting som mat, drivstoff og strøm har blitt mye dyrere. På toppen av dette kommer rentehevinger, som gjør det mest alvorlige innhugget i folks lommebok.

ØKER PRISENE: En av fire netthandelsvarer har gått opp i pris i forkant av Black Week og Black Friyday, melder E24

Det er aldri akseptabelt å lure kunden. Det er ulovlig.

Førprisen skal være den laveste prisen fra perioden før salget. Og varen må ha vært omsatt tilstrekkelig til denne prisen.

Hva som er tilstrekkelig åpner for skjønnsmessig vurdering. Det er her butikkene ser en mulighet, og setter opp prisene flere uker i forkant.

Dette har foregått i årevis, og det var verre før. I 2019 ble prisene satt opp med 18 prosent, i pandemi-året 2020 med 13,3 prosent. Nå er den uærlige prisstigningen i forkant av Black Friday på 10 prosent. Det går rett vei.

Det kan ha noe med at Forbrukertilsynet gikk hardt til verks og ila butikker rekordhøye gebyrer.

De fleste nordmenn sitter ikke med kalkulatorer og sammenligner priser over tid. De fleste stoler på handelsstanden.

Da er det direkte ufint, særlig under dagens omstendigheter, at butikkene forsøker å mislede folk til å tro at salget er større enn det er.