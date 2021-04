Leder

USA tar ledelsen

President Joe Biden har i dag invitert til et globalt klimatoppmøte. Det er svært positivt at USA igjen vil spille en ledende rolle i arbeidet med å kutte klimagassutslippene i verden.

Biden vil på på det digitale toppmøte offentliggjøre USAs nye utslippsmål. Ifølge amerikanske medier ønsker han å kutte USAs utslipp med minst 50 prosent innen 2030. Det er et langt mer ambisiøst mål enn USA meldte inn da Parisavtalen ble vedtatt i 2015. Gjennom et gigantisk infrastrukturprogram ønsker Biden å gjennomføre en grønn omstilling i USA.

80 prosent av de globale utslippene kommer fra andre land enn USA. Det er selvsagt viktig at en stor utslippsnasjon som USA setter høye mål nasjonalt. Det gir dessuten USA større troverdighet når de stiller krav til andre land om å kutte utslipp. Spesielt gjelder dette USAs rival Kina, som alene står for verdens største klimagassutslipp. Kina var også mål for John Kerrys første reise som Bidens klimautsending. Da ble partene enige om å samarbeide, men uten konkrete mål. Kinas president Xi Jinping har imidlertid varslet at han vil holde en viktig tale på det digitale toppmøtet.

Parisavtalen satte et mål om å begrense temperaturstigningen på jorden til under 2 grader og helst til 1,5 grader. Pandemien har ført til redusert økonomisk aktivitet og en bivirkning er mindre klimagassutslipp. Men dette er et forbigående fenomen. I år det ventet at utslippene igjen vil øke kraftig.

Vi vet mer enn nok om hvor stor skade global oppvarming vil påføre livsgrunnlaget på jorden. Det er særdeles viktig å hindre en stigning på over 1,5 grader. Da er det nødvendig å redusere utslippene mer enn det verdens land meldte inn i Paris. I forkant av Bidens klimatoppmøte har flere land kunngjort større kutt. EU vil redusere med 55 prosent innen 2030. Statsminister Erna Solberg er invitert til toppmøtet og Norges mål er et kutt på 50-55 prosent innen tiåret er omme.

En positiv effekt av Bidens lederskap er at andre land setter høyere mål. Men målsettinger er ikke nok. Det kreves harde prioriteringer og politisk vilje for å gjennomføre løftene. USA er ikke noe forbilde i så måte. President George W. Bush trakk USA ut av Kyoto-avtalen fra 1997 og Donald Trump meldte landet ut av Paris-avtalen. Republikanerne i Kongressen kan stikke kjepper i hjulene for Bidens miljøpolitikk. En eventuell ny administrasjon kan om fire år reversere Bidens politikk.

Men akkurat nå er det håp om gjennombrudd i det internasjonale klimaarbeidet. USA spiller en uvurderlig viktig rolle. Det er ikke for sent å redde klodens klima, men det gjelder å utnytte dette øyeblikket.