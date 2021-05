Kommentar

Nå har de surret det til for seg

Av Astrid Meland

TAKKET NEI: Regjeringen har bestemt seg for å vaksinere statsråder, men Bent Høie og Knut Arild Hareide vil vente. Erna Solberg er vaksinert. Foto: Gorm Kallestad

Ikke engang helseministeren vil ha vaksinen regjeringen har bedt ham om å ta.

Man kan begynne å lure på om norske politikere er vaksineskeptikere?

Mens folk flest går og venter og ikke tør å legge fra seg telefonen når de skal på badet en gang, sier folk på Stortinget og i regjeringen nei takk til tilbudet om å vaksineres mot covid – 19 nå.

Det har skjedd etter at regjeringen sist fredag bestemte at 500 nøkkelpersoner så å si skal få snike i vaksinekøen.

Årsaken er at rollene deres betegnes som samfunnskritiske.

Dessverre vil ikke justisminister Monica Mæland gi oss innsyn i ytterligere begrunnelse eller hele listen, men viser til beredskapshensyn.

TAKKER NEI: Audun Lysbakken (SV) og Trygve Magnus Slagsvold Vedum (Sp) er blant dem som takker nei til vaksinen nå. Foto: Gisle Oddstad, VG

Og vi vet jo at regjeringens beredskapspolitikk det siste året har hvilt på at Bent Høie har et par kompiser i Beijing som skaffet oss munnbind som deretter ble sendt med chartret fly til Norge.

Men tanken til (deler av?) regjeringen er altså å bedre beredskapen. Og at statsråder, politikere på Stortinget, ansatte i FHI, Slottet, NAV og Direktoratet for Samfunnsberedskap skal få sitt første stikk på Akershus festning onsdag og torsdag i regi av Forsvarets sanitet.

Likevel har en rekke av dem som har fått tilbudet, stått frem og erklært seg som uverdige. De takker nei og sier vi må tenke på lærerne. Eller helsepersonell som ikke møter pasienter.

Kanskje det kan være en idé for oss andre å stille oss opp utenfor Akershus på onsdag og tilby en arm til å stikke dosene i.

Det kunne vært artig å skryte av å ha fått dosen til samferdselsministeren, helseministeren, Siv Jensen, Trygve Slagsvold Vedum, Bjørnar Moxnes eller en av de mange som har takket nei.

SIER OGSÅ NEI: Siv Jensen og Sylvi Listhaug i Frp. Foto: Mattis Sandblad

Politikernes skrekk er selvsagt å bli beskyldt for å være en del av en køsnikende elite som tilgodeser seg selv.

Det sterke ønsket om å være på lag med folk flest, presser seg sånn på nå i valgåret, at det ikke lenger holder å ha begge beina godt plantet på jorden. Man må grave seg dypt ned under jordskorpen.

Og når vi journalister klarer å finne en og annen som blir sur for at politikerne skal gå først, ble de engstelige. VG har blant annet snakket med en lærer, en sykehusansatt og en kommunelege med et opprop og mer eller mindre gode argumenter.

Mens folk flest må begynne å lure på hva som har rammet politikerne? Hvem andre er det som sier nei til vaksine?

Det er 500 doser det er snakk om.

Justisminister Monica Mæland er den som fronter vaksineringskampanjen.

Det rareste av alt er at til og med helseminister Bent Høie takker nei. Han sier rett nok til NTB at samfunnskritiske nøkkelpersoner burde fått vaksine ennå tidligere.

Men selv vil han ikke ha. Han vil ta den, men vente på sin tur. Bare fordi han vil det.

Hva slags selvbilde er det helseministeren har? Mener han at han er en perifer skikkelse? Stiller han seg ikke bak sin egen regjerings beredskapspolitikk? Og hva med samferdselsminister Knut Arild Hareide, som også takker nei? Og det samtidig med at Torbjørn Røe Isaksen sier til NTB at han takker ja fordi han forholder seg til regjeringenes beredskapshensyn.

Har de ikke snakket sammen i regjeringen?

Vaksinemotstandere kan bruke dette for hva det er verdt. En hel masse politikere som ikke vil ha vaksinen? Spiller det ikke noen rolle hva de sier.

FIKK VAKSINE I APRIL: Statsministeren og fire andre statsråder ble prioritert i april på grunn av reiser. Foto: David Kringstad Grønvik/Forsvarets mediesenter

Det bør absolutt ikke være noe problem at sentrale folk får vaksine før oss andre.

De skal representere oss og jobbe for fellesskapet. De skal delta på internasjonale møter og i valgkamp.

Men dette blir et problem fordi vaksinedebatten allerede er betent. Og mest av alt fordi regjeringen har surret dette til for seg, og ikke tør å stå bak sin egen beslutning.

En skuffet fylkesleder i Utdanningsforbundet er tydeligvis det som skal til for å snu (deler av) Erna Solbergs regjering.

Egentlig tror jeg det norske folk har forståelse for at folk som Camilla Stoltenberg og Bent Høie bør vaksineres først, så vanskelig som de er å erstatte og så sentrale som de er i pandemien.

Men i det likhetsorienterte Norge tør ikke politikerne å si ja. For hvem vil vel gå inn i historiebøkene som en køsniker?

Nesten alle andre enn regjeringen og politikerne på Stortinget, faktisk.