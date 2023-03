Kommentar

Å spise blodig biff er det som er igjen av «opprøret»

KOM MED KJØTTGARANTI: Trygve Slagsvold Vedum lovet på landsmøtet til Senterpartiet i Trondheim i helgen en kjøttgaranti, altså at kjøtt ikke skal få klimaavgift.

TRONDHEIM (VG) Senterparti-toppene angriper jålete eliter. Men på landsmøtet i helgen var det eliten som vant.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Da Senterpartiet var i opposisjon, ble vi vant til jevne angrep på eliten, folk som syklet, gikk, spiste veganermat, hadde melk i kaffen og elsparkesykkel.

Og partiet har det i seg fortsatt, selv om de sitter i regjering.

På landsmøtet i Trondheim i helgen tok landbruksminister Sandra Borch og Sp-topp Geir Pollestad med seg Dagbladet ut på en blodig biffmiddag.

– Middag uten kjøtt? Da er det ikke middag, sa Borch. – Kjøttfri mandag er noe jåleri, sa Pollestad.

De elsker å erte på seg veganere, dyrevernere og miljøvenner. Partileder Trygve Slagsvold Vedum fulgte opp i VG med å love en kjøttgaranti.

MÅ HA KJØTT: Landbruksminister Sandra Borch mener kjøtt eller fisk må til til middag.

Ledelsen prøver å dempe opprøret i partiet, som naturlig nok ulmer når Norge opplever skattesjokk, ekstremt dyr strøm, mat og drivstoff.

Og klarer det. For når delgatene reiser fra Trondheim, må søringene igjen betale skjorta for en dusj. Når de står og såper seg inn, vet de at det ikke ble tatt politiske grep.

Fredag sa generalsekretær Marit Arnstad i sin tale at de må vente til oktober. For da kommer nok et ekspertutvalg med sine svar. Og dagen etter bestemte landsmøtet seg så for å ikke gjøre noe med kraftprisene.

Per Olaf Lundteigen prøvde, men ble nedstemt. Alle forslag om å gripe inn i kraftmarkedet falt. Partiet går altså inn for status quo.

RIBBEKAMERATER: Marit Arnstad og Geir Pollestad fortalte til VG før jul om sine ribbevaner. Senterpartiets parlamentariske leder og nestleder på Stortinget, innrømmer at de ikke spiser svoren på ribben.

Den aller merkeligste seansen fikk vi da ledelsen i partiet gikk imot å stanse elektrifiseringen av Melkøya.

Ola Borten Moe sto på scenen og forsvarte det såkalte klimatiltaket med pussige argumenter om at partiet bør styre unna å peke på enkeltprosjekter og kun ha generell politikk på området.

Det er vanskelig å tro at ledelsen egentlig mener det de sier. Tiltaket kutter ikke utslipp globalt. Det gir dyrere strøm og dreper annen næringsetablering i Finnmark. Det vil dessuten føre til splittelse og krangling.

Men toppene i Sp er for, fordi regjeringen er det.

Her virket heldigvis demokratiet. I saken ble ledelsen stemt ned. Flertallet avgjorde at Senterpartiet skal gå imot elektrifisering av Melkøya.

MELKØYA: Gassprosesseringsanlegget er det tredje største utslippspunktet i Norge, og regjeringen vil elektrifisere anlegget. I dag brukes gass.

Ellers fikk ledelsen i partiet det stort sett som de ville. Rikshospitalet skal bygges. Helseforetakene består.

Et viktig vedtak kom på skatt, hvor partiet gikk inn for å kutte skattene for næringslivet.

Dermed måker de veien for den lilladreiningen regjeringen allerede er i gang med. Første skritt var å stanse angrepene på «rikinger» og «baroner».

Og det kan kanskje hjelpe regjeringsprosjektet. Som flere har påpekt: Lillavelgerne er mange og går i stort monn til Høyre.

De er imot drakoniske skatter og vet at inntektene må komme et sted fra.

FRONTER STRØMOPPØR: Men partiveteran Per Olaf Lundteigen nådde ikke opp med sine forslag på kraft på landsmøtet i helgen.

Det er altså ikke mye opprør mot eliten igjen som når opp i Senterpartiet. Toppene har vel endelig skjønt at de er en del av eliten selv. Med ekstraordinære vintips.

For Sandra Borch og Geir Pollestad drakk en Chateau de Ferrand (2009) til biffen sin med Dagbladet.

På polet koster en flaske nesten 600 kroner.

Er det virkelig nepe, blomkål og gulrøtter som er jåleri?

Da Trygve Slagsvold Vedum var i opposisjon gikk han ut mot de politiske korrekte elitene som fortalte folk hva de måtte spise.

Etter landsmøtet til Sp i helgen vet vi nå at grøt ikke er middag, at pannekaker kan gå til nød, men at vegetarburger ikke er mat.

Selvsagt er dette det reneste pølsevev.

Samtidig er det nok mest behagelig for ledelsen i Senterpartiet om opprør og protest kan tas ut på veganere og andre jålete folk i by.

Og ikke rettes mot dem selv, som jo er for både lakseskatt og kraftmarked. For dette og mye annet vil eliten i Senterpartiet beholde.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med sms

Del med e-post

Del med e-post

Del på Facebook Messenger