– Vi kan ikke gå inn i det grønne skiftet uten en plan for hvordan vi skal produsere nok kraft, skriver lederen i Stortingets energi- og miljøkomité, Marianne Sivertsen Næss (Ap).

Taktomslag i det grønne skiftet

Fornybar Norge leverer et hardt angrep på norske politikere i VG 24. mars, som vi skal ta på alvor.

MARIANNE SIVERTSEN NÆSS, stortingsrepresentant (Ap)

Jeg skal gi Åslaug Haga rett i at energifeltet har vært et forsømt område gjennom mange år. På høyreregjeringens vakt skjedde det altfor lite, og vi har mye å ta igjen.

Vi kan ikke gå inn i det grønne skiftet uten en plan for hvordan vi skal produsere nok kraft.

Det forsøker vi nå å endre. Jeg mener Arbeiderparti- og Senterparti-regjeringen har fattet flere energipolitiske beslutninger av betydning enn det som er gjort de siste 20 årene.

Vi endrer energiloven og plan- og bygningsloven for utbygging av vindkraft. Det gir kommunene en hånd på rattet og større legitimitet rundt utbygging av vindkraft. Vi har også gjenopptatt behandling av vindkraft-konsesjoner på land.

Vi regulerer strømsalgselskapene strengere, vi behandler enklere nettsaker på fasttrack og vi erstatter dagens først-til-mølla-prinsipp med prioritering av vår felles kraft. Vi gjør det lettere å bygge ut solcellepanel på tak. Og vi ansetter flere saksbehandlere for å sikre raskere saksbehandling.

Vi sørger for at fornybar energi skaper verdier lokalt. Tanken bak grunnrenteskatt og doblet produksjonsavgift er nettopp at det skaper større verdier lokalt og til fellesskapet.

Vi sikrer også at miljø og samfunn blir ivaretatt, gjennom mer penger til forskning på miljøkonsekvenser.

Det haster dessuten å bygge ut mer nett. Statnett har reservert kapasitet til 6500 MW nytt forbruk, og har 15.000 MW stående i kø. Arbeiderpartiet vil gjøre flere vedtak i tiden fremover for å bygge nett raskere.

Men ikke minst markerer satsingen på havvind et taktomslag i det grønne skiftet. Regjeringen har en svært ambisiøs havvindsatsing der vi vil tildele arealer til bygging av 30.000 MW havvind innen 2040.

Ved å sørge for teknologiutvikling, lokale ringvirkninger og jevnlige tildelinger i årene som kommer legger vi til rette for at norsk leverandørindustri kan bli verdensledende på dette, spesielt innenfor flytende havvind.

Ambisjonen er at det skal produseres nesten like mye ny kraft fra havvind som vi produserer totalt i Norge i dag. Det vil skape mange arbeidsplasser og store inntekter til fellesskapet.

Vi trenger også energi fra opprustning av vannkraft, solenergi, bioenergi, småkraft, fjernvarme og flere andre energikilder. Like viktig er det at vi henter ut potensialet som ligger i energieffektivisering.

Den mest miljøvennlige energien er den vi ikke bruker.

Vi har en stor jobb å gjøre. Både fornybarbransje, regjeringen og samfunnet må brette opp ermene og jobbe godt sammen for å sikre oss nok ren og rimelig energi for fremtiden.