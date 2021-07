FORBY: Det går helt fint å forby el-sparkesykler, skriver innsenderen. FOTO: Fredrik Solstad

Forby elektriske sparkesykler!

I går, midt på dagen, stoppet jeg min bil for at noen unge jenter skulle få gå over et fotgjenger-felt i et trafikkert område med svært mange myke trafikanter. Til min forskrekkelse kom det dunkende en ung mann på el-sparkesykkel forbi meg på venstre side i stor fart og over fotgjenger-feltet, snakkende på sin mobiltelefon. Bra gikk det, men matt blir man.

TORBJØRN ØYGARD

Kommentarer som «man kan ikke forby alt man ikke liker» går igjen i diskusjoner om el-sparkesykler. Frasen er i kategori med det like konstruktive utsagnet «det er ingen menneskerett å bo i sentrum» i boligpolitikk-debatter.

I et billig forsøk på en form for hersketeknikk fremstår det som at avsender selv mener å inneha et «knock-out»-argument. Dette er selvsagt ikke tilfellet.

Man kan forby el-sparkesykler. Det går helt fint å forby el-sparkesykler. Faktisk fremstår det som veldig rasjonelt å forby el-sparkesykler slik situasjonen er nå. Det eneste det handler om er politisk vilje.

Og når mange føler seg utrygge – ja, da er det en no-brainer. El-sparkesykler må forbys. En av politikerne viktigste oppgave er å skape trygghet for befolkningen. Den tryggheten er det nå mange som har mistet.

Å stenge nattestid er selvsagt en start, men der skjer også et betydelig omfang av skader på andre tider av døgnet. Hareide (Krf) og Noresjø (Krf) vil ikke forby kjøring på fortau, og det er trolig bare et tidsspørsmål før mitt eller ditt barn blir påkjørt med dødsfall eller alvorlig varig skade som følge.

Det er ikke nærmest en tilfeldig opplæring av brukerne som er nøkkelen, slik Høyre-politiker og rådgiver for Voi Øystein Sundelin virker å mene. Heller ikke en formaning på Facebook av Arbeiderpartiets Raymond Johansen om å «bruke vettet» er særlig betryggende.

Her må konkrete, håndfaste lover og regler på plass. Lover som er mulig å følge, og som er mulige å håndheve.

Å sette en maksgrense på seks km/timen på fortau er det ingen som vil følge. Fjern el-sparkesykler fra fortau, kategoriser det som moped, pålegg førerkort, sett en nedre aldersgrense på cirka seksten år, sett lav fartsgrense, og innfør prikker på rullebladet.

Frem til minimum dette er formalisert, må el-sparkesyklene forbys.



Også fra et folkehelseperspektiv har jeg store utfordringer med å se ett eneste argument som taler for at ikke el-sparkesykler må forbys med dagens mangelfulle reguleringer. Legestanden melder om en betydelig økning i skader, vi har hatt dødsfall i forbindelse med bruk – og der vil komme flere dødsfall.

Vi kan selvsagt også trekke inn et usexy argument som at vi blir stadig tykkere, og el-sparkesykler trolig vil gjøre oss enda tykkere. Eller at mer av våre felles midler vil måtte bli allokert til akutt behandling og rehabilitering etter ulykker.

Men det sentrale er dødsfall, permanente skader på individnivå, og en utrygg befolkning.



Innen lovverket er der flere hjemler som er kommet i etterkant av alvorlige ulykker. Hvorfor må vi så ofte vente på at disse ulykkene skal skje før reguleringer blir iverksatt? For der vil selvsagt komme mange flere alvorlige ulykker og dødsfall i nær fremtid. Alle skjønner dette.

Jeg og en kompis tok oss en kald en senere på ettermiddagen i går, før vi ruslet hjem til våre respektive rundt klokken åtte. Det anarkiet man opplever i trafikken etter el-sparkesyklene sitt inntreden er påfallende.

Istedenfor å kunne trakke tanketomt og i en slags bekymringsløs tilstand nedover gaten ble vi gående med en følelse av at man burde ha øyner i nakken. Så tenker jeg; folket kan man knapt laste.

Det er menneskelig å være bedagelig anlagt, og i rus er man enda mindre konsekvenstenkende enn til vanlig.

Da er det naturlig at man tar lett tilgjengelige el-sparkesykler til byen, neste vorspiel, eller til neste bar. Det ville jeg også gjort for få år siden.

Jada, verden går fremover, og innovasjon er viktig. Men av og til må vi kunne ta en pust i bakken og reflektere om det går for fort frem, om reguleringer må på plass først, og om der er bedre løsninger for befolkningen som helhet. Frem til da må el-sparkesykler forbys.

Det å skape trygghet for befolkningen er en av politikernes aller viktigste jobber.

Dette er elementært. Uansett partitilhørighet.