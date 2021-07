SVARER: Forbrukerrådets Inger Lise Blyverket. Foto: Annika Byrde

Nei, vi ønsker ikke å bli overvåket av Facebook

Da Apple spurte iPhone-brukere om de ønsket at personlig informasjon skulle samles inn for reklameformål, svarte kun fem prosent ja, til Facebooks store protester. Da lyder det hult når selskapet hevder at de har gitt brukerne kontrollen over hva som deles.

INGER LISE BLYVERKET, direktør i Forbrukerrådet

Det hører også med til historien at Facebook rykket inn dobbeltsidige annonser i flere av verdens største aviser hvor de tryglet brukerne om å takke ja til å bli overvåket. Hvis ikke vil det gå små og mellomstore bedrifter ille og vi vil ende opp med å måtte betale for Facebook.

For mye tyder på at Facebook opplever at forretningsmodellen basert på å overvåke brukerne for å målrette reklame er under press.

Ikke bare har Forbrukerrådet og 60 andre organisasjoner tatt til orde for et forbud mot overvåkningsbasert markedsføring, denne uken gikk også 14 teknologibedrifter ut og støttet forslaget. Lignende forslag ligger også på bordet i EU-parlamentet i forbindelse med utformingen av Digital Services Act.

Og bare for å ha det klart, det er ikke riktig som Facebook hevder at Forbrukerrådet ønsker å forby relevant reklame. Det vi vil til livs er den massive overvåkningen som Facebook og et utall andre selskaper bedriver når vi er på nett.

Forbrukere har ikke, som Facebook hevder, kontrollen over hva som samles inn om oss og hvordan denne informasjonen blir benyttet. For det er denne mangelen på kontroll som gjør det mulig for selskaper som Facebook å operere som de gjør.

For vi ønsker ikke at informasjon om hva vi liker, hvor vi befinner oss, hva vi kjøper, hvordan helsen vår er og hva vi stemmer skal samles inn og brukes til å målrette budskap mot oss. Da vi spurte norske forbrukere var bare én av ti positive til denne typen overvåkning.

Facebook er også svært bekymret for hvordan det vil gå med små og mellomstore bedrifter dersom de fratas muligheten til å benytte Facebooks systemer for markedsføring. Her er vi atskillig mer optimistiske.

Vi er overbeviste om at et forbud vil skape grobunn for alternative modeller som både ivaretar forbrukernes beste og som samtidig gjør det mulig å nå frem med reklame på en god og effektiv måte. Dette vil også føre til at bedriftene slipper å bidra til at kundene utsettes for overvåkning, noe som har blitt normalen, blant annet på grunn av Facebooks monopol på en rekke typer tjenester.

Facebook sier de er glade for at denne debatten nå kommer opp. Dessverre er det lite som tyder på at det stemmer. For når alt kommer til alt, så er ikke Facebooks største bekymring verken små eller mellomstore bedrifter eller egne brukere, men at deres forretningsmodell – overvåkningsbasert markedsføring – er under press.