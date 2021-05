MIDTØSTEN: – Sist gang verden så lignende apartheidpolitikk var i Sør-Afrika. Da sto Fremskrittspartiet på feil side av historien. Nå burde de stille seg på riktig siden i spørsmålet om palestinernes menneskerettigheter, skriver AUF-leder Astrid Hoem. Foto: Janne Møller-Hansen

Debatt

AUF: − Listhaug og Frp er på feil side i Palestina-spørsmålet

Israels ulovlige okkupasjon av Palestina er ikke en konflikt mellom to likeverdige parter. Det har aldri vært det. Så lenge Israel okkuperer Palestina kan aldri de anses som to parter med like mye skyld. Derfor bommer Sylvi Listhaug med sin kritikk av palestinerne.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

ASTRID WILLA EIDE HOEM, leder i AUF

Spørsmålet er ikke hvorvidt Israel har rett til eget land eller ikke. Det har de. Spørsmålet er hvorfor Israel er det eneste landet i verden som daglig bryter folkeretten og kommer unna med det. Spørsmålet er hvorfor vi i Norge ikke har de samme kravene og forventningene til våre allierte som vi har med andre land. Spørsmålet er hvorfor palestinernes rett på selvstendighet, palestinske flyktningers rett til retur og palestinske barns rett på en god barndom ikke respekteres.

Menneskerettighetsorganisasjonene Human Rights Watch og israelske B’tselem har begge i år kalt Benjamin Netanyahus regime for et apartheidregime. Den daglige diskrimineringen av palestinerne kan ikke lengre ignoreres. Den blir verre for hver eneste dag. Palestinerne lever under en ulovlig okkupasjon som har fratatt dem deres medfødte rettigheter. De har ikke mulighet til å stemme ved valg i Israel, de har ikke bevegelsesfrihet og barn ned i tiårsalderen kan bli kastet i israelske militære fengsler uten lov, dom eller rettigheter.

les også Sylvi Listhaug: – Demoniseringen av Israel må ta slutt

Når en av verdens sterkeste militærstater angriper et okkupert folk som attpåtil lider under en ulovlig blokade som stenger dem inne, bør alarmklokkene ringe høyt. Palestinerne på Gaza har siden 2007 lidd under en land-, vann- og luftblokade. Rundt to millioner palestinere er innesperret i et område på størrelse med Tønsberg kommune. De har ingen steder å gjemme seg. De har ingen steder å flykte.

Spørsmålet er derfor ikke om Israel har rett til å forsvare seg, for det har de. Spørsmålet er hvordan det å bombe mediehus, skoler, sykehus og uskyldige kan kalles for et proporsjonalt forsvar. Til og med folkeretten som legitimerer rett til forsvar, står det tydelig at militære mål blir ansett som illegitime når det får for store konsekvenser for sivilbefolkninga.

Det eneste det palestinske sivilsamfunnet ber om er at menneskerettighetene og folkeretten følges. Det er ikke særlig mye å be om. Og man kunne også forventet at Fremskrittspartiets leder hegnet om våre felles internasjonale spilleregler.

De siste ukene har vi sett israelske myndigheter sende inn sikkerhetsstyrker bevæpnet med batonger og jernkuler for å angripe mennesker i bønn ved Al Aqsa-Moskeen under Ramadan. Høyreekstreme grupper markerer dørene til uskyldige palestinere, og palestinske forretninger blir ødelagt av de samme menneskene. Radikale nasjonalister planla store «parader» for å feire okkupasjonen av Øst-Jerusalem i 1967. Den israelske tingretten har gitt tommel opp til å kaste palestinske familier på gaten, og fortsetter den klart ulovlige bosetterpolitikken. Israels bulldoserpolitikk er et direkte brudd på Genevekonvensjonen, og de er under etterforskning av den internasjonale krigsforbryterdomstolen i Haag.

les også En palestinsk daddel

Israelske myndigheter fortsetter med etnisk rensing av områdene gjennom å tvangsflytte palestinerne ut av områder og flytte inn israelske kolonister. Palestinere som er født i okkuperte deler av Jerusalem er annenrangs borgere i eget land. De har ikke statsborgerskap, de er fratatt retten til å stemme ved valg og den israelske staten kan kaste dem ut når som helst.

Frp og Listhaug burde lære av tidligere feil. Sist gang verden så lignende apartheidpolitikk var i Sør-Afrika. Da sto Fremskrittspartiet på feil side av historien. Nå burde de stille seg på riktig siden i spørsmålet om palestinernes menneskerettigheter.

Fordi historien har vist tydelig at apartheid ikke kan reformeres. Apartheid må avskaffes. Og så lenge israelske myndigheter fører en apartheidpolitikk som forskjellsbehandler palestinerne og israelerne som i dag, kan de heller ikke legitimeres som et fullverdig demokrati.

Israels okkupasjon av Palestina blir av mange beskrevet som «kompleks». Det er den ikke. Fordi den ulovlige okkupasjonen av Palestina er det største hinderet for fred mellom Palestina og Israel. Enhver som ønsker fred mellom partene må røske tak i rota til voldseskaleringene, og det skjer bare ved å oppheve okkupasjonen.

Over 70 år med undertrykkelse og ufrihet har vist at det ikke lengre er nok å fordømme okkupantmakten Israel med bare ord. Nå er tida inne for å boikotte Israel fram til den ulovlige okkupasjonen oppheves, blokaden av Gaza endes, muren på Vestbredden rives og Palestina får sin selvstendighet.