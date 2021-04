JA TIL REFORMEN: – Hvis avkriminalisering ledsages av mer forebyggende arbeid og styrking av mulighetene for oppfølging og behandling, vil rusreformen være er et viktig skritt på veien i retning av en bedre ruspolitikk, skriver kronikkforfatterne. Ap-leder Jonas Gahr Støre støtter ikke en rusreform som innebærer generell avkrimininalisering. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Samfunnsmedisinere: − Rusreformen er et viktig skritt

Det viktigste for oss er å forebygge at dagens barn og unge blir rusavhengige. Derfor støtter vi rusreformen.

ANNE KVEIM LIE, førsteamanuensis ved avdeling for samfunnsmedisin og global helse, UiO

TOM SUNDAR, bydelsoverlege i Vestre Aker bydel

Slaget om rusreformen står på Arbeiderpartiets landsmøte i disse dager. Alle er enige om at de tyngste rusavhengige bør få hjelp. Det har det vært enighet om fra før Stortinget vedtok at bruk og oppbevaring av narkotika skulle straffes i 1968. Striden står nå om ungdommen, barna våre, landets fremtid. Vil reformen «rulle ut en rød løper for rusavhengighet for unge som eksperimenterer med rus», slik noen påstår? De som mener det, viser til straffens allmennforebyggende effekt: Når ungdom ser at bruk av ulovlige stoffer straffes, skremmes de fra å bruke dem.

Som samfunnsmedisinere mener vi forebygging er viktig. Vi støtter en restriktiv og solidarisk norsk alkoholpolitikk, fordi vi vet at et høyt forbruk av alkohol gjør at flere får problemer med avhengighet, og at en liberalisering av politikken skaper mer utfordring hos de som allerede er utsatt.

Vi ønsker selvsagt også en restriktiv og solidarisk narkotikapolitikk. Hvis regjeringens forslag til rusreform går gjennom, vil den fremdeles være restriktiv. Det skal fremdeles være ulovlig å bruke og oppbevare narkotika. Hvis du ønsker å kjøpe narkotika, må du fremdeles handle på gata av folk som selger ulovlig. Politiet skal kunne beslaglegge og ødelegge ulovlige rusmidler når de finner dem på deg. Er du under 18 vil de kontakte foreldrene dine. Endringen består i at hvis ungdom tas i å bruke eller oppbevare mindre mengder ulovlige stoffer skal de ikke lenger straffes, men henvises til rådgivning. Møter de ikke opp til den timen får de bot.

Vil det at straffen erstattes med et frivillig oppmøte på et rådgivningskontor føre til at flere unge vil bruke illegale stoffer oftere enn i dag? Det vet vi ikke. Forskning fra andre land tyder på at avkriminalisering ikke fører til økt bruk, men Norge skiller seg fra de landene på flere områder, og vi vet ikke om det vil bli slik i Norge.

Det vi imidlertid vet fra mye forskning på forebygging av alkohol og tobakksbruk, er at opplysningskampanjer som skal skremme ikke virker. Det er de strukturelle tiltakene – det som gjør at vi hjelpes til å ta sunne valg - redusert tilgjengelighet og høye priser – som fører til atferdsendring. Det kan indikere at trussel om straff heller ikke vil hjelpe.

For de ungdommene som står i faresonen for å utvikle alvorlig rusavhengighet, står straff derimot i veien for det forebyggende arbeidet. Trusler om straff gjør at utsatt ungdom kvier seg for å ringe 113 når det virkelig haster, og for å ta kontakt med hjelpeapparatet. Vi vet også at all straff rammer sosialt skjevt. Selv om man ikke i dag settes i fengsel for å bruke eller oppbevare mindre mengder ulovlige stoffer, får man bøter som kan gi langvarig gjeld, og man får anmerkning på rullebladet.

Straff virker i tillegg stigmatiserende. Dette kan gjøre det vanskeligere for ungdom i faresonen å ta utdanningen man vil, få den jobben man ønsker seg, eller å delta i visse typer frivillig arbeid (for eksempel med ansvar for barn og unge). Vi vet at for alle, enten de ønsker å bli rusfrie eller ikke, er det meningsfull aktivitet og samvær med andre som hjelper. Ved å straffe kan vi gjøre det vanskeligere for utsatte unge å komme ut av problematisk avhengighet, og dermed skaper vi sosial ulikhet.

Som samfunnsmedisinere har vi som mange andre vært i tvil. Vi har kommet frem til at det nå etter 52 år er på tide å prøve noe annet. Men dersom straff fjernes som allmennforebyggende tiltak, må det erstattes med strukturelle tiltak som virker. Stortingsmeldingen i1985, som kom under den strengeste kontrollpolitiske perioden, fremhevet strukturelle tiltak som generelle velferdsordninger og en fordelingspolitikk som utjevner sosiale forskjeller.

Etter vår mening må avkriminalisering ledsages av gode og systematiske tiltak for å skape gode oppvekstmiljøer, hindre barnefattigdom, skape trygge bomiljøer, hindre frafall fra skolen og hindre marginalisering av ungdom i risikosonen. Det må arbeides med å gi flere muligheter til meningsfullt arbeid, også til de som strever med livene sine. Rusproblemer må forebygges gjennom tidlig innsats. Både fastlegers og barne- og ungdomspsykiatriens kompetanse på ruslidelser styrkes, og kommunene må bli styrket i arbeidet med ungdom med rusproblemer. Alt dette er tiltak som vi vet virker. Arbeiderpartiet kan gjøre rusreformen til sin ved å kreve at den ledsages av slike tiltak.

Vil avkriminalisering være den røde løperen inn til avhengighet? Årsakene til rusmiddelavhengighet er sammensatte. Ofte er det et symptom på andre mer grunnleggende problemer. Mange har hatt problematiske oppvekstkår og mange har psykiske plager. Det er sannsynligvis stor grad av selvmedisinering hos disse. De utsatte ungdommene trenger hjelp, ikke straff. Det er ikke bøter som vil hjelpe dem, men behandling. Rusavhengige blir stigmatisert også av ansatte i helsetjenesten. En kilde til stigmatisering vil fjernes når straffen tas bort. Da vil også hjelpen som tilbys bli bedre.

Som samfunnsmedisinere er vi altså tilhengere av en restriktiv og solidarisk ruspolitikk. Hvis avkriminalisering ledsages av mer forebyggende arbeid og styrking av mulighetene for oppfølging og behandling, vil rusreformen være er et viktig skritt på veien i retning av en bedre ruspolitikk.