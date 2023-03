Kommentar

Det dagsaktuelle mørket

DE FØRSTE BLANT DE SISTE: Bella Ramsey og Pedro Pascal er begge nesten uvirkelig dyktige i rollene som Ellie og Joel i den grimme storsuksessen «The Last of Us». Siste episode i første sesong kan ses fra og med i dag, mandag.

Den postapokalyptiske HBO Max-serien «The Last of Us» er et planketreff med tidsånden. Siste episode er like mørk og brutal som de andre, men man aner et visst håp. NB! Teksten inneholder ingen spoilere.

I den knallsterke avslutningsepisoden av undergangsserien «The Last of Us» – den er vakker, sjokkerende, bekmørk og håpefull på samme tid – drar den ene hovedkarakteren Ellie sin kjære ordspillbok opp fra sekken og leser:

«People are making apocalypse jokes like there’s no tomorrow.»

Hennes eldre kompanjong og skytsengel Joel repliserer ordløst, men med et slags gledesløst smil.

«Too soon?», spør Ellie.

«No, it’s topical», svarer Joel. Altså dagsaktuell.

Vantablack humor er en av de skarpe ingrediensene som gjør denne serien så severdig og så, til tross for et absurd (får vi håpe) premiss, virkelighetsnær. Det rørende forholdet mellom Ellie og Joel er en enda viktigere bestanddel.

For sjelden har vi fått servert en sterkere vennskaps-/kjærlighetshistorie på TV. Ellie og Joel vokser på hverandre for hver scene og hvert bilde, og til slutt er de som én – avhengige av hverandre, som om de to sammen er de eneste som kan skape en slags mening i tomheten.

«The Last of Us» er bygget på dataspillet med samme navn, og er en av våre dagers absolutt største og viktigste TV-serier. Selv om slike tall aldri helt lar seg verifisere, sies det at de første to episodene er blitt sett av over 21 millioner seere på alle plattformer.

DREAM TEAM: Bella Ramsey og Pedro Pascal sammen med serieskaperne Craig Mazin og Neil Druckmann i forbindelse med premieren 9. januar i år.

Serien følger heltene/antiheltene Joel og Ellie traskende gjennom et postapokalyptisk Amerika, etter at parasittsoppen «cordyceps», som tar bolig i insekter og tar over kontroll over kroppene deres, viser seg å gjøre det samme med mennesker.

Når man infiseres, blir man til en zombieaktig skikkelse kun med ett mål for øye – å spre soppen videre.

Selv har jeg aldri vært særlig fascinert av zombier – man kan vel si at de er noen temmelig flate skikkelser – og er ingen stor fan av verken horrorfilmer eller science fiction. Det finnes gode horror- og sci-fi-filmer, selvsagt, men mange av dem er ulidelig kjedelige sjangerøvelser med innforståtte premisser. Mest for fansen, som det heter.

Men denne serien fanget min interesse fra nær sagt første sekund. Den har åpenbare kunstneriske kvaliteter – den ser (og høres!) helt fenomenalt bra ut. Etterkatastrofe-tablåene er så imponerende konstruert at man knapt begriper hvordan de får det til.

Den er også helt vanvittig spennende. Selv de (kanskje litt for mange) kjedelige transportetappene har en knugende spenning ved seg.

Det aller viktigste og mest vellykkede er likevel de mellommenneskelige skildringene i en jævlig verden der den dødelige fare lurer bak hver en dør, hvert et hjørne. Skuespillerne Pedro Pascal (Joel) og Bella Ramsey (Ellie) som nær sagt er med i alle scenene, er begge aldeles ypperlige. Den unge briten Ramseys prestasjon i den rystende episode åtte er noe av det råeste jeg har sett på film noensinne.

Men det må noe mer til for en serie (eller en film, eller en bok) å bli et kulturelt fenomen: Den må føles «topical» – den må si noe om sin, vår, egen tid.

«The Last of Us» gjør nettopp det. Vi har nettopp vært gjennom en pandemi, som, heldigvis, viste seg å være relativt håndterbar, tross all død og smerte den også førte med seg. Men for tre år siden, nesten på dagen, var vi alle (innrøm det eller ikke) preget av en betydelig uvisshet og angst. Jeg betror meg gjerne: I coronapandemiens første dager kjente jeg på ekte redsel.

Slik mange nok også kjenner det om nan virkelig tar klimatrusselen på det alvoret man kanskje burde.

Mange av oss trodde på en makeløs post-corona-tid, men sånn ble det ikke. Tvert imot; det ble verre. Putins ubegripelig brutale overfall på nabolandet mørkla etterpandemiens lysglimt – og vi var ved nullpunktet igjen.

Frykten for spredning, atomkraftverkenes skjebne, truslene om å bruke alle tilgjengelige våpen, og nå: Krigens grufullhet langs frontlinjen i det østlige Ukraina, der unge mennesker dør i et heslig hopetall, så å si daglig.

Det er en mørke og en kulde i det som foregår, samt en påminnelse om at den autoritære og brutale fascismen fortsatt finnes blant oss, som brer seg i den allmenne kulturen, iallfall på et dypere nivå.

«The Last of Us» treffer denne tidsånden, og forteller noe om vår tid, kanskje ikke konkret, men implisitt. Ting står på spill igjen, store valg må tas, og friheten vi alle tok for gitt er ikke lenger like selvsagt.

Sisteavsnittet i serien vil ikke, tror jeg, skuffe noen av dere som har sett resten av episodene. Den er nesten vondt spennende, og det er en skjønnhet i visse scener som er virkelig bevegende. Før alt drar seg til igjen, og man ikke lenger helt klarer å skille de gode fra de onde og moralen viser seg å være alt annet enn opplagt og rettlinjet.

Jeg grugleder meg allerede til sesong to, og håper selvsagt at tidsånden vil endre seg slik at bekmørket ikke treffer like godt som i denne runden. Men selv om vi forhåpentligvis ikke står overfor avgrunnen, er det mange dystre vekster i vår tid som knapt står foran en etterlengtet avblomstring.

Med andre ord: Sesong to kan nok, dessverre, også vise seg å bli like «topical» som den første.

Bra for TV-seerne, dårlig for verden.