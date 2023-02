SYK KULTUR? «Livet blir ca. en milliard ganger morsommere når man bare gir faen», skrev påvirkeren Sophie Elise Isachsen (bildet) på Instagram, og Norge tok fyr. – Med tankesettet «jeg gir faen» kan du lett komme til skade for å såre noen andre i prosessen, skriver artist Ingrid Lovise.

«Gi faen»-kulturen er en syk kultur

Det er rett og slett ikke noe imponerende å gi faen. Det som er imponerende er å tørre å bry seg.

INGRID LOVISE, artist og filosofistudent

Det å «gi faen» har vært en gjenganger de siste årene. Jeg tror absolutt at det er viktig å utvikle en evne til å raskt skille på vesentlig og uvesentlig informasjon, og ikke bry seg om en del ting. Dessuten tror jeg på det å kultivere mot, altså å være modig.

Å være modig handler om å gjøre noe selv om du synes at det er skummelt.

En må selvsagt skille mellom det å være modig og det å være dumdristig. Å være modig kan for eksempel være å kontakte noen du synes virker hyggelig, skrive til avisen om noe du brenner for, be om tilgivelse for noe eller be om høyere lønn.

Med tankesettet «jeg gir faen» kan du lett komme til skade for å såre noen andre i prosessen, og dette mener jeg er en ganske respektløs måte å oppføre seg på.

Med den medievirkeligheten barn og unge vokser opp med nå, er det lett å miste taket på seg selv og sine egne følelser. Sosiale medier har et enormt tempo, fra det ene til det veldig andre av massive mengder med inntrykk.

Denne kommunikasjonssituasjonen er forresten veldig skjev, fordi man konsumerer mye mer enn en bidrar med selv.

Hvis man i tillegg bruker lite tid på å prosessere alle inntrykkene på en sunn måte, skjønner jeg godt at stillheten kan ligne en fiende. Hvem er du når du er helt alene og det er helt stille?

Rusmidler blir attraktive og mye brukt blant unge, og jeg skjønner hvorfor. Å ruse seg, enten det er alkohol eller narkotiske stoffer, hjelper en å gi mer faen.

Mange ting blir ubetydelige, en blir mer risikovillig og kan også ha euforiske opplevelser. Med rusmidler i blodet kan en få et kunstig mot til å gjennomføre det man i edru tilstand ikke tør, og også rømme fra virkeligheten noen timer.

Jeg tror at mennesket er i stand til å kultivere disse egenskapene uten rusmidler, og mener også at det er mer holdbart å gjøre det.

«Gi faen»-kulturen er en syk kultur. Det er rett og slett ikke noe imponerende å gi faen.

Det som er imponerende er å tørre å bry seg. Det er modig å bry seg. Se hverandre, stille opp, å være ærlig med seg selv og til stede i sitt eget liv, er modig.

Det å håpe på noe, for å risikere å bli skuffet og måtte takle et nederlag, er modig.

Disse opplevelsene gjør oss mer robuste, og det trenger vi i en verden hvor mye tilsynelatende er i endring. Jo mer vi dissosierer og fraskriver oss ansvar for egne handlinger, jo mer fremmede blir vi for oss selv.

Det blir vanskeligere å skille på rett og galt, og vanskelig å kjenne etter hva man ønsker for livet sitt.

Jeg tror vi trenger naturlige forbilder og idealer som inspirerer til å utvikle viktige ferdigheter som tålmodighet, mot, nysgjerrighet og aksept.

Vi har så mye potensial i vår oppvoksende generasjon, og må legge til rette for at de blir trygge på seg selv, og snille med menneskene rundt seg.