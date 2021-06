Leder

Nei til Thunberg på tinget

Greta Thunberg har inspirert barn og unge over hele verden med sitt klimaengasjement. Foto: Mattis Sandblad

Vi bør lytte til Greta Thunberg. Men ikke fra Stortingets talerstol.

Det er MDGs fungerende leder, Arild Hermstad, som har foreslått å invitere Thunberg til å tale til landets nasjonalforsamling. Nå vil han ha de andre parlamentariske lederne til å stille seg bak en slik invitasjon.

Det bør de ikke gjøre. Ikke fordi de ikke stiller seg bak klimaengasjementet Thunberg representerer. Det gjør de aller fleste av våre folkevalgte - i likhet med folk flest.

Klimapolitikken er den store testen for vår generasjons politikere. Historien vil felle en hard dom over dem som ikke forsto alvoret. De som satt med ansvar, men lot være å handle. Men handling betyr ikke det samme som å måtte si ja til å invitere Thunberg til å tale til et samlet storting.

Dalai Lama - og Obama

Den svenske klimaaktivisten har talt til nasjonalforsamlinger over hele verden. Hun har vært i FNs generalforsamling, og i en rekke andre organer der verdens mektigste er samlet. Hun blir lyttet til. Barn og unge i mange land har klimastreiket, og stilt krav til både politikere og andre ansvarlige. Thunberg begeistrer - og provoserer.

De politiske partiene inviterer ofte gjester til Stortinget, også personer som oppleves som kontroversielle, eller som møter sterk motstand fra autoritære regimer. Som Dalai Lama, som var i Norge i 2014. Noe av striden den gangen sto, absurd nok, om hvorvidt han skulle få bruke Stortingets hovedinngang, eller måtte gå bakveien. Det var Høyre som, i frykt for reaksjoner fra Kina, ville nekte ham dette.

Da Dalai Lama besøkte Norge i 2014, nektet først daværende stortingspresident Olemic Thommessen (H) ham å gå inn på Stortinget gjennom hoveddøren. I frykt for reaksjoner fra Kina. Foto: Næss, Øyvind Nordahl

Ingen tenkte den gangen på å invitere Dalai Lama til å si noe fra Stortingets talerstol, selv om han hadde sterke støttespillere blant de folkevalgte som brant for hans sak. Selv ikke da daværende president Barack Obama var 2009 i Norge i forbindelse med at han ble tildelt Nobels fredspris, kom det forslag om at han skulle inviteres til å tale til Stortinget. Hvorfor? Fordi det ikke er tradisjon for at eksterne gjester får tilgang til vårt parlaments talerstol.

En partipolitisk markering

Så langt vi vet, har det bare skjedd ved to tilfeller at eksterne gjester har fått tilgang til Stortingets talerstol. Den første gangen var da Winston Churchill i 1948 besøkte Norge, og takket det norske folk, gjennom Stortinget, for nordmenns innsats under krigen. Den andre var i 2014, da den danske folketingspresidenten Mogens Lykketoft var med på markeringen av 200-jubileet for Norges løsrivelse fra Danmark.

I begge disse tilfellene handlet det om anledninger av bred nasjonal betydning, i saker som samlet Norge, på tvers av partigrenser. Ikke om et enkelt parti som ønsket å invitere en person de mener målbærer deres kjernesak, som en partipolitisk markering.

Det norske Stortinget er preget av en felles forståelse av både arbeidsform og statsskikk, på tvers av politiske skillelinjer. Dersom Thunberg får tilgang til Stortingets talerstol, åpner det døren til at andre partier finner sine favoritter de ønsker å invitere inn i stortingssalen. Stortinget er et stort hus, med mange rom. Selve salen bør forbeholdes våre folkevalgte og regjeringens medlemmer.