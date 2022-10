Kommentar

Stress og singelliv

Hvis du synes at krisetidene tærer på familien, bør du sende en varm tanke til mer enn én million aleneboende nordmenn.

Det er ikke så rart om det går utover nattesøvnen at matprisene øker samtidig som boligrentene spiser opp trygghetsfølelsen. Du kan få grå hår av mindre enn at strømregningen stiger i takt med synkende temperaturer.

Om Game of Thrones-uttrykket «winter is coming» noen gang skal være dekkende, så må det være rundt den økonomiske delen av den vonde høsten vi står i.

Men det er oppsiktsvekkende lite oppmerksomhet om hvor ulikt konsekvensene av krisen kan slå ut, avhengig av hva slags husstand du har.

Hvis du nå sitter rundt kjøkkenbordet med dine nære og kjære og planlegger sparing eller strategisk storhandling, kan du jo undres litt over hvordan det er å måtte bære hele byrden alene.

Hvordan redselen for vinterens regningsbunke kan bli for dem som er altfor klar over at de står for seg selv i stormen.

I den offentlige samtalen er situasjonen til de single noe vi ikke hører så mye om til vanlig. Er det fordi samfunnet er så skrudd sammen for flersomhet?

I matbutikkene finnes riktignok et og annet produkt i «singlestørrelse», men veldig mye av tilbudet er pakket, porsjonert og tilrettelagt for familier.

Også hva gjelder flere tjenester fra det offentlige og forpliktelser overfor myndighetene, må singelfolket ofte leve med en «one size fits all»-tankegang. Selv om den faktiske bruken kan være en helt annen enn hos storfamilier, kan den økonomiske belastningen bli svært ulik.

Forskjellen er særlig stor når du skal navigere i boligmarkedet. Å gjøre det på egen hånd er en ekstremsport i seg selv, og vondt blir fort verre i takt med rentebanen til Norges Bank.

Selvsagt er den nagende bekymringsfølelsen relevant uavhengig av om du er gift, samboende eller om det bare står ditt eget navn på ringeklokken.

Men forutsetningene for å komme seg gjennom krisen kan fort bli riktig så forskjellige.

Kan vi få et nytt økonomisk klasseskille basert på sivilstand?

Den relative stillheten om singellivets økonomiske utfordringer er enda merkeligere om vi tar hensyn til hvor stor denne gruppen faktisk er.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at en milepæl ble nådd i fjor. Da var antall nordmenn som bor alene oppe i 1.005.600 personer. Det tilsvarer rundt 19 prosent av befolkningen, og andelen er økende.

Det er blant de unge at veksten av alenehusholdninger er kraftigst, men også i livets siste deler er det utbredt. Så mange som 34 prosent av nordmenn over 67 år har ingen å bo sammen med.

Hvor mange godt voksne som nå får ekstra bekymringer av krisen vi står oppe i, er en forstemmende tanke. Særlig ille må situasjonen oppleves for dem som mangler et nettverk å snakke om uroen med.

Det er jo heller ikke bare penger som er tema på den stadig voksende bekymringslisten.

Vi har en invasjonskrig gående i Europa, og her er det ikke snakk om noe som er under oppseiling. Krigen i Ukraina har vært her lenge, og mange føler nok på en frykt for at lidelsene skal bli enda verre i tiden som kommer.

Krigen kryper tross alt stadig nærmere oss, og oppstandelsen rundt den falske alarmen på gassanlegget Ormen Lange sier litt om at vi er på tuppa. Det er ikke så rart med tanke på at krigsaggressoren tross alt en atommakt, som også er et av Norges naboland.

Uavhengig av hvor gammel du er eller hvordan du bor, er det både menneskelig og naturlig å kjenne på en redsel i så urolige tider.

Men også denne type følelser kan jo være mye lettere å håndtere sammen med andre, enn om du blir sittende alene med de vonde tankene.

Ikke minst kan bekymringskombinasjonen rundt din egen økonomi og de store spørsmålene i den store verden bli veldig mye å håndtere mentalt.

Nå er det selvsagt ikke slik at det er synd på alle som bor alene. For en del er singellivet høyst selvvalgt, og du har naturligvis også økonomisk svært velstående mennesker blant denne delen av befolkningen.

Men forskning viser at det særlig er unge og aleneboende som er sårbare for ensomhet. Å føle seg ensom er vondt uansett, men i en krisetid kan opplevelsen fort bli betydelig forverret.

Det er noe som heter at lediggang er roten til alt ondt. Men alenegang kan sannelig også være roten til mye som er vondt og vanskelig.