OPPGJØR: Terroristen misbrukte kristendommen, skriver kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum. Foto: Erlend Aas / Scanpix

Debatt

Kristne må ta et oppgjør med ekstremisme

22. juli 2011 åpnet kirken dørene og folk strømmet til. I fortvilelse. Maktesløshet. Men har vi som kirke tatt et stort nok oppgjør med terroristens ekstreme holdninger? Jeg frykter at svaret er nei.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

KRISTIN GUNLEIKSRUD RAAUM, Kirkerådsleder i Den norske kirke

Denne sommeren har jeg lest flere bøker om 22. juli. Om massakren. Om terroristens høyrekstreme tanker og hvor de kom fra. Om Utøya og gjenoppbyggingen. Om tiden etter 22. juli 2011 og om debatten som ikke kom.

Fortellingene skaper et ekko av en avsindig smerte, en fortvilelse, et sinne, en realitet som ikke er til å holde ut. Men som vi er nødt til å forholde oss til.

Da det utover dagen 22. juli 2011 gikk opp for oss det ubegripelige omfanget av terroren, stilte kirken naturlig nok opp. Tros- og livssynsamfunn er der når samfunnet trenger oss. Det er en del av kirkens oppdrag å hive seg rundt når mennesker trenger det. Det var det som skjedde.

Da sorgen holdt på å sprenge oss i filler, åpnet kirken dørene sine. De ble fylt av mennesker som trengte et rom for sin fortvilelse.

les også Slik markeres tiårsdagen for 22. juli

Kristin Gunleiksrud Raaum FOTO: Bo Mathisen

Det var piggtråd i sjela, som Odin sier i Rådebank.

Det ble ikke nødvendigvis bedre av det. Sorgen ble ikke lettere å bære. Meningsløsheten ble ikke håndterbar. Fortvilelsen stilnet ikke. Men det var et rom å gå inn i. Et sted som rommet alt sammen.

Når fortellingene om unge mennesker som ble skutt i stykker ikke var til å holde ut. Når bildene av kortesjen med bårebiler aldri tok slutt. Når vi alle visste at ingenting kunne lindre. Da var kirkene – og andre hellige hus – et rom å gå inn i.

Det ble ikke bedre. Likevel gikk så mange inn i det rommet. Tente lys. Satt helt stille. Ble holdt rundt. Snakket og snakket med en som ville lytte. Brølte i stumt raseri.

les også Mer konflikt etter 22. juli

Troen har et språk for alvor og mørke – og håp. Religioner og livssyn er arenaer – og bortsett fra i kunsten er det ikke så mange andre – som snakker om død og lidelse og frykt og meningsløshet – og om håp.

Derfor er religioner og livssyn så viktige i krisetider. Religionen rommer det vondeste. I kirkene leses tre tusen år gamle tekster: tekster som er lest igjen og igjen og som fortsatt uttrykker sinne og fortvilelse.

Som Salmenes bok: Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hvorfor er du så langt borte når jeg trenger hjelp og skriker ut min nød? Fastheten og bestandigheten i liturgien, bønnene, bibelordene bærer. De har båret i hundrevis av år. De bærer fortsatt.

22. juli var politisk. Det var ikke en ulykke. Det var ikke en naturkatastrofe. Det var en terrorhandling, som hadde som mål å utslette så mange samfunnsengasjerte ungdommer som mulig på AUFs sommerleir på Utøya og dem som er satt til å iverksette demokratiske beslutninger i statsapparatet.

les også Oppfordrer Oslo til å stoppe opp 22. juli

Nå spør vi oss om vi egentlig har tatt debatten. Det vil si: det er AUF som spør. De spør med en dirrende harme, som får en kraft nettopp i det at den er holdt tilbake i mange år.

AUF har måtte håndtere ting intet menneske skal måtte håndtere: både å gjenoppbygge en sønderskutt organisasjon og drive politikk, samtidig som de måtte ta vare på alle de sørgende og traumatiserte. Jørgen Watne Frydnes sterke bok om gjenoppbyggingen av Utøya, viser hvor uutholdelig vanskelig det var. Men at svarene handlet om å lytte: mer og dypere.

Vi er nødt til å snakke om det, politikere og sivilsamfunn – inklusive tros- og livssynssamfunn.

Vi må snakke om hvordan terroren endret samfunnet. Og om det endret samfunnet nok.

les også Rømte fra Utøya med MS «Thorbjørn»: – Hvis Eskil var feig, var jeg også feig

AUF må ikke bli stående alene i kampen mot høyreekstremt tankegods. Hele samfunnet må ta den debatten. Vi har ulike roller. Også Den norske kirke har et ansvar for å delta, sammen med hele bredden av tros- og livssynssamfunn.

Terroristen misbrukte kristendommen. Det gjorde også Philip Manshaus før terrorhandlingene mot moskeen og drapet på halvsøsteren i 2019. Han hadde gjennomgått en radikalisering som besto av en usalig blanding av nynazisme, kristendom og konspirasjonsteorier.

Men terroristene var ikke alene om sine holdninger. Etter 22. juli 2011 leste jeg mange kommentarer, særlig på sosiale medier og i nettavisene, der terroristen fikk støtte. Og flere viste til kristendommen eller brukte kristendom som begrunnelse.

Fortsatt forekommer det kommentarer om at massakren i regjeringskvartalet og på Utøya var Guds straff av Norge. Disse får bli liggende alt for lenge, om de i det hele tatt fjernes. Redaktøransvaret har ikke vært imponerende i så måte.

les også Norges svar på 22.juli var mer kontroll

Har vi som kirke tatt et skikkelig oppgjør med slike holdninger? Jeg er redd for at det nedslående svaret er nei. Det bør ikke fortsette. Vi har et felles ansvar for å ta debatten, om dehumanisering av mennesker og grupper av mennesker, ekstremisme og radikalisering. Om hva slags samfunn vi skal ha.

Som kirke skal vi åpne dørene og tilby fellesskap, stillhet, gudstjenester, tente lys, ord og musikk.

Og vi skal ta debatten, også den om misbruk av kristentro til å begrunne terror.

Men først og fremst skal vi stå side om side. Det skal vi gjøre i kirker over hele landet 22. juli, evangeliet, bønner og salmer skal lyde. Og der vi, skulder ved skulder, skal reise oss og synge Til Ungdommen:

Dette er løftet vårt, søster til bror:

vi vil bli gode mot menneskenes jord.

Vi vil ta vare på skjønnheten, varmen –

som om vi bar et barn varsomt på armen!