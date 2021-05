AVGJØRENDE LUFT: – Jeg har holdt mange pasienter i hånda det siste halvåret. For noen av dem endte det bra, for andre ikke. Det er en lettelse å se bedring når man setter på en oksygenmaske, skriver Monica Thallinger. Bildet viser livreddende oksygensylindere på covid-sykehuset i Jemen. Foto: Athmar Mohammed / MSF

Verden gisper etter luft

Som intensivlege i Jemen, Brasil og Norge har jeg sett de enorme globale ulikhetene i tilgang på oksygen for covid-pasienter. Denne ulikheten er uakseptabel.

MONICA THALLINGER, lege og feltarbeider for Leger Uten Grenser

«Det begynner å gå tomt!» Det var en av de pårørende som ropte. «Sylinderen tømmes for oksygen!» Jeg sto på andre siden av rommet og så hva som foregikk. En sykepleier kom straks løpende, og gikk i gang med å erstatte den tomme oksygensylinderen med en ny. Jeg senket skuldrene. Denne gangen hadde vi heldigvis nok.

Enorme forskjeller i tilgang

Her i Norge har vi permanent installert oksygen på sykehusene, og tilgang er aldri en bekymring. I land som Jemen, der ressursene er få, er man derimot nå på konstant leting etter den edle gassen. På Leger Uten Grensers covid-19-sykehuset i Aden sør i landet, der jeg jobbet tidligere i år, har pasientpågangen vært enorm. Mens legene og sykepleierne løp rundt for å slukke branner, satt vi de pårørende til å følge med på oksygennivået i sylinderne. Om trykkmåleren gikk ned mot null, var det snart tomt, og de pårørende varslet oss.

Det var på nære nippet flere ganger. En gang hadde vi kun 20 minutter igjen med oksygen. Det er kanskje noe av det mest nervepirrende jeg har vært med på i min karriere i Leger Uten Grenser. Faktum er at en svært syk corona-pasient kun overlever i 5–8 minutter uten tilgang på konsentrert oksygen.

Akkurat nå mangler store deler av verden oksygen – det legemiddelet som redder flest covid-19-pasienter. Jeg har sett utallige pasienter strebe etter nok oksygen, ikke bare i Jemen, men også i Brasil, der jeg var på oppdrag tidligere i år. Jeg har også sett det i Norge, i min daglige jobb som anestesilege på Bærum sykehus. Men tilgangen i Norge er god og vi vil aldri gå tom.

Fokuset i verden ligger nå i stor grad på vaksiner, men vi i Leger Uten Grenser ser mange alvorlig syke covid-19-pasienter som står overfor en uakseptabel svikt i tilgang på oksygen.

Alvorlig covid-19-virusinfeksjon gir lungene en betennelsestilstand som reduserer lungenes evne til å filtrere og ta opp oksygen. Ved å gi pasienten konsentrert oksygen hjelper man opptaket i blodet og hindrer mange viktige celler i å dø. Oksygen kurerer ikke sykdommen, men holder pasienten i live og gir kroppen hjelp til å kurere seg selv.

Én av fem pasienter får pusteproblemer av covid-19 og trenger oksygenbehandling.

Brasil og Jemen er to land som har vært og er hardt rammet av corona. Det har krevd en rask oppskalering av sengeplasser. For hver ekstra seng, trengs mer oksygen. Ettersom oksygen ikke er innlagt på sykehuset, er man avhengig av leveranser av oksygensylindere. Hver sylinder veier 60 kilo og kan holde liv i en pasient i én til fire timer, før den må byttes med en ny. På sykehuset i Jemen hadde vi 80 pasienter, og var avhengig av hele 600 sylindere om dagen. Det krever en enorm logistikk. I Jemen ansatte vi 50 sterke menn som skulle jobbe med å bære oksygensylindere inn til pasientene.

Ved et par anledninger lånte vi desperat fra andre sykehus, og kjørte rundt og plukket opp det vi kom over av sylindere. Bruk av sylindere innebærer dessuten risiko for eksplosjon og brann hvis de ikke håndteres på riktig måte.

I Amazonas i Brasil så jeg hvor vanskelig det var å få oksygenet fram til de som trengte det.

Det var alt annet enn enkelt å transportere de tunge sylinderne inn i jungelen og frem til Tefé, der jeg arbeidet. Oksygenfabrikkene i delstatshovedstaden Manaus klarte ikke å levere de store mengdene det var behov for. Eneste transportmulighet var via båt flere dager på Amazonas-elven. Dermed ble vi nødt til å rasjonere oksygen. Andre sykehus gikk tomme og pasienter døde som følge av dette.

Ofte ser vi at forsyningen er privatisert og man har sett at prisene øker dramatisk under pandemien. Oksygen på svartebørs er heller ikke uvanlig. Oksygen må ikke bli utilgjengelig fordi prisene er uoverkommelige.

Jeg har holdt mange pasienter i hånda det siste halvåret. For noen av dem endte det bra, for andre ikke. Det er en lettelse å se bedring når man setter på en oksygenmaske. Og tilsvarende fortvilende når det er mangelvare.

Mange av dem som nå ikke har tilstrekkelig tilgang på oksygen, er også de som står bakerst i vaksinekøen. De står dermed lengst bak både for forebygging og behandling av covid-19.

Disse menneskene vil fortsette gispe etter luft mens mennesker i velstående land får beskyttelse gjennom store vaksinasjonskampanjer.

Det er uakseptabelt at det ikke gjøres mer for sårbare pasienter som dør av mangel på noe de fleste av oss kan ta for gitt. Det er helt essensielt at alle alvorlig syke covid-19-pasienter får den livsviktige behandlingen de trenger for å overleve.