Kommentar

Boris ble brexit-millionær

Det er iallfall én som har tjent godt på brexit: Boris Johnson.

Mens briter flest sliter med svekket økonomi og eskalerende inflasjon etter bruddet med EU, har Boris de siste fem måneder tjent nesten 62 millioner kroner på taler, foredrag og en påbegynt selvbiografi.

En posisjon han ikke ville kommet i uten brexit. Eller å ha blitt kastet som statsminister, for den del.

Brexit har gjort Boris til mangemillionær.

BoJos inntekstbonanza kommer frem i selvangiveriet det britiske parlamentet har pålagt sine medlemmer.

Her oppgir han også å nyte godt av en bostøtte på 150 000 kroner i måneden, ved at han og familien «forsørges» av Lord Bamford, en av Det konservative partiets rike onkler som har stilt en av sine residenser til rådighet for ham.

Det var hos den samme milliardæren Boris og Carrie Johnson feiret sitt eventyrbryllup i fjor sommer.

GOD RÅD: Carrie og Boris Johnson bor gratis i residensen til en britisk milliardær. Etter at han gikk av som statsminister har han dessuten tjent over 60 millioner kroner på å snakke om seg selv og brexit.

For ordens skyld: Det er analyser og framskrivninger fra Bank of England, den britiske sentralbanken, budsjettbyrået OBR (Storbritannias finansdepartement), britenes statistiske sentralbyrå og London School of Economics som knytter brexit til landets økonomiske nedtur.

Ikke brexit alene, rimeligvis. Både covid og Ukraina-krigen har medført problemer på øyriket som i store deler av verden for øvrig.

Men grunnen til at den økonomiske krisen har slått verre ut for næringsliv og folk flest i Storbritannia, kan ifølge disse kalkylene spores til bruddet med EU og komplikasjoner som følge av britenes nye utenforskap.

Men han som fremfor noen sørget for at brexit fant sted, gjør det godt. Finansielt, i hvert fall.

Boris går også motstrøms i den negative etableringsspiralen, og har startet en egen virksomhet som har som formål å holde styr på eks-statsministerens mange engasjementer.

Hans «bookingbyrå» – The Office of Boris Johnson Ltd. – har ifølge Underhusets register mottatt drøye 12 millioner kr. fra den Thailand-baserte kryptoinvestoren Christopher Harborn. Donasjonen er en av de aller største til en britisk enkeltpolitiker noensinne.

BoJos politiske karriere fikk en bråstopp da hans egen partigruppe i parlamentet vendte seg mot ham. Og da regjeringen som Boris Johnson ledet også gjorde mytteri, var festen over. Tillitskrisen var absolutt.

Dels handlet det om drikkegildene i Downing Street mens resten av landet var stengt ned etter strenge lover utgått fra nettopp Downing Street. Dels handlet det om løgnene og bortforklaringene etter hvert som BoJo ble drevet fra skanse til skanse.

Men vel så mye handlet det om en statsminister som satte seg selv og sine egne interesser foran partiet på måter som rammet De konservatives rennommé.

På tampen av Johnsons regjeringstid var han ikke bare tidenes minst populære statsminister, men Tory-partiets oppslutning raste også mote et historisk lavmål.

Det sentrale partiapparatet vurderte situasjonen som så ille at de tok sjansen på en kontant palassrevolusjon, vel vitende om hvilke skadevirkninger det kan ha. Alternativet – på lengre sikt – syntes verre.

Så fikk de Liz Truss – som klarte det mange trodde var umulig: Å bli en enda større katastrofe for partiet enn Boris Johnson.

I kjølvannet av hennes politiske selvmord forsøkte BoJo å vende tilbake som en annen Churchill. Men i motsetning til sir Winstons triums i 1951 – seks år etter at han tapte valget for Labours Clemet Attlee – var hverken partiet eller publikum klar for noe comeback.

Det har de heller ikke vært siden, enda sentrale partiprofiler snakker høyt om at Boris er den eneste som kan redde Torypartiet fra komplett havari ved parlamentsvalget neste år.

Andre veteraner – som Johnsons forgjenger, William Hague – gir imidlertid BoJo det glatte lag.

Slik den politiske vinden kan avleses på samtlige partibarometre for tiden, er det imidlertid lite å frykte for Boris-skeptikerne. Etter 12 år i regjering går en Tory-æra mot slutten.

Og er det én ting som er sikker: Boris Johnson kommer ikke til å lede noe opposisjonsparti.

Da er livet som backbencher på millionkontrakt å foretrekke.

