Kommentar

Han er trengt opp i et hjørne

STADIG KRAFTIGERE ORDBRUK: Putin taper på alle fronter, men prøver å skremme Vesten til å stanse støtten til Ukraina.

Putin taper på slagmarken og i opinionen. Men vrøvler om vestlig kolonisering og skrur opp truslene.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det er oppsiktsvekkende det som skjer i Ukraina nå. Soldatene tar tilbake sentrale områder i de fylkene Russland har stjålet.

Folkeavstemningene i forrige uke viste over 90 prosent støtte for å bli med i Russland, hevdet Putin.

Det var rent juks. Og russerne hadde ikke noe å stille opp med i helgen i byer som Liman. De måtte trekke seg tilbake. Dødstallene skal være høye. Ukrainerne har også fremgang i Kherson i sør.

Russerne har mer enn nok med å forsvare seg.

VIL TA FREM ATOMVÅPNENE: Tsjetsjenias leder Ramzan Kadyrov tar til orde for bruk av såkalte taktiske atomvåpen i Ukraina. Utspillet er antagelig godkjent av Kreml, som stadig truer med atomvåpen selv.

Mobiliseringen går heller ikke bra. Flere hundre tusen unge menn har dratt ut av landet. De vil ikke i krigen.

Samtidig presses Putin av krigshissere, som skjemmes over nederlagene på slagmarken.

Kina og India virker heller ikke særlig støttende.

Hva kan Putin gjøre? Han øker truslene.

Fredag holdt han en av sine mest antivestlige taler noensinne.

UKRAINSKE SOLDATER INNTOK LIMAN: Byen har vært kontrollert av Russland siden i vår. Liman ligger i den nordlige delen av Donetsk, et fylke som bare delvis er under russisk kontroll.

Det som skulle være en feiring av utvidelsen av Russland, handlet utelukkende om hvor imperialistisk, satanistisk, diktatorisk og hyklersk Vesten er.

Putin håper på støtte fra andre ikke-vestlige land som er lei Vestens dominans.

At Putin som selv leder et imperium som stjeler ukrainsk land, bryr han seg ikke om.

Russland jobber aktivt for å søke støtte i afrikanske land. Det minner om Sovjettiden.

DEN RUSSISKE STATSDUMAEN: Russlands nasjonalforsamling forbereder en ratifisering av utvidelsen av Russland med fire ukrainske fylker. Men de vet ikke hvor grensen skal gå.

Fredag kveld gikk Putin også på et nederlag i FNs sikkerhetsråd, da India, Kina, Gabon og Brasil avsto fra å stemme til støtte for hans ran av de fire fylkene.

De andre landene fordømte landrøveriet.

KHERSON: Ukrainske styrker rykker nærmere de russiske forsvarsverkene i den ukrainske byen Kherson som har vært på russiske hender siden invasjonen.

I samme møte la Russlands representant frem «fakta» som skulle vise at det var USA som sto bak sprengningen av gassrørene i Østersjøen i forrige uke.

Et punkt var et utdrag fra Joe Bidens tale fra 7. februar der han sa han ville stoppe Nord Stream 2 om Russland invaderte Ukraina.

Men dette er bare rør.

Poenget til Biden var å skremme Putin fra å invadere. Når Russland likevel gjorde det, ble godkjenningen av røret stanset, akkurat som Biden hadde ønsket.

Det gir ingen mening at USA skulle sprenge rør som uansett ikke er i bruk. Om et amerikansk angrep hadde blitt avdekket utenfor Danmark og Sverige, ville det ført til en krise i NATO.

USA ønsker ikke å utsette sine allierte i NATO for mer frykt. Det ønsker derimot Putin.

Han beskylder «anglosakserne» for å stå bak sabotasjen, og hinter om hevn.

Vi har ikke noe annet valg enn å reagere på slike trusler. Heimevernet er satt inn i Norge.

Om norsk infrastruktur ødelegges betyr det krise, kulde og mørke i Europa. Våre naboer på kontinentet er helt avhengig av vår gass. Norge har overtatt Russlands plass som Europa største eksportør av gass.

GASSRØRENE TØMT: Det danske forsvaret har gitt ut dette bildet som viser gass som bobler opp til overflaten utenfor Bornholm. Nord Stream-rørene lekker fremdeles gass, etter at det først ble meldt mandag at de var tømt.

Putin derimot håper vi skal bli så skjelvne at vi stanser støtten i Ukraina i frykt for krig og atomangrep.

Men det nytter ikke å gi ham lillefingeren. Om Vesten kutter hjelpen til Ukraina, betyr ikke det frihet, fred og energioverflod.

Putin vil bare fortsette å presse og true. Det har vi sett i Øst-Ukraina, hvor Russland har kriget siden 2014. De bryter avtaler uten problemer.

Og Putin er redd atomkrig selv, han.

For grunnen til at Russland ikke saboterer gassrør i Sverige eller Danmark, men like utenfor, er frykt. De er avskrekket fra å angripe NATO.

Putin har ikke brukt atomvåpen annet enn som en trussel.

For atomfrykten lider forståelig nok Russland selv også av.

Spørsmålet er hva han kan finne på, trengt opp i hjørnet sitt. Det er skummelt.

Men så langt har han hatt det kun i kjeften. Tidligere i sommer angrep Ukraina Krim, som Russland siden 2014 har hevdet er russisk.

Lite har skjedd, annet enn at Russland har flyttet ubåtene sine i sikkerhet.

Ukraina angriper nå mer av det Putin kaller russisk. Fredag sa han at et angrep på disse områdene, er et angrep på Russland.

Tre dager etter er dette mer fleksibelt. For ifølge Kremls pressetalsmann vet de ikke hvor deres egne grenser går.

Putins ser ut til å være i ferd med å tape.

Og støtten til Ukraina, som han prøver å stoppe med trusler?

Den blir bare sterkere og sterkere. Og dette er lyspunktet i alt det mørke. Vesten står mer samlet enn noen gang.