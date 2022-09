ROSER RØKKE: – Vi burde hatt flere som Røkke. Å utvikle næringsliv på dette nivået fortjener minst like mye hyllest som det å gå fort på ski. Men dette perspektivet kommer verken SV, Rødt eller deler av Ap noensinne til å forstå, skriver kronikkforfatteren.

Lykke til i Sveits, Kjell Inge Røkke!

Og takk skal du ha for innsatsen.

EIRIK FURUSETH, partner Finansco

Mange er sinte nå. LO-lederen, som startet sin gjerning med et medieoppslag om at nå skulle man «ta de rike», freser. Moxnes forstår ikke at Røkke kan flytte samtidig som stadig flere nordmenn står i kø for matutlevering og Hadia Tajik er overrasket over at Røkke er ferdig som bidragsyter til det norske fellesskapet.

Kjell Inge Røkke ville for inneværende år ha måttet ta utbytte på over 600 millioner for å dekke formuesskatten (beregnet til 360 millioner som følge av kursoppgang i Aker, og redusert verdsettelsesrabatt for aksjer), dersom han ble boende i Norge.

Røkke måtte da betale ca. 250 millioner i utbytteskatt for å finansiere formuesskatten. Skatten på utbytte ble hevet ganske dramatisk i fjor, fra 31,68 prosent til 35,2 prosent. Summen av alt dette gjør at Røkke har en effektiv formuesskattesats på ca. 1,85 prosent. Det gjør at konkurransen mot internasjonale eiere blir vanskeligere.

Jeg tror at man på et eller annet tidspunkt må forlate den moralske indignasjonen over rikingene og hvor egoistiske de presumptivt er, og ta en reell diskusjon om hva kapitalflukt etter hvert vil bety for vår konkurranseevne og arbeidsplasser.

Vi bruker like mye penger på statsadministrasjon som svenskene, enda de er dobbelt så mange innbyggere som oss. Offentlig sektor utgjør nå over to tredjedeler av Fastlands-BNP, og vi ser klare tegn til hollandsk syke i norsk økonomi.

Videre gjør man seg selv en bjørnetjeneste dersom man fortsetter å sette befolkningsgrupper opp mot hverandre og viderefører retorikken med å «ta» eller «flå» de rike, samtidig som man også fortsetter den heftige økningen i skattesatsene vi så ved forrige årsskifte.

Det vil faktisk få reelle konsekvenser.

Dessuten har disse debattene en tendens til å handle om Tvenge, Røkke, Thon og Witzøe. Men realiteten er at det ikke er disse som rammes hardest av de saftige skatteøkningene. Det er eiere av små og mellomstore bedrifter som blir stilt overfor vanskelige valg når man må ta utbytte og betale heftig utbytteskatt, for å kunne finansiere en kraftig økt formuesskatt.

Nå blir det vanskelige tider, så da blir spørsmålene fort: Skal vi permittere? Droppe den planlagte nyansettelsen? Eller i det minste ikke tilby fast stilling?

Jeg tror at en nødvendig erkjennelse må være at vi trenger langsiktig risikokapital på norske hender, og at det er nødvendig for å kunne skape konkurransedyktige bedrifter og private arbeidsplasser.

Dersom vi først erkjenner det er neste steg å forstå at man da trenger rammevilkår som gjør at man kan etablere og drive disse bedriftene i Norge.

Skoletaperen Kjell Inge Røkke dro til Seattle med to tomme hender, og via hardt arbeid og stå på vilje kjøpte han seg en tråler, og så en tråler til. Han bygde etter hvert opp en formue. Den tok han etter ca. 20 år med seg til Norge, og har benyttet pengene til å være sin generasjons antagelig fremste industribygger med norsk pass.

De siste ti årene har han betalt om lag 1,2 milliarder kroner i personskatt.

Å si at Røkke ikke har «jobbet for pengene» er like tåpelig som de som mener at han nærmest har fått formuen, og at den utelukkende er skapt av norske arbeidere. Det er jo direkte feil. Grunnlaget ble lagt i USA, og forvaltet på mesterlig vis i Aker.

Røkke har altså bidratt med enorme skatteinntekter til Norge, både personlig og via selskapene sine.

Aker BP vil alene betale 70 milliarder i skatter i år. Det er skapt konkurransedyktige arbeidsplasser i stort sett hele Norge, og det hele er mektig imponerende!

Mindre imponerende er SV-nestleder Fylkesnes’ skattemoralisme. Eller Rødt, som synes å mene at Røkke personlig er ansvarlig for fattigdom. Eller Hadia Tajik som har meninger om flytting og skattemoral.

Jeg sier heller «takk for innsatsen», «takk for vakten», og lykke til i Sveits til Kjell Inge Røkke!

Heller burde vi hatt flere som ham. Å utvikle næringsliv på dette nivået fortjener minst like mye hyllest som det å gå fort på ski.

Men dette perspektivet kommer verken SV, Rødt eller deler av Ap noensinne til å forstå.

Det er jo også litt av et skue å se på reaksjonene. «Det må være noe feil i skattesystemet, siden vi ikke får kloa i formuen til Røkke. Vi må gjøre endringer!»

Ikke en tanke om at vi kanskje heller burde se hvordan vi tiltrekker oss og bevarer kapital i Norge.

Tar vi oss bryet med å se hva Røkke hadde som budskap da han meldte om flyttingen, så vil han gi bort store deler av formuen sin til samfunnsnyttige formål. Ikke ulikt det de fleste andre som opparbeider seg store formuer gjerne gjør, men stikk i strid med fortellingen om at «rikinger» er en gjeng som kun tenker på seg selv.

Milliardærer har det ikke vondt eller vanskelig i Norge.

Men dersom vi erkjenner at vi trenger langsiktig privat risikokapital for å skape og beholde konkurransedyktige bedrifter og arbeidsplasser, må vi også godta at bedriftseierne får store formuer når bedriftene stiger i verdi. Ingen blir fattigere av det.

Men Norge er blitt litt fattigere av at Kjell Inge Røkke har flyttet til Sveits.