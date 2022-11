Kommentar

Støre på kulen

18,5 - 18,5 - 18,5 – nei, det handler ikke om et klassisk, stilrent skihopp i Holmenkollen, men om enda en ny skrekkmåling for Jonas Gahr Støre.

Skjønt, kanskje er «skrekkmåling» et for forsiktig uttrykk. For å fortsette med hopp-metaforen, så er Aps utvikling på gallupene nesten som et skrekkfall å regne. Denne månedens Respons-måling – den dårligste for Ap noensinne – viser at partiet har gått tilbake nesten åtte prosentpoeng siden valget for et drøyt år siden.

Åtte prosentpoeng.

Regjeringen er med andre ord helt skrekkelig upopulær. Nå er Høyre nesten dobbelt så store som Ap, målt i antall mandater.

Ap anno november 2022 er med andre ord som Eddie the Eagle sammenlignet med den ørnen de pleide å være.

Hvis partiet, som statsministeren sa etter sentralstyre-/krisemøtet mandag, har et kommunikasjonsproblem, så er det så gedigent at det må en total nytenkning til.

For til liks med kulhopperen Støre flakser også velgerne hit og dit. Halvparten av dem som stemte Ap i fjor høst har forlatt dem. Mange har landet på gjerdet, men flere går ifølge målingen til andre partier.

Og først og fremst til Erna Solberg og Høyre.

Velgerne savner tydeligvis Erna, iallfall de som ofte kalles «lillavelgere», slike som av og til er mer blå enn de er røde, og av og til omvendt. En del Ap-velgere ser også til venstre, men den store hopen av de som er misfornøyde med regjeringen og velger andre partier, går til høyre (Høyre). Slår man sammen Ap- og Sp-velgerne, har nesten 200.000 av dem gått til Solbergs parti.

Det er veldig mange velgere. Å hente disse tilbake krever langt mer enn en flunkende ny kommunikasjonsstrategi.

Info Dette viser målingen: Ap kan notere seg enda en bunnotering. Før 2022 hadde Ap aldri fått under 20 prosent på en Respons-måling. Men i august (19,9), september (19,8) og november (18,5) havner partiet under 20-tallet.

Hele 13,5 prosent skiller Høyre (32) og Ap (18,5). Men utslaget på mandatfordelingen er enda mer brutalt: Med 60 mandater ruver Høyre over Ap, som får 35.

Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet har lav lojalitet og mange velgere på gjerdet. Det vil si at mange av de som stemte på partiene i stortingsvalget i 2021, nå vil stemme på et annet parti eller ikke vet hvem de ville stemt på.

Halvparten av 2021-velgerne har forlatt Ap, og over 60 prosent har forlatt Sp. I november lekker begge mer til andre partier enn til gjerdet.

Det er dårlig nytt for partistrategene: gjerdesitterne vurderes gjerne som umobiliserte velgere, som et parti kan hente lettere tilbake enn de som nå foretrekker et annet parti.

Den store velgertyven er selvfølgelig også målingens store vinner. Høyre stikker av med nesten 200.000 av velgerne som stemte regjeringspartiene til makten i fjor. Vis mer

Det er krevende å styre et rikt og velfødd Norge – iallfall når følelsen av rikdom og velføddhet er truet. Misnøyen over prisvekst og krympende konti rettes mot regjeringen, og ikke minst mot en statsminister som selv er langt unna å kjenne på at den gryende dyrtiden truer det daglige brød.

Noen, og kanskje stadig flere, lurer dessuten på hvor Jonas Gahr Støre egentlig er for tiden – de føler seg åpenbart ikke sett. Opp langs kysten truer grunnrentespøkelset livsviktige arbeidsplasser, uansett hvor slu og utspekulerte lobbykampanjene til de steinrike oppdrettsselskapene er.

Folk etterspør gode forklaringer. Og de må komme fra sjefen selv. Verken nestledere eller utskremte statssekretærer er tilstrekkelig skyts når regjeringen avkreves svar på en politikk som sett med sosialdemokratiske øyne føres med de aller beste intensjoner.

Det er ikke lett å selge inn innstrammede budsjetter i et godt vant land som Norge, men enda vanskeligere blir det når ikke sammenhengen mellom stramhet og faren for enda høyere utgifter formidles med pedagogisk presisjon.

Tidligere statsminister Jens Stoltenberg var (og er) en mester til å forklare nødvendigheten av den politikken hans regjeringer til enhver tid førte. Ingen kunne (og kan) som ham tegne og forklare om behovet for upopulære tiltak, tenk bare på pensjonsreformen.

Jonas Gahr Støre er en internasjonal politiker av betydelig format. Men nå trenger nasjonen en leder å ha tillit til og samle seg om. Ikke bare truer inflasjon og økte energiutgifter, men også en ennå høyst, høyst uavklart sikkerhetssituasjon i Europa.

Han må med andre ord tre frem. Snakke med usikre borgere, og vise vei i uværet. Ikke minst for Arbeiderpartiets egen skyld – partiet som fremfor noen andre i norsk politikk var selve styringspartiet – som aldri diltet etter andre eller annammet billig retorikk fra langt mindre ansvarlig anlagte partier.

Ap må ose autoritet. Ap kan ikke være et parti blant mange. Vi er alle (en slags) sosialdemokrater i dette landet, og linjen for riktig dose sosialdemokrati må legges, og defineres, av Ap. Det handler om balansen mellom offentlig og privat sektor, det handler om balansen mellom by og land – og det handler om at en oppslutning på 18,5 prosent ikke er til å leve med for et parti som en gang frivillig ga fra seg makten da de ikke klarte å få 36,9.

Krisene står i kø, slik de alltid gjør for en regjering i krevende tider. Men Ap-krisen er per nå så stor at vi knapt har sett maken – iallfall ikke siden begynnelsen av dette århundret, da maktkampen mellom Stoltenberg og Thorbjørn Jagland var på sitt mest dramatiske.

Den kampen endte med full seier til Stoltenberg, som med en nyvunnen autoritet sakte, men sikkert kunne samle rekkene og hente tilbake mange av de (for-) tapte – og dermed gjenreise Ap som det desidert største og mektigste partiet i norsk politikk.

Akkurat slik Aps søsterpartier i våre skandinaviske naboland er, den dag i dag.

En av de norske hoppstjernene på 80-tallet, Olav Hansson, ble kalt «stilhopperen fra Røa». Fortsetter trenden slik for Ap, kan Jonas Gahr Støre bli husket som «kulhopperen fra Ris».

Nå er det et godt stykke ned til det kritiske punkt for Arbeiderpartiet.

Det er mildt sagt kritisk for Støre.