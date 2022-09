PROFITTØR? – Vil Støre være statsminister i et land som tjener perverse summer på en europeisk krig, og som synes det er greit å returnere en brøkdel av pengene til nasjonen som valgte å ta til våpen, og som kjemper og lider på vegne av oss alle, spør kronikkforfatteren.

Gjerrige Norge

Norge tjener grovt på Ukrainas lidelser. Vi gir en brøkdel tilbake.

MIKAEL GODØ, skribent

Hvis Russland hadde erobret Ukraina i løpet av tre dager, ville det gått ut over Norges inntekter fra olje og gass. Heldigvis valgte ukrainerne å forsvare seg, og en forbløffet omverden hadde ikke noe annet valg enn å beholde og forsterke sanksjonene så lenge ukrainerne viste en slik motstandsvilje overfor invasjonsstyrken.

Resultatet av dette er en enorm profitt for lille Norge. Byer er knust, millioner har flyktet fra sine hjem og tusener er drept, men på grunn av Ukrainas offervilje vil Norge anslagsvis tjene 1500 milliarder på olje og gass i år og 1900 milliarder neste år.

Har noen husket å sende et takkekort? Tja, Jonas Gahr Støre var i Kyiv i sommer og lovet ti milliarder kroner i samlet støtte i år og neste år. Det får holde. Sender vi mer, kan det oppfattes som et tegn på dårlig samvittighet. Hvilket vi ikke har. Vi er blant annet mangeårig verdensmester i bistand, som alle vet.

Hvis noen spør hvorfor vi ikke gir mer av profitten til Ukrainas krigsinnsats, har vi svarene klare. Da Aftenposten allerede i mars konfronterte finansminister Vedum med de svulmende inntektene, sa han at «oljefondet har tapt seg mer enn inntekten har økt».

Det stemmer, bortsett fra at pengene ikke er «tapt» når oljefondet krymper. Verdien på fondet vil stige i takt ved verdens aksjekurser når økonomien bedres. Det samme kan ikke sies om sønderskutte boligblokker i Mariupol og andre byer.

ENORME INNTEKTER: – Gassmilliardene som nå renner inn i oljefondet, vil bli brukt til å kjøpe aksjer og obligasjoner på billigsalg. Bildet – LNG-skip utenfor Melkøya i Hammerfest.

Gassmilliardene som nå renner inn i oljefondet, vil bli brukt til å kjøpe aksjer og obligasjoner på billigsalg. Finanspolitisk vil det vært mye mindre profitabelt å sende en del av pengene til Ukraina, selv om noen vil mene at det er en langsiktig investering i demokrati og et vern mot fremtidig russisk aggresjon.

Holdningen synes å være: Dette er fine tanker, men ganske diffust og idealistisk, sammenlignet med aksjer i Apple og bygårder i London.

Beklager, Ukraina, disse pengene må saltes ned. Om noen tiår har de mistet sin eim av krigsprofitt, og vi kan bruke dem med god samvittighet. Hvilket vi fortsatt har.

Og forhåpentligvis har boligblokkene i Ukraina sprettet opp igjen nesten like fort som aksjekursene. Folk der borte har jo vist at de kan gjøre en innsats når det gjelder.

Men hva om vi salter ned 90 prosent, og gir resten til Ukraina. La oss si 150 milliarder for 2022. De kan selv velge hvordan de vil fordele pengene på våpen og gjenoppbygging av landet.

Forrige uke presenterte ukrainske myndigheter, EU-kommisjonen og Verdensbanken en evaluering som viser at det vil koste minst 349 milliarder dollar å gjenoppbygge Ukraina. Prisen vil øke i takt med krigens varighet.

Nå tyder mye på at Norge slipper å senke gassprisene til Europa. Begrunnelsen for dette er troverdig. Et pristak vil føre til at skipene med flytende gass vil sette kurs mot Asia, siden Europa nekter å betale markedspris.

Og siden hovedproblemet er mangel på gass, vil Europa naturlig nok velge dyr gass fremfor mindre gass, og dermed skrinlegge forslaget om pristak.

Men hvis Norge slipper å senke gassprisene til Europa, fremstår det som enda mer grotesk at vi ikke sender større beløp til Ukraina.

I rettferdighetens navn må det nevnes at Norge også har budsjettert å ta imot 30 000 flyktninger fra Ukraina. Vi har satt av 10,7 milliarder kroner. Ifølge UNHCRs tall fra slutten av august, er det rundt 24 000 ukrainske flyktninger i Norge. Vi er på 29. plass over hvor mange hvert enkelt land ha tatt imot.

Polen har tatt imot 1,4 millioner. Om kort tid vil de også importere halvparten av sitt gassforbruk fra Norge gjennom nybygde Baltic Pipe.

De vil dermed ha gleden av å betale abnorme summer for norsk gass, samtidig som de bærer kostnadene ved å absorbere flyktningene.

MOTTAKSLAND: – Polen har tatt i mot nesten halvannen million ukrainske flyktninger, og vil snart importere halvparten av sitt gassforbruk fra Norge.

Også Polen kunne fortjent et takkekort fra Norge, selv om statsminister Mateusz Morawiecki i mai var uforskammet nok til å si at Norge burde dele av sine enorme inntekter. Han fikk kontant svar fra Utenriksdepartementet, som kunne melde at oljefondet hadde krympet og at Norge hadde «bidratt betydelig» for å støtte Ukraina.

Norges gjerrighet står i kontrast til den folkelig støtten til Ukraina. Hvis statsminister Støre i morgen kunngjorde at Norge vil gi 150 milliarder til Ukraina, tror jeg ikke det ville bli betydelige protester.

Finansminister Vedum vil ikke kunne skylde på inflasjonen. Ingen vil kunne si at vi trenger pengene til gamle og syke, til strømstøtte, fastleger og dyre offentlige bygg.

I motsetning til alle disse gode formålene, er ikke støtte til Ukraina inflasjonsdrivende, siden den investeres i utlandet. Derimot kan den ha stor betydning for vårt renommé. Vi blir litt mer Bill Gates, litt mindre Onkel Skrue.

I august, da debatten kokte om hvorvidt vi burde strupe strømeksporten for å få ned de norske prisene, meddelte Støre i VG at «det Norge vil ikke jeg være statsminister i».

Men vil han være statsminister i et land som tjener perverse summer på en europeisk krig, og som synes det er greit å returnere en brøkdel av pengene til nasjonen som valgte å ta til våpen, og som kjemper og lider på vegne av oss alle?