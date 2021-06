KHAMENEIS KANDIDAT: – Seks andre kandidater står fortsatt på valgsedlene før presidentvalget på fredag. Men ingen av dem fremstår som seriøse rivaler til den strengt konservative Ebrahim Raisi, skriver kronikkforfatteren. Foto: Ebrahim Noroozi / AP

Debatt

Presidentvalget i Iran har ingen legitimitet

Presidentvalget i Iran vil føre til flere menneskerettighetsbrudd og økt regional ustabilitet.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

SHAHIN GOBADI, iransk opposisjonspolitiker og -aktivist, bosatt i Paris

Førstkommende fredag (18. juni) avholder Iran presidentvalg for å avgjøre hvem som blir Hassan Rouhanis etterfølger. I løpet av sine 42 år ved makten har presteregimet aldri avholdt valg som kan kalles frie og rettferdige.

Men årets valg er likevel ulikt de foregående. Regimet prøver i mindre grad enn tidligere å fremstille prosessen som legitim. Dette gir vestlige politikere færre påskudd til å «undre» seg over hva resultatet av den politiske prosessen består i, og hva den forteller oss om presteregimets relasjon til egen befolkning eller til verdenssamfunnet.

Ved tidligere presidentvalg har valget stått mellom en mindre gruppe regimelojale som overlevde Vokterrådets utsiling. I år derimot, er prosessen mer likefrem. Alle seriøse kandidater er presset ut for å bane veien for Ebrahim Raisi, som er sjef for Irans rettssystem, og den øverste lederen Khameneis foretrukne kandidat.

Seks andre kandidater står fortsatt på valgsedlene. Men ingen av dem fremstår som seriøse utfordrere til Raisi, hvis rolle som fanebærer for de konservative gir en pekepinn på hva vi kan forvente se under neste presidentperiode. Den politiske linjen blir etter all sannsynlighet mer aggressiv under Raisi.

les også Dømte tusenvis av opposisjonelle til døden – nå kan han bli president i Iran

Den politiske endringen vi nå bevitner, ble innledet i kjølvannet av den massive undertrykkelsen av all dissens etter de landsdekkende opprørene i 2018 og 2019. Opprørene inntraff midt i Raisis periode som sjef for Irans rettssystem.

Raisi ble tildelt denne oppgaven under et år etter det første landsdekkende opprøret. Effekten av utnevnelsen ble umiddelbart tydelig. I november 2019 var det demonstrasjoner mot myndighetene i mer enn 200 byer over hele landet, og befolkningen ropte «død over diktatoren». Denne gangen ble demonstrantene møtt med åpen ild av sikkerhetsstyrkene, og 1500 sivile ble drept. I månedene som fulgte ble flere tusen demonstranter systematisk arrestert og torturert.

Som øverste ansvarlig for torturen, skal Raisi nå altså velges til president. Det at nettopp ham ble utnevnt til øverste leder for rettsvesenet kan i all hovedsak tilskrives hans rolle i massakrene av 30.000 politiske fanger sommeren 1988. I egenskap av å være Teherans viseaktor, spilte Raisi en sentral rolle i de såkalte «dødskomiteene» med mandat til å implementere en fatwa som sa at enhver som forble trofast mot kampen for demokrati og menneskerettigheter skulle henrettes. Raisi er allerede svartelistet i EU og i USA for sin rolle i massakrene av demokrati- og menneskerettighetsforkjempere.

De fremste ofrene for disse massakrenes var Det Iranske Folkets Mojahedin, Irans fremste opposisjonsgruppe. Khamenei uttalte i januar 2018 at Mojahedin i «månedsvis har planlagt» å forvandle økonomiske protester til demonstrasjoner med krav om regimeendring. Siden den gang har autoriteter innen regimet vært påtagelig bekymret for fremtidig uro som vil utfordre grep deres om makten.

Dette er bakgrunnen for at landets øverste leder så seg tvunget til å sette foten ned for den politiske konservativ