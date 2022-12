PUTINS KRIG: – Som Lev Gudkov sier: «I den russiske historien har hvert militært nederlag siden midten av det 19. århundre ført til reformer eller en revolusjon.» Problemet er at Putin og hans krets ganske sikkert er klar over dette. For dem er et nederlag derfor ikke et alternativ, skriver kronikkforfatteren.

Noen russere er mot Putins krig, flere støtter den

Det er grunn til å tro at Russlands krig mot Ukraina vil pågå til Putin-regimet faller – så enkelt er det, og så krevende er virkeligheten som ikke bare Ukraina, men også vi, står overfor.

SVEN G. HOLTSMARK, professor i historie, Institutt for forsvarsstudier, Forsvarets høgskole

VG mener at «russerne vender seg mot krigen i Ukraina» og at Putin «i det lange løp ikke [kan] ignorere at et flertall i folket ønsker forhandlinger fremfor krig.»

ABC Nyheter melder om en «[s]jokk-måling i Russland»: Russerne ikke bare «vender seg mot Putin», men støtten til krigen «er i ferd med å pulveriseres». Den russiske krigføringen blir «slaktet.» Slik er det ikke: Målinger viser en vedvarende høy oppslutning om krigen.

VG og ABC Nyheter bygger på den samme kilden – et oppslag på det uavhengige russiskspråklige nettstedet Meduza. Oppslaget viser til en meningsmåling som skal ha blitt bestilt av Kreml, men ikke var ment å skulle offentliggjøres. Men hva står det egentlig i Meduza-teksten?

Meduza gjengir to tilsynelatende enkle tall – andelen respondenter som er «for fredsforhandlinger med Ukraina» mot andelen som er «for fortsettelse av krigen». Mens tilhengerne av «fredsforhandlinger» i juli skal ha vært på lave 32 %, er tallet i undersøkelsen Meduza viser til (antagelig fra oktober eller november), 55 %. Tilsvarende skal andelen som ønsker «fortsatt krig» ha sunket fra 57 til 25.

Meduza har vist seg å ha gode kilder, så det er grunn til å tro at tallene bygger på en virkelig måling. Men det er uklart hva disse tallene faktisk sier om russeres holdninger til krigen.

At mange ønsker fredsforhandlinger, kanskje særlig når krigen går dårlig, er ikke overraskende. Men i så fall – forhandlinger på hvilket grunnlag?

Forhandlinger med utgangspunkt i at Russland skal trekke seg ut av okkuperte områder, eller forhandlinger på grunnlag av det som er dagens situasjon, at Russland har inkorporert ukrainsk territorium?

Tallene som er gjengitt, sier ingenting om hvor mange russere som er innstilt på en fredsløsning som er i nærheten av det Ukraina vil kunne akseptere: At russiske styrker forlater alle okkuperte områder.

Tilsvarende: Selv om bare 25 % svarer at de er «for fortsettelse av krigen» – betyr det at et klart flertall mener at Russland burde avsluttes krigføringen nå, altså akseptere et russisk nederlag? Ganske sikkert ikke. Disse tallene reiser flere spørsmål enn de besvarer.

De 55 % som har svart at de er «for fredsforhandlinger», og som altså tilsynelatende ikke støtter fortsatt krigføring – hvilke alternativer ble de presentert? Om Russland faktisk skulle innstille krigshandlingene, ville Ukraina for sin del likevel fortsette kampen til alle erobrede områder var tatt tilbake. Er 55 % av russere åpne for noe slikt? Neppe. Det må ligge noe mer bak disse tallene.

Meduzas journalist viser selv til at tallene langt på vei faller sammen med oktoberundersøkelsen til Levada, det ledende russiske uavhengige meningsmålingsinstituttet. Og her ligger mer fullstendige tall. På spørsmålet om å fortsette krigen eller starte fredsforhandlinger, svarer 22 % at de er klart for fortsatte militære operasjoner, 14 % heller i samme retning, 31 heller mot å starte fredsforhandlinger, mens 26 % går entydig inn for dette.

Også her ser vi altså et flertall (57 %) for fredsforhandlinger fremfor fortsatt krig (36 %). Tilsvarende tall i Levadas novemberundersøkelse viser en svak styrking av de «krigslystne» på bekostning av gruppen som heller mot fredsforhandlinger.

Men et valg mellom «fortsatt krig» eller «fredsforhandlinger» – det er en kunstig problemstilling. En russer kan utmerket godt mene at Russland må fortsette krigen, men at det også bør startes fredsforhandlinger.

