OPP TIL NY BEHANDLING: – Vi leger må endre vårt mantra når det kommer til hvordan vi ser på fedme. Det handler ikke bare om viljestyrke, det handler aller mest om biologi og et metabolsk system i ubalanse, skriver kronikkforfatteren.

Fedme-debatten: − Vi leger må endre oss!

Det norske helsevesenet svikter pasienter som lider av fedme.

JON-MICHAEL KNUTSEN, fastlege og medgrunnlegger av Helseresepten as

Gjennom mange års studier hadde jeg et mål om å bli fastlege for å kunne hjelpe mennesker til bedre helse og et sunt liv.

Dessverre må jeg på daglig basis skuffe mine pasienter, selv de mest motiverte.

Både som fastlege og privatperson har jeg brukt mye tid på å forstå hvordan man skal spise, sove, trene, og håndtere stress for å oppnå et sunt liv.

En av sykdommene som beviselig kan ha god effekt av slike endringer er fedme.

Dessverre er det slik at det i en hektisk hverdag på fastlegekontoret sjeldent finnes tid til å hjelpe pasienter med varige helsefremmende livsstilsendringer.

Påvirkning av livsstilsfaktorer er krevende fordi det krever lange samtaler, kartlegging av pasientens motivasjon, samt tett og personlig oppfølging.

Det ærlige svaret på hvorfor vi svikter pasienter som lider av fedme er at vi dessverre kun har rom til å prioritere behandling av følgetilstandene. Det ender ofte med at medisinlistene vokser i takt med vekten.

Pasienter som lider av fedme får med andre ord ikke riktig behandling for sin grunnlidelse. Det er verken samfunnet eller enkeltindivider tjent med.

RIKSSLANKER: Else Kåss Furuseth har fått masse ros, men også litt kjeft, for programmet «Helsekost Furuseth».

Mine pasienter som lider av fedme kan nesten alltid fortelle at de har gjennomgått flere vellykkede slankekurer. Slankekuren gjør seg ikke selv, det koster både blod, svette og tårer – ofte også ganske mye penger.

Dessverre er effekten av slankekurene oftest kortvarig og vekten kryper oppover for de aller fleste, ledsaget av skuffelse og skamfølelse.

I møte med helsevesenet er det mange som opplever at deres fedmesykdom ses som en del av personligheten og at de blir sett på som late.

Det er nettopp her jeg mener at det norske helsevesenet svikter pasienter som lider av fedme.

Pasientene har overhodet ingen grunn til å føle på skam for å lide av denne sykdommen.

Disse menneskene trenger langsiktig, kunnskapsbasert og helhetlig hjelp til behandling av sin sykdom.

Vitenskapen har i mange år vist at manglende effekt av slankekurer ikke handler om pasienters viljestyrke. Det er heller ikke så enkelt som at kalorier inn må være lik kalorier ut.

Når vekten smyger opp igjen etter en diett er det er fordi kroppen er programmert til å opprettholde en høyere vekt, uansett om det er sunt for oss eller ikke.

Forskningen bak denne hypotesen beskriver kroppens «settpunkt» for vekt.

Settpunktet bestemmes av det komplekse samspillet mellom biologi, genetikk og miljø, og er årsaken til at 8 av 10 som har gått ned i vekt, går opp igjen innen ett år.

I altfor lang tid har legestanden manglet verktøy til å behandle fedme, men heldigvis er dette i ferd med å endre seg.

Allerede i 2013 anerkjente «The American Medical Association» at overvekt og fedme er en kronisk sykdom.

PARADIGMESKIFTE: – Jeg håper at de nye medisinene (bildet) kan motivere leger til å behandle fedme på en ny måte – nemlig som en sykdom, skriver kronikkforfatteren.

Den siste tiden har det blitt gjort en rekke medisinske fremskritt som trolig vil medføre et paradigmeskifte paradigmeskifteEn revolusjonerende endring av de grunnleggende antakelser og prinsipper innenfor en vitenskap. i behandlingen av fedme.

Medisiner for behandling av overvekt og fedme ble godkjent i Norge tidligere i år.

I «Debatten» på NRK beskrev to av Norges ledende forskere og behandlere av fedme, Sindre Lee-Ødegård og Jøran Hjelmesæth, de nye medisinene som en mulig revolusjon av behandlingstilbudet for fedme.

Jeg håper at de nye medisinene kan motivere leger til å behandle fedme på en ny måte – nemlig som en sykdom.

Både overvekt og fedme er knyttet til kroniske forandringer i kroppens metabolisme – dette fører til en metabolsk ubalanse.

Metabolisme kan forklares som kroppens energiomsetning eller stoffskifte. Denne ubalansen kan rettes opp – nå på svært effektivt vis – ved hjelp av behandling med medikamenter.

Hvis den medikamentelle behandlingen kombineres med bærekraftige livsstilsendringer, vil de aller fleste pasienter som lider av fedme oppnå et varig vekttap.

Min bønn til politikerne er at de sørger for et fungerende behandlingstilbud mot overvekt og fedme; et tilbud som er tilgjengelig for alle som har behov for det.

La det aldri være tvil: medisinene alene er ingen løsning alene for varig endring. Det er tre hovedpilarer for å oppnå varig vektnedgang: kosthold, fysisk aktivitet, og biologisk rebalansering.

Biologisk rebalansering, støttet av medikamenter vil være nyttig for å kunne skape mestring og sørge for at pasientene ikke må jobbe i en tilnærmet umulig motbakke.

TOMMEL OPP: Jøran Hjelmesæth, lege og spesialist på overvekt, mener de nye medisinene kan være en mulig revolusjon av behandlingstilbudet for fedme.

Behandlingen bør være tverrfaglig og inkludere leger, fysioterapeuter og kliniske ernæringsfysiologer med kompetanse på fedme og overvekt.

Andre kroniske sykdommer vil oftest bli behandlet på denne måten, hvorfor skal akkurat denne sykdommen være et unntak?

Ettersom mer enn halvparten av nordmenn er overvektige vil samfunnets fedmeregnskap gå i pluss ved effektiv behandling av denne pasientgruppen. Forskningen viser at det vil fungere.

Vi leger må endre vårt mantra når det kommer til hvordan vi ser på fedme.

Det handler ikke bare om viljestyrke, det handler aller mest om biologi og et metabolsk system i ubalanse.

