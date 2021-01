TIL BENJAMINS MINNE: – Tenk i ett minutt på det livet som så meningsløst ble tatt den dagen for tjue år siden. Og tenk på hva du kan gjøre, sammen med alle oss andre, for at ikke enda flere barn skal miste livet til hat og rasisme, skriver kronikkforfatteren. Foto: Terje Bendiksby

Debatt

Benjamin, vi glemmer deg ikke

I dag er det 20 år siden 15 år gamle Benjamin Hermansen ble drept av nynazister på Holmlia i Oslo. Høyreekstremister i Norge har først og fremst drept barn. La oss tenke på det et øyeblikk.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

RUNE BERGLUND STEEN, leder, Antirasistisk Senter

Det er 20 år siden den kvelden han løp for livet. Det er 20 år siden han falt. Det er 20 år siden den ene angriperen satt seg oppå ham og stakk ham flere ganger med kniv, og traff hjertet. Benjamin var i nabolaget sitt i et av verdens fredeligste land. Han skulle ha vært trygg.

Det føles som en evighet siden, den kvelden så mange av oss samlet oss i fakkeltoget, bare noen dager senere. Og likevel: Hvis Benjamin hadde levd i dag, ville han stadig ha vært en ung mann, bare 35 år gammel. Han ville fortsatt hatt det meste igjen av livet. Jeg spør meg hvor ofte drapsmenn tenker på det: Den ufattelige rikdommen man tar, når man tar et liv. Alle øyeblikkene, tankene, følelsene, all den nesten grenseløse mengden med liv som blir borte i et blaff.

Tre nynazister som var aktive i gruppen Boot Boys, ble dømt for drapet. Den ene forble aktiv nynazist selv etter at han slapp ut av fengselet. Deres navn trengs ikke å huskes i dag.

Samtidig som vi markerer drapet på Benjamin, vet vi at det bare er halvannet år siden Johanne Zhangjia Ihle-Hansen ble myrdet av stebroren sin. Også hennes drapsmann var, helt eller delvis, en nynazist. Det nynazistiske miljøet i Norge er ikke stort. Det sier noe om hvor redselsfull denne ideologien er, når de få norske tilhengerne fortsetter å begå rasistisk motiverte drap så lenge etter at Det tredje riket ble beseiret, så lenge etter at nazismen for alltid ble avslørt som det absolutte menneskelige barbari.

Noen måneder etter at Benjamin Hermansen ble drept, skjedde terrorangrepene i USA 11. september. Jeg er redd det preget samfunnsutviklingen mer. Drapet på Benjamin ble fulgt av en viss antirasistisk oppvåkning, men i enda sterkere grad av en økende utbredelse av fordommer mot muslimer, og av byggingen av et nytt fiendebilde. Dette fiendebildet bidro til terrorangrepene 22. juli 2011, som vi senere i år vil markere at det er ti år siden. Kampen mot fiendebildene forblir en av de viktigste kampene vi har å kjempe; det er også en kamp vi som samfunn ikke har råd til å tape.

FAKKELTOG: 40.000 møtte opp for å markere sin avsky mot drapet på 15-åringen fra Holmlia i 2001. Foto: Ida von Hanno Bast

les også Veien fra stygge blikk til vold er kortere enn vi aner

La oss huske spesielt at skremmende mange av dem som har blitt drept av høyreekstremister i Norge, var mindreårige: ungdommer, barn. Johanne Zhangjia Ihle-Hansen var 17 år da hun ble henrettet i sitt eget hjem i august 2019. Arve Beheim Karlsen var 17 år da han ble jagd ut i en elv av personer som ropte rasistiske uttrykk etter ham i 1999. Og ofrene på Utøya var, de langt fleste av dem, barn og ungdom, helt ned til 14 år. Høyreekstremister i Norge har først og fremst drept barn. La oss tenke på det et øyeblikk.

Det vil dessverre være naivt å tro at det ikke vil komme mer høyreekstrem vold. Likevel svikter vi stadig i å ta dette hatet på alvor. De siste årene har vi latt nynazister marsjere i gatene våre. For bare noen måneder siden ble flagging med hakekors frikjent i Agder lagmannsrett. Det er heller ikke lenge siden påtalemyndighetene henla vår anmeldelse av nettsiden og det politiske programmet til den nynazistiske gruppen Den nordiske motstandsbevegelsen, tross den åpenbare rasismen og antisemittismen. Konsekvensen er at nynazister per i dag i stor grad fri for straffeforfølgelse i Norge, uten hensyn til at Norge er pålagt å forby og straffeforfølge hatefull propaganda under FNs rasediskrimineringskonvensjon.

Samtidig må vi ikke glemme den rasismen som finner sted daglig. Under fakkeltoget for 20 år siden framhevet kronprins Haakon hvor viktig det er vi «griper de muligheten vi faktisk har til å gjøre noe i hverdagen vår». Vi gjør klokt i å lytte til kronprinsen vår. Vi kan alle gjøre noe i kampen mot rasisme. Vi kan alle gjøre en forskjell – på skolen, på arbeidsplassen, på bussen.

les også Moren til drepte Johanne (17): - Vi må ikke glemme

Jeg vil derfor be om at alle rektorer og lærere bruker denne dagen til å tenke over om de beskytter elevene sine godt nok mot rasisme. Jeg vil be alle politibetjenter vurdere om de stanser ungdom med mørk hud oftere enn de burde. Jeg vil be alle arbeidsgivere reflektere over hvem de tar inn på jobbintervju, og hvem de holder ute. Jeg vil be alle utesteder om å kaste de falske gjestelistene de bruker som påskudd, kveld etter kveld, for å nekte mennesker med mørk hud adgang.

Vi gjør også klokt i å lytte til kongen vår, når han minner oss på hvor rik kategorien «nordmenn» har blitt. La oss derfor bruke denne dagen ikke bare til å føle på sorg, men også til å føle på den store, menneskelige rikdommen Norge er.

På alle bildene er Benjamin fortsatt 15 år. Jeg husker at jeg gråt den gangen jeg hørte at han hadde blitt drept. Jeg gråt igjen den dagen i 2019 da jeg hørte at moren hans var død. Jeg tenkte på hvordan det må ha vært for henne å ha levd så mye av livet sitt uten sønnen.

les også Trusselen fra ytre høyre

Etter sønnens død var Marit Hermansen engasjert i kampen mot rasismen som hadde forårsaket sønnens død. I et intervju med NRK i januar 2018 advarte hun enda en gang mot den faren nynazister utgjør for mange mennesker i dette samfunnet. Halvannet år senere begikk altså enda en nynazist enda et rasistisk drap. Nå er det opp til oss andre å ta Marit Hermansens engasjementet videre, og å ta hennes advarsel på alvor. Vi trenger ikke flere dyrekjøpte erfaringer.

Når du er ferdig med å lese dette, vil jeg be deg om et minutts stillhet. Tenk i ett minutt på det livet som så meningsløst ble tatt den dagen for tjue år siden. Og tenk på hva du kan gjøre, sammen med alle oss andre, for at ikke enda flere barn skal miste livet til hat og rasisme.