Et mer direkte uttrykk for russernes holdning til krigen mot Ukraina kommer frem når de i Levada-undersøkelsen blir spurt om de «personlig støtter» krigføringen. Og da viser det seg at et 44 % svarer «bestemt ja» og 29 % «trolig ja», altså et markert flertall på 74 %. 11 % svarer «trolig nei», og bare 9 % svarer «bestemt nei».

Gruppen «bestemt ja» har vist en liten nedgang siden tidlig i krigen, men siden april er bevegelsene begrenset. Med andre ord: Mange av de samme som svarer at de ønsker fredsforhandlinger med Ukraina, gir på samme tid sin fulle eller mer lunkne støtte til den russiske krigføringen.

Men hvordan kan dette stemme, når så mange samtidig sier de ønsker fredsforhandlinger, ikke krig? Svaret er trolig enkelt – de ser for seg fredsforhandlinger på Russlands vilkår. Noe slikt ville, temmelig selvsagt, være bedre enn fortsatt krig.

Det blir gjerne sagt at vi ikke bør stole på russiske meningsmålinger, heller ikke på dem som gjennomføres av Levada: Meningsmålerne kan tenkes å tilpasse sine målinger til makthavernes forventninger, og svarene de får, kan dels være uærlige, dels av ulike grunner ikke være representative. Levada-sjefen Lev Gudkov har gode argumenter (www.faz.net, 7. september) for at målingene gir et riktig bilde. Jeg tror han har rett. Også Levada er for øvrig klassifisert som «utenlandsk agent».

En slik konklusjon bestyrkes av at en uavhengig gruppe som startet opp med egne målinger etter angrepet 24. februar, kommer til resultater som peker i samme retning som Levadas tall, selv om tallene for oppslutning om krigen ser ut til å være lavere. Men heller ikke denne undersøkelsen gir grunn til optimisme med tanke på hvilken vei holdningene til krigen endrer seg. Tvert imot: I den grad miljøet bak Khroniki – Chronicles registrerte en endring fra oktober til november, var den i form av en økende oppslutning om krigføringen, opp til 57 % fra bunnivået 51 % i slutten av september.

Khroniki-undersøkelsen antyder også noe om hva som påvirker russernes oppslutning om krigføringen. Undersøkelsen ble gjennomført gjennom en knapp uke i midten av oktober. Det høyeste tallet for støtte til krigføringen (66 %) ble målt 12. oktober, altså rett etter det første av de massive russiske angrepene med missiler og droner mot ukrainsk infrastruktur (10. oktober).

Dette er ikke overraskende – i russiske medier ble angrepene fremstilt som militært begrunnet og 100 % militært vellykket. Vi vet at angrepene i all hovedsak rammet den ukrainske sivilbefolkningen – men vi henter ikke vår informasjon fra russisk TV.

Khroniki konkluderer med at 42 % av den voksne befolkningen utgjør en kjerne som støtter «spesialoperasjonen» i den grad at de sier de er villige til å bidra med egne midler eller til selv å delta i krigen. Om deltagelsen presiseres til å være «frivillig», ikke som følge av beordring, reduseres tallet til 32 %. Dette er fortsatt et høyt tall – fra å støtte krigen holdningsmessig er det et stort skritt til selv å delta.

Alle disse tallene kan tolkes på mange måter. De som interessert, vil også finne mengder av tilleggsopplysninger utover de enkle hovedtallene det er vist til ovenfor. Det tallene uansett ikke viser, er at Putin står overfor en befolkning som er i ferd med å ta avstand fra Russlands krig mot Ukraina – mot krigen i seg selv eller måten den føres på.

Heller ikke det bør overraske noen: Blant de få lærdommene man kan trekke fra historien, er at krig mot en ytre fiende kan være et effektivt grep for å holde en befolkning samlet og under kontroll. Derfor er det heller slett ikke sikkert at økende tapstall vil føre til sviktende oppslutning om krigføringen – effekten kan like gjerne bli den motsatte.

Lev Gudkov, lederen for Levada, sier i faz.net-intervjuet det ble vist til ovenfor, at det er to ting som kan få befolkningen i Russland til å vende seg bort fra Putin, og i siste instans til å gjøre opprør: Nederlag i krigen – eller at krigen virkelig trekker i langdrag. Som han sier: «I den russiske historien har hvert militært nederlag siden midten av det 19. århundre ført til reformer eller en revolusjon.»

Problemet er at Putin og hans krets ganske sikkert er klar over dette. For dem er et nederlag derfor ikke et alternativ. Angrepet 24. februar bekreftet at de heller ikke kan avfinne seg med eksistensen av et fritt, demokratisk Ukraina.

For Putin dreier ikke denne krigen seg om Russlands sikkerhet og velstand, den dreier seg om ham selv, hans familie og hans regime – forhold som i Putins virkelighetsforståelse antagelig er sammenfallende.