Leder

Dehálaš geargat vearrivuođaiguin ja váldit ovddasvástádusa

Almmolaš Norga lea sámi álbmogis bivdán ándagassii. Muhto dáruiduhttin dáhpáhuvvá ain, dadjá Duohtavuođa- ja soabadankommišuvnna jođiheaddji.

PS: Teksten finnes også på bokmål lenger nede.

Norga ferte albma ládje geargat vearrivuođaiguin mat leat dahkkon sápmelaččaid, kvenaid ja vuovdesuopmelaččaid vuostá. Dan oaivvilda Stuoradiggenammaduvvon kommišuvnna jođiheaddji, Dagfinn Høybråten. Son dieđiha sii geassemánus bidjet ovdan sevdnjes osiid norggahistorjjás mii

ovdal ii leat almmustahttojuvvon.

Høybråtenis lea dađibahábut riekta go son dadjá ahte Norggas váilu kollektiiva ipmárdus dasa maid dát álbmotčearddat lea gillán. Lea bahča historjá man ollugat eai liiko gullat, soitet vel biehttalit dan nai. Danin lea dutkankommišuvnna bargu nu mávssolaš.

Vuosttaš Sámediggi rahpamis bivddii Gonagas Olav ándagassii vearredaguid ovddas maid sámeálbmot lei gillái dáruiduhttináigodagas 1800-logu gaskamuttu rájes. Gonagas Harald čuovvulii garra sártniin seamma báikkis 1997:s.

Stáhtaministara guovttos Kjell Magne Bondevik ja Erna Solberg leaba maid šállošan dan issoras politihka mii lei Norgga almmolaš linjá álgoálbmogiid ektui badjel čuođi jagi.

Heahpatlaš instruksa mii geahččalii bágget sápmelaččaid, kvenaid ja norggasuopmelaččaid heaitit geavaheames iežaset gielaid, ja mii earret eará gildii mánáid sámástit skuvlabottuin, ii fámohuhttojuvvon ovdal 1959:s.

Dáruiduhttima váikkuhusat leat leamaš duođalaččat: jávohisvuohta, biehttaleapmi ja giela, kultuvrra ja gávtti massin. Vel odne ge eai ollašuhtto buot vuoigatvuođat go guoská oahppat ja geavahit iežas giela, dadjá Høybråten.

Almmolaš ándagassii átnumat leat leamaš mávssolaččat. Dál mii fertet geargat dahkkon vearrivuođaiguin ja váldit ovddasvástádusa.

Det viktige oppgjøret

Det offisielle Norge har bedt det samiske folk om unnskyldning. Men fornorskningen pågår fortsatt, ifølge lederen av Sannhets- og forsoningskommisjonen.

Norge må ta et ordentlig oppgjør om overgrepene mot samer, kvener og skogfinner. Det mener den Stortingsoppnevnte kommisjonens leder, Dagfinn Høybråten. Han varsler at de i juni vil legge frem mørke deler av norgeshistorien som tidligere ikke har vært avdekket.

Høybråten har dessverre rett når han sier at det mangler en kollektiv forståelse i Norge for hva disse folkegruppene har vært utsatt for. Det er en vond historie som mange ikke vil like å høre, kanskje til og med fornekte. Derfor er granskningskommisjonens arbeid så viktig.

Ved åpningen av det første Sameting i 1989 ba kong Olav om unnskyldning for de overgrep samefolket ble utsatt for i fornorskningsperioden fra midten av 1800-tallet. Kong Harald fulgte opp med en sterk tale samme sted i 1997.

Statsministrene Kjell Magne Bondevik og Erna Solberg har også beklaget den horrible politikken som var Norges offisielle linje overfor urfolk i mer enn hundre år.

Den skammelige instruksen som forsøkte å tvinge samene, kvenene og norskfinnene til å oppgi sine språk, og som blant annet forbød barn å snakke samisk i friminuttene på skolen, ble ikke opphevet før i 1959.

Konsekvensene av fornorskningen har vært alvorlige: fortielse, fornektelse og tap av språk, kultur og kofte. Selv i dag oppfylles ikke rettighetene til å lære og bruke sitt eget språk, ifølge Høybråten.

De offisielle unnskyldningene har vært viktige. Nå må vi ta oppgjøret.

Oversettelse: Mikkel Magnus Utsi, Áiti AS