Ingen Normann for Norge!

Mathias Normanns landslagsfremtid er uviss.

Hvis norsk idrett skal gi den harde, men nødvendige linjen overfor Russland innhold, er det umulig å reagere mildt når en stjerne opptrer oppsiktsvekkende umusikalsk.

Det er ulike oppfatninger i internasjonal idrett om hvordan den russiske invasjonen av Ukraina skal håndteres.

Noen mener det er feil å la utøvere lide. Enkelte argumenterer med at idrettsstjerner kan leve i en boble, forskånet fra å se sin egen rolle i et større bilde.

Men i norsk idrett står fellesskapet heldigvis støtt på at det bare er én akseptabel respons overfor Russland i denne krisen: En iskald skulder.

Mathias Normann deltok på landslagets markeringer for menneskerettigheter.

Det innebærer for eksempel at vinterens langrennssirkus kan bli langt mindre sportslig interessant enn det hadde vært om offiser Aleksandr Bolsjunov og gjengen hadde fått delta. Selvsagt er fraværet leit om vi utelukkende tenker på det som skjer i sporet, men den store kost/nytteanalysen er likevel veldig enkel.

Ukraina lider enormt under et helt uakseptabelt angrep, og det får igjen konsekvenser for ukrainsk idrett.

Om vi bare hadde latt russere være med som vanlig, vel vitende om hvilken propagandaverdi idrett har for Vladimir Putins regime, hadde norsk idrett bommet grovt i et viktig moralsk veivalg.

Men hvordan bør det håndteres om temaet ikke er russisk deltagelse, men en norsk utøver som aktivt søker seg til Russland?

De siste dagene har det nemlig dukket opp en sak som kan bli en eksamen i verdivalg for Norges Fotballforbund. Den handler om Mathias Normann og Dinamo Moskva.

Fortsatt gjenstår noen detaljer, så vi får ta et nødvendig forbehold, men Normann har selv i et intervju med TV 2 vært klar på at han velger Russland og hvorfor han gjør det.

Begrunnelsen hans går ut på at dette er den sportslige løsningen for ham. Valget forsøker han å legitimere som følger: «Er det én ting jeg har lært i min karriere, er det at man ikke blander politikk og fotball. Jeg skal dit for å spille fotball og er happy med det».

Den begrunnelsen oser det ikke akkurat perspektiv av. Man kan jo undres over hvor Normann mener å ha lært dette, i en tid der det blir klarere og klarere at idrett og politikk henger tett sammen.

Mathias Normann var blant spillerne som var med på markeringer for menneskerettigheter, men tanken på noe annet enn seg og sitt forsvant visst et sted på veien.

Mandag ble det meldt at bare detaljer gjenstår for Normann er klar for Dinamo Moskva. Han ble kjøpt av Rostov i 2019, og har deretter vært utlånt til Norwich.

Dersom det blir noe av at han skal spille i den russiske hovedstaden, øker presset på forbundet foran kommende landslagsuttak.

Det er varslet samtaler mellom Solbakken og president Lise Klaveness. De bør verken bli lange eller spesielt vanskelige.

Konklusjonen bør være åpenbar. Du kan ikke reise søke deg til en russisk klubb nå, og samtidig være aktuell i et norsk landslagsuttak. Her får vi håpe at norske ledere ser hen til hva det svenske ishockeyforbundet har valgt å gjøre.

Mathias Normann har sagt at han har vært forberedt på kritikk, og den har da sannelig også kommet.

Nå får vi håpe at han også er forberedt på valgets konsekvens dersom overgangen gjennomføres som varslet: Ingen Normann for Norge.