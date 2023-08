SKANDINAVISME: – Det er litt underlig at vi må reise til Middelhavet og i vårt tilfelle Rhodos for å være sammen og finne vårt felles språk, skriver innleggsforfatteren.

Charterreisen er skandinavismens siste utpost

På Rhodos på tampen av sommeren gikk det opp for meg at charterreisene kanskje er siste utpost for vårt skandinaviske språkfellesskap. Det gir både inspirasjon og fortvilelse over hvor dårlig det står til i næringslivet og ellers.

TONY C. TILLER, charterreisende og tidligere statssekretær for Høyre

Månedsskiftet juli/august tilbrakte min familie med to voksne og tre barn på charterreise til Rhodos. Dette var noen dager etter brannene var slukket og både reise og opphold svarte til forventningene og vel så det.

Ungene (6, 4 og 2) storkoste seg i bassenget og gjorde store fremskritt i svømmeferdigheter.

Innimellom badinga, donutene, tid på iPad og isspisingen var det dagens høydepunkt et besøk på klubbhuset til Lolo & Bernie. Denne sjiraffen og bjørnen er så livaktige og barnekjære at selv eldstemann hvisket til mamma: «det der er ikke kostyme engang!».

Inne på klubbhuset var det leker, tegnesaker og film på TV. Rundt tegnebordet satt vi foreldre og barn – og selvsagt de alltid tilstedeværende guidene fra Ving. Tre jenter i 20-årene; svensk, dansk og norsk.

Og her oppsto magien! De snakket med barna på sitt eget språk, ispedd lånord fra norsk/svensk/dansk.

Ikke bare det, de snakket med hverandre på samme skandinaviske fellesspråk. Og det verste av alt! De forsto hverandre og ungene forsto dem!

Til daglig jobber jeg med fornybar energi i Equinor. Et på alle mulig måter internasjonalt selskap der selv norsk kan være et truet språk. I møter og på reiser er engelsk like naturlig som norsk.

Dessverre skjer også det når vi er bare skandinaver. Danskene er verst, selvsagt.

De «svitsjer» først, men vi nordmenn og svensker er ikke mye bedre. Så sitter vi der på vår innbilte flytende engelsk og snakker om å «leverage opportunities» istedenfor å si «bruke muligheten/möjligheten».

IKKE ET SPRÅKFELLESSKAP? – Det er en trussel mot våre særegne skandinaviske språk at vi så lett henfaller til engelsk, mener Tony C. Tiller.

Det er en fallitt og en trussel mot våre særegne skandinaviske språk at vi så lett henfaller til engelsk. Det er mulig det krever litt mer å snakke «skandinavisk», men etter min opplevelse fører det oss mye nærmere hverandre og skaper et annet miljø og forståelse også når det kommer til forretninger.

Det siste året jobbet jeg mye med danske konsulenter og jeg insisterte fra dag én å svare alle e-poster på norsk (de skrev selvsagt på engelsk) og det samme muntlig. Etter litt innsats fra begge sider har det går veldig bra og vi forstår hinanden veldig godt!

Denne lille anekdotiske teksten skal ikke bli altfor full av alvor, men språk er viktig. Verden rundt oss er i endring og truslene har tårnet seg opp. Samtidig bringes Norden tettere sammen med Finland (og Sverige etter hvert) inn i NATO.

Det er litt underlig at vi må reise til Middelhavet for å være sammen og finne vårt felles språk, men jeg tror også det er utrolig viktig for vår felles kultur og samhold i Skandinavia/Norden at vi tar vare på språkfellesskapet. Det gjør oss til en enhet her oppe i nord.

Tilbake på Rhodos nærmer høysesongen seg slutten. Barnefamiliene har reist hjem. For guidene er sikkert sommerjobben snart over, men de kan reise hjem og kanskje til et studiested og de er sannsynligvis flinkere enn de fleste av sine jevnaldrende i norsk/svensk/dansk.

Jeg håper det er en ferdighet som blir verdsatt av arbeidsgiver og kolleger når de om noen år kanskje jobber med noe helt annet.

