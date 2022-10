Leder

– Skål, Vinmonopolet!

VIN-KUPP: Kundene stormløp mot 500 forskjellige unike flasker med edle dråper åpnet dørene til Vinmonopolet på Aker Brygge i februar 2020.

I dag kan pasjonerte vinelskere, whisky-entusiaster og avholdsfolket gratulere hverandre når Vinmonopolet markerer sitt 100-årsjubileum.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Med helseministeren til stede skal Norges største omsetningsledd for alkohol feire et motsetningsfylt fenomen, som både garanterer folk flest tilgang til billig vin og samtidig regulerer vår omgang med et ikke ufarlig nytelsesmiddel.

Jo, du leste riktig: Billig vin. I den forstand at selv eksotiske produkter fra marginale vingårder på Sicilia, i Sancerre eller Slovenia kan stå side om side i norske polhyller og koste nøyaktig det samme i Bergen som i Båtsfjord.

Det norske Vinmonopolet er en av verdens største innkjøpere fra Europas vingårder. Det er en posisjon som sikrer gode priser og førstevalg av årganger og tapninger. Som turist skal man ikke ha vært på mange kjøpesentre eller butikker i Spania, Hellas, Frankrike, Tyskland eller Italia for å registrere at respektive lands signaturviner har høy prisklasse også der de er produsert.

På grunn av gode innkjøp, og til tross for solide norske særavgifter, kan Vinmonopolet tilby kvalitetsvarer til priser som ikke nødvendigvis er høyere enn i produksjonslandet. De kan til og med være lavere. Blant annet fordi polet beregner minimal avanse sammenlignet med kommersielle utsalg.

JUBILANT: Vinmonopolet var også denne gang blant de tre virksomhetene som topper analyseselskapet Ipsos' årlige omdømmemåling av bedrifter.

Å besøke en lokal vinsjappe på kontinentet kan gi deg ditt livs smaksopplevelse. Men man kan også risikere å kjøpe udrikkelig skvip. Vinmonopolet er en garantist for kvalitet. I tillegg kan deres skolerte ansatte gi deg faglig begrunnede råd.

Alkoholkonsum bidrar til å påføre individ og samfunn store skader og kostnader. Det er uomtvistet. Derfor er det et mål å begrense skadene, samtidig som at vinmonopolets produkter – legale nytelsesmidler – omsettes på ansvarlig vis.

Vinmonopolets enerett til å selge vin, brennevin og sterkøl har som kjent et helsepolitisk utgangspunkt. Det har ikke alltid vært like populært. Mange har argumentert dogmatisk for at det skulle bli mulig å kjøpe vin i butikk. Det kravet høres ikke like ofte.

Bortsett fra rituelle forslag når enkelte ungdomspartier avholder sine årsmøter, er det i dag få stemmer som tar til orde for å bytte ut Vinmonopolets garanterte kvalitet og mangfold med et markedsliberalt enfold. Noen handelsvarer er for viktige til å overlates til markedet alene.

POLKØ: Fritt salg av polvarer i Norge, etter år med rasjonering under krigen, ga køer som dette. Men fenomenet polkø vedvarte også i de kommende tiårene.

Et annet argument mot uthuling av denne eneretten til omsetting av drikkevarer over en viss alkoholprosent, er at Vinmonopolet i likhet med svenske Systembolaget og finske Alko, drives på dispensasjon fra EUs regelverk. Den er begrunnet i folkehelsen og forankret i norsk alkoholpolitikk.

Skal ordningen videreføres, må argumentet fortsatt være at Vinmonopolet er et grunnleggende premiss i en overordnet nasjonal strategi. Å gjøre tilgjengeligheten til sterkere alkohol enn vanlig øl lettere, som ved salg i dagligvarebutikk, er å undergrave selve begrunnelsen for dispensasjonen.

Det hører med i denne sammenhengen at hverken Vin- og brennevinleverandørenes forening, eller bransjeorganisasjonen for øl støtter en avvikling av den norske monopolmodellen.