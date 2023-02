Leder

Billig forsvarsfyll gir liten mening

KAN GÅ PÅ BAR HER: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen på Akershus festning, avbildet i 2021 i forbindelse med deltagelse i «Kompani Lauritzen». På festningen midt i Oslo sentrum har Forsvaret en av sine billige barer.

Ansatte kan drikke øl, sprit og vin til en billig penge i Forsvarets egne barer. Det er vanskelig å se noen gode grunner til det.

Det var NRK som denne uken fortalte om de nær 50 messene i Forsvarets leire som har skjenkebevilling.

Fra Porsanger i nord til Kjevik i sør, kan befal og ansatte kjøpe øl, vin og sprit langt billigere i fritidsmessen enn det tilbys i sivile barer på utsiden. Noen av barene er også midt i sentrum av byer, som i Oslo.

Forsvaret har overfor NRK oppgitt at barene drives til kostpris.

De sier at prisene settes lokalt, men anslår prisen på et glass øl til mellom 60 og 70 kroner. Et glass vin anslås å koste 60–65 kroner. Og en drink 65–80 kroner.

Da NRK besøkte en av barene til Forsvaret var det mye billigere. En halvliter Carlsberg kostet 40 kroner. Et glass vin kostet 20 kroner. Forsvarets barer har ulik åpningstid, men mange har åpent 1 – 2 ganger i uken.

SETNESMOEN: Her er det også bar. Bildet viser Dag Otto Lauritzen og Kristian Ødegård under innspillingen av den nye «Kompani Lauritzen» i 2019. Serien ble spilt inn på Setnesmoen i Møre og Romsdal.

Ledelsen i Forsvaret vil nå vurdere om de skal forsette med denne praksisen. Og det gjør de rett i.

Forsvaret har den siste tiden måttet svare på anklager om en ukultur etter at kvinnelige soldater har fortalt om seksuell trakassering og voldtekt.

Forsvaret selv vedgår at noen av disse sakene har skjedd i forbindelse med alkoholbruk. Også befal har vært i søkelyset.

Da kan det ta seg dårlig ut å tilby billig alkohol, slik knapt noen andre arbeidsgivere i Norge gjør på regelmessig basis.

Nå får ikke soldatene tilgang til disse barene, men det gjør ansatte og befal. Tillitsvalgte sier at dette er et viktig velferdstilbud som er med å sørge for at de ansatte skal trives på jobb.

Og det er jo slik at mange i Forsvaret pendler og bor til dels langt fra folk. Da er det ekstra viktig å ha et sosialt tilbud på fritiden, som ofte ikke kan tilbringes med sivile venner og familie, men med arbeidskolleger.

Og selvsagt er det hyggelig og av og til kunne samles på bar etter jobb. Det unner vi de ansatte.

Men må det alltid være alkohol?

Og hvorfor skal alkoholen selges billigere her enn i alle andre barer? Det er ikke vanlig at andre arbeidsgivere selger alkohol billig til sine ansatte, blant annet fordi det kan gi drikkepress og oppfordre til mer alkoholbruk.

Det er i det hele tatt vanskelig å se noen spesielt gode grunner til å drive ekstra billige barer. Forsvaret som sliter med omdømmet som det er, kan gjøre klokt i å se på ordningen på nytt.