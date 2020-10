Leder

Et vellykket Tyskland

30 ÅR: President Frank-Walter Steinmeier talte i Potsdam under markeringen av årsdagen for tysk gjenforening. Foto: Soeren Stache / DPA

For 30 år sto tyskere i øst og vest overfor en gigantisk utfordring. Landet skulle gjenforenes etter å ha vært delt siden andre verdenskrig. På alle samfunnsområder var forskjellene enorme mellom det kommunistiske DDR og det demokratiske Vest-Tyskland.

I helgen ble gjenforeningen markert på det som også er blitt nasjonaldagen. President Frank-Walter Steinmeier sa i en tale i Potsdam at “vi lever i det beste Tyskland som noensinne har eksistert”.

Med god grunn kan tyskerne glede seg over alt som er oppnådd de siste tre tiårene. Det som skjer i Tyskland er viktig for Norge. Tyskland er en svært viktig handelspartner og politisk alliert.

Selv om tyskerne har oppnådd mye er ikke forskjellene mellom øst og vest visket ut. Lønnsnivået er fortsatt noe lavere i de østlige delstater, selv om de har innhentet det meste av forspranget. Arbeidsledigheten er synkende, men noe høyere enn i vest. En av de største forskjellene som består viser seg i politiske holdninger og partivalg. Oppslutningen om det høyreradikale partiet Alternativ for Tyskland (AfD) er størst i øst, der også motstand mot innvandring er sterkest. Også det venstreradikale Die Linke gjør det vanligvis sterkt i valg i øst.

Ifølge en meningsmåling svarer 91 prosent i vest at demokrati er det beste politiske systemet. Det er oppsiktsvekkende at bare 78 prosent svarer det samme i øst. Noe av problemet i de østlige delstatene er at mange unge reiste vestover for utdanning og arbeid. Mange av de som er blitt igjen klager over at de blir behandlet som annenrangs borgere. I en meningsmåling i fjor svarte halvparten at de identifiserer seg som østtyskere, ikke tyskere.

Steinmeier sa i sin tale på 30 års dagen at landet trenger en åpen diskusjon om feil som er blitt begått og urett som fortsatt finnes: - Når mennesker føler at de blir varig tilsidesatt går samholdet i oppløsning, mistillit til politikken øker og det gir grobunn for populisme og ekstreme partier.

Nasjonsbygging tar tid. Store utfordringer består og de må møtes med åpne øyne. Det er likevel bemerkelsesverdig hvor langt tyskerne har kommet på 30 år. Slutten på Den kalde krigen, Murens fall og Tysklands gjenforening førte også til europeisk samling og et sterkere EU.

Tyskland har styrket sin posisjon som Europas ledende økonomiske og politiske nasjon. Det tyske demokrati er stabilt og solid. Internasjonalt er Tyskland i dag en pådriver for det liberale demokrati, i en tid hvor slike verdier blir utfordret av autoritære og ytterliggående krefter. Det er verdt å markere.

