Erna Solberg kan lette noen av tiltakene

KOMMER MED NYE TILTAK: Erna Solberg redegjør om coronasituasjonen i Stortinget mandag. Foto: Fredrik Hagen

Mens på andre områder bør det strammes til.

Det har gått to uker siden regjeringen innførte rødt nivå på skolene og ga beskjed om at folk burde la være å besøke hverandre.

Og innstrammingene ser ut til å ha hjulpet. Smittekurven har flatet ut nasjonalt. I begynnelsen av forrige uke gikk smitten opp i 69 kommuner. Nå går smitten opp i 38 kommuner.

Fortsatt gir Oslo mest grunn til bekymring. I hovedstaden har vi hatt Norges strengeste tiltak siden november, men viruset holder stand. Her må vi få folk til å følge de reglene som finnes.

Når Erna Solberg mandag offentliggjør tiltakene fremover, mener vi likevel det kan være rom for noen lettelser.

Regjeringen har innført rødt nivå på skoler i hele Norge, noe som betyr hjemmeskole flere dager i uken for mange.

Dette er ikke i takt med det Folkehelseinstituttets tidligere har sagt om tiltaket, nemlig at det ikke skal brukes forebyggende. Likevel har vi nå hjemmeskole i svært mange kommuner hvor det er lite corona, og det samtidig som barn og unge har fått de fleste fritidsaktiviteter avlyst.

Man har selvsagt ingen garanti mot utbrudd noe sted.

En grunn til at kommunene stadig får utbrudd, er importsmitte, som vi nå ser i Vestnes, hvor de etter nyttår har hatt 70 smittetilfeller blant utenlandske arbeidere.

I et forsøk på å bekjempe importen, stenger regjeringen enkelte grenseoverganger og innfører obligatorisk testing på de andre, med unntak av Svinesund, hvor kapasiteten ennå ikke er god nok.

Det er bra med testing. Men vi er fortsatt bekymret for importsmitte, og særlig av den mye omtalte mutasjonen som kan være mer smittsom.

I et brev sendt fra Helsedirektoratet i forrige uke går det frem hvor mange hull som finnes i dette opplegget.

Som omtalt i VG er det meldt om et «stort antall falske attester». Dessuten mangler én av tre innreiseskjema opplysninger. Politiet har ikke kapasitet til å kontrollere at dette fylles ut riktig. Det igjen fører til at kommunene sliter enda mer med å få kontrollert at folk faktisk går i karantene.

Vi er helt avhengig av at folk faktisk er i karantene. En test på grensen vil ikke avdekke alle som er infisert.

Her bør vi stramme til det vi kan, for å lukke hullene.

Får vi kontroll på importsmitten, blir det også mye enklere å holde skolene åpne hver dag. Ikke minst i det store flertallet av kommuner hvor det er lite corona.

Å ha de samme tiltakene i hele landet kan være nødvendig i en alvorlig smittesituasjon, for eksempel ved spredning av en smittsom mutasjon.

Samtidig kan det gå ut over motivasjonen, om folk ikke skjønner meningen med tiltak. Vi tror folk flest følger opp så lenge disse reglene fremstår som nødvendige og rimelige.