Kommentar

Vi som elsket SV

GARDERMOEN (VG): Sekstiåtterpartiet SV har forlatt det evige seminaret til fordel for hard og konstruktiv maktpolitikk.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Da jeg vokste opp på 70- og 80-tallet, i en liten by ca. midt i landet, var SV nærmest allestedsnærværende. Alle forholdt vi oss til SV. Min mor var SV-er, uten å være politisk aktiv, tanten min var SV-er, mange av lærerne mine var SV-ere, og selv var jeg på nippet til å bli medlem i Sosialistisk Ungdom, men rakk (tror jeg) aldri å betale kontingent før jeg fant noe mer fornuftig å kaste bort tiden på.

I byen drev noen driftige SV-ere en såkalt bokkafé, der praten gikk om utgivelser på Pax forlag, USAs vederstyggelige Latin-Amerika-politikk og den siste LP-en til Halvdan Sivertsen. Alle drømte de om at vinden i fra høyre skulle snu.

Da jeg skulle konfirmeres, valgte jeg selvsagt den human-etiske varianten, og kurslederne var de samme SV-erne som drev bokkafeen. Av dem lærte vi at vi ikke skulle mobbe kameraten vår og at atomkrig er for jævlig.

SV var altså en dominerende faktor i min oppvekst, og jeg husker dem alle, altså SV-erne, som snille, varme, velmente og skikkelige folk. De så kanskje ikke så freshe ut; det var mye ustelt skjeggvekst, lutende rygger, uhåndterlige halsplagg og strenge briller.

Men til forskjell fra eplekjekke høyrefolk, bygdeelitære senterpartister og rullingsrøykende AKP-ere, var det noe urbant over SV-erne, noe dannet og litt borgerlig.

De ville nok gjerne storme barrikadene, men helst uten at det skulle storme så fælt. De var samfunnskritiske samfunnsstøtter og veldig glade i usøtet te.

Da jeg forlot min lille, men SV-store verden for å gå på universitetet, var frigjøringsprosessen allerede godt i gang. Det var på tide å «finne seg sjæl», som det het i de norske 1968-ernes kanskje viktigste vise. Ute på byen en gang dristet jeg meg til å spørre visens far Finn Kalvik hvorfor denne sangen ble så stor i Norge. Finn føyste meg bort med brysk mine, forståelig nok.

Uansett, så gjorde SV-erne stadig gjeldende utover på 1990-tallet i norske universitetsbyer og -miljøer. Da jeg i 1994 var blåøyd grunnfagsstudent ved Universitetet i Bergen, så overraskende mange av hovedfagsstudentene ut som yngre replikaer av barndomsbyens SV-ere.

En av disse, en hår- og fjonerik kar i islandsgenser, kunne med en allerede livstrett og overbærende mine opplyse oss som var i ferd med å snu i det brennhete Europa-spørsmålet, at EU etter hans vitenskapelige beregninger ville gå i oppløsning i god tid før årtusenskiftet.

Der og da var mitt nære forhold til SV over.

Men fascinasjonen for SV er der fortsatt, drøye tre tiår etter den vindskjeve spåmannens utlegninger på Stein Rokkans hus på Nygårdshøyden i Bergen.

For SV består, og vel så det. I dag er partiet større enn det noen gang var på 70- og 80-tallet, og dessuten så ettertraktet at desperate Ap-politikere nærmest bønnfaller dem om å bli med i regjeringen i håp om å redde de sosialdemokratiske stumpene.

I Bergen og i Oslo puster SV Ap i nakken på meningsmålingene et halvt år før kommune- og fylkestingsvalget. Tidene er i forandring, som SV-helten Bob Dylan fortsatt synger.

Audun Lysbakken var i sine formative år på tidlig 00-tall langt mer politisk ytterliggående enn 90-tallets ledende SV-ere, med Erik Solheim i spissen.

At nettopp denne revolusjonære duksen fra Bergen et snes år senere skulle ende opp som en av Norges mest respekterte partiledere, ville den gangen gitt solide odds på det politiske spillmarkedet.

Men under Lysbakkens kloke ledelse, har SV klart å samle troppene. Det er få konflikter i partirekkene, og Lysbakkens sersjanter er raskt ute med korrigere venstreavvik av typen Marx og Engels, som enkelte spredte miljøer gjerne vil ha tilbake med navns nevning i partiets nye prinsipprogram.

Lysbakken overleverer med andre ord et velstriglet bo til SVs nye leder Kirsti Bergstø. Hun er en politiker som det ikke er så lett å få tak på. På mange måter er hun den perfekte SV-er: Alenemor, finnmarking, radikal, men ikke «gal» – kort sagt «ei tøff dame», som det heter.

Men hun er også omstridt. Lumre kilder i SV-omlandet beskriver henne som «flink, men litt initiativløs». Som «politisk dreven, men ikke toppledermateriale». Mange hadde nok sett at den noe yngre og mer profilerte Kari Elisabeth Kaski tok over fanebærerrollen, men hun trakk seg klokelig fra lederkampen da hun enset at det ville blitt et tett og opprivende race mellom henne og Bergstø.

For SV har ofte vært ridd av fløykamper, der særlig venstrefløyen har voktet partiregaliene som den aller mest nidkjære museumsvakt. Slikt fører sjelden noe godt med seg.

Da er det bedre å samle laget for å kunne berede grunnen for politikkendringer som ville blitt umulige om det var to sementerte grupperinger som sto mot hverandre.

Les også Historisk snuoperasjon i SV: Vil ikke melde Norge ut av Nato GARDERMOEN (VG) Nato-motstanden har vært en av grunnpilarene i SV. Nå har partiet snudd.

Det er altså fra «venstre» at SV nå går bort fra saken som så å si var partiets eksistensgrunnlag – å melde Norge ut av Nato. Denne grunnleggende sikkerhetspolitiske vendingen, mange vil si realitetsorienteringen, er avtroppende leder Lysbakkens verk, og den har skjedd på en oppsiktsvekkende fordragelig måte.

Det er nesten en bragd.

Vi som har fulgt SV i mange år vet hvor lettantennelig partiet er når selve grunnsetningene berøres. Nato-spørsmålet hadde neppe latt seg debattere i en like hensynsfull tone om det var en fra partiets høyrefløy som styrte dagsordenen.

Det mangeårige seminarpartiet SV endte etter mange års parlamentarisk ørkenvandring opp i regjering i 2005. Den viktigste lærdommen fra oppholdet ved Kongens bord var at politikk er konkret arbeid, ikke luftig ideologi.

Da Lysbakken, Bergstø og co. forlot Hurdalsjøen Hotell i fjor høst, og lot det umake paret Støre og Vedum danne regjering i tosomhet, var det nok i nokså trygg forvissning om at de allerede hadde seiret, selv om de fortsatt hevder at de gjerne hadde sett at det gikk annerledes.

For mens regjeringen spreller i garnet og får så mye kjeft at statsministeren snart er like blank på toppen som finansministeren, bestemmer SV på Stortinget mye av politikken som føres.

Ved å satse på noen få utvalgte politikkområder i stedet for å gå løs på alt og dermed ingenting, har de fått betydelige seire i forhandlinger med regjeringen, ikke minst i den for partiet og partiets velgere så viktige velferdspolitikken.

Da Audun Lysbakken nærmest snublet inn i lederrollen etter at han måtte gå av som statsråd, var vi mange som uttrykte skepsis mot at han var mannen til å gjenreise partiet. Vi tok feil.

Jeg er fortsatt i tvil om Kirsti Bergstø er den rette til å ta over, men hun har tilsynelatende et nokså samlet lag bak seg, og en forsiktig forventning om at hun skal klare å befeste SV som et mellomstort og innflytelsesrikt parti. Ingenting er som beherskede forventninger for en toppolitiker, bare spør Erna Solberg.

Så er det selvsagt synd at våre hjemlige venstresosialister ennå ikke har gjort som sine partisøstre rundt om i Europa, og snudd i spørsmålet om norsk medlemskap i unionen som frihetskjempende ukrainere og georgiere for alt i verden vil bli med i.

Men den norske EU-debatten er virkelig noe helt for seg selv, og i SV ses nei-seirene i 1972 og 1994 fortsatt på med den aller varmeste nostalgi.

Men for dagens realpolitisk bevisste SV, burde det nok likevel ikke være hugget i stein at de for all fremtid skal stå skulder ved skulder med Europas mest høyreorienterte miljøer i motstanden mot demokrati- og rettsstatsunionen med sete i Brussel og Strasbourg.

Får vi tro.