Kommentar

På tide å bytte skjerf, Jonas!

RØDT TIL LILLA? Statsminister Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet lekker som et romslig dørslag til høyresiden. Kanskje burde det røde skjerfet erstattes av et lilla?

Ap-velgerne stikker til Høyre i strie strømmer. Når skal partiet ta lillavelgernes misnøye innover seg?

«Lilla skjerf» pleide å være en karikatur på litt flagrende SV-ere av den gamle skolen – slike som foretrakk kamillete fremfor svartkaffe og gjerne ble kanon på Amarone på ferie i Toscana, samtidig som de markerte solid avstand til harry sydenturisme.

Nå er det på tide å stjele begrepet og snu tvert om på det. For statsminister Støre har i flere år båret et ildrødt skjerf som et symbol hvor han har tenkt seg hen i det politiske landskapet.

Problemet er at den retningen har endt i en blindvei, eventuelt: Utfor et stup.

I stedet burde han, især nå som det er fimbulvinter i landet, skaffe seg et tjukt, lilla skjerf, sånn for å minne seg selv på at blikket og den videre kjøreretningen må justeres. Mot det lilla, altså det som både er litt rødt og litt blått.

For Ap gjør åpenbart noe helt galt for tiden. I måling etter måling går det på tverke, mens Erna Solberg, som da hun bodde i statsministerboligen bak Slottet gjerne iførte seg lillaaktige gevanter, bykser opp og frem.

LITT LILLA: Erna Solberg, her fra nyttårstalen i 2019, iført en kledelig (og iallfall nesten) lilla kjole.

På VGs nye måling er det niks håp å spore for den hardt prøvede og stadig mer hardtarbeidende statsministeren. Ap står i beste fall bom fast godt under den for partiet mistrøstige 20-prosentgrensen, og Støres nye folkeforføringsstrategi – besøk på hvert et nes og hver ei bukt – ser ikke ut til å snu den negative utviklingen.

Og hvor går de, alle de som ikke lenger vil stemme på Støre? Jo, de går, i strie strømmer, til Erna Solberg.

Og ikke til venstresiden.

Det vil si: 5,5 prosent av dem sier de stemte Ap sist, går til SV. 3,3 prosent går til Rødt, like mange som sier at de, om det var valg i morgen, ville gått til Frp.

Men hele 18 prosent av Ap-velgerne går til Høyre og Erna. Slås det tallet sammen med vandringen til Frp og Venstre, er det flere som sier at de vil stemme borgerlig enn det er Ap-velgere som er usikre.

Flere til de blå enn til «gjerdet», som det heter på meningsmålingsnorsk, altså. En av landets mest iherdige valgnerder og galluptallknusere, jusprofessor Johan Giertsen, sier at det «nesten ikke er til å tro».

Det er ingen befippet overdrivelse.

Arbeiderpartiet sviktes altså av lillavelgerne.

Raddiser på begge sider av den politiske skalaen forakter dem, og stempler dem gjerne som «sentrumsekstremister», et ord som gir like lite mening som «tynntjukk» eller «skitgod». Dette er pragmatiske velgere som kanskje helst hadde sett at – med en tidligere avisredaktørs ord – Norge ble styrt av en Ap-regjering som fører Høyre-politikk.

I dag ser disse et Ap som har lagt seg for langt til venstre, opp mot SV og Rødt, og som ved sin famøse vanlige folk-definisjon – at man tjener under 750.000 i året – har støtt fra seg helt vanlige middelklassevelgere med helt vanlige middelklasseliv.

Et Ap med folkepartiambisjoner har selvsagt ikke råd til å gjøre seg ulekre for disse. Skal vi tro resultatene i denne målingen, er det norske folk så høyreorientert at Høyre og Frp, Solberg og Listhaug, sammen ville fått flertall på Stortinget.

Mørkeblått, med andre ord.

Det kan neppe være Aps ambisjon – å skyve avgjørende hærskarer fra seg, og over til den historiske hovedfienden?

Årsakene til høyresvingen er nok flere, og noe kan nok skyldes en viss nostalgi for vår nære, men likevel merkverdig fjerne fortid, da Erna Solberg og hennes kompetente trupp styrte nasjonen gjennom pandemikrisen, både på prosa- og poesimåten.

Støre-regjeringen er ikke i nærheten av å ha en lignende stødighet over seg.

Strømkrisen ville selvsagt vært et gedigent tapsprosjekt for enhver regjering – det er bare å se til Sverige, der den ferske borgerlige regjeringen taper velgere for hver øresøkning av strømprisen – men det er utvilsomt et paradoks at brorparten av de som faller fra går til Høyre – som står for den samme politikken og systemet for den slags.

Mer trolig er det at lillavelgerne ikke begeistres av Støres skatteskjerpelser og generelle venstresving og, ikke minst, på Senterpartiets skru-klokken-tilbake-iver.

For om målingen er trøstesløs for Støres sosialdemokrater, er den direkte lidelsesfull for Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet.

Kun én av fire av dem som stemte Sp sist vil stemme Sp i dag. Også de lekker som en sprukken takrenne til høyresiden, men enda flere har også plassert seg på gjerdet.

Det siste er kanskje en slags trøst. Men per nå virker det som at Vedums store oppgave fremover ikke blir å gjenvinne alle dem som valgte å gi ham/dem sin stemme sist gang, men å få nok av dem tilbake slik at partiet ikke detter under sperregrensen.

I så fall kan Trygve bli nødt til å trekke seg tilbake til gårdsdrift i Innlandet.

Eller Hedmarken, som det heter på Sp-språket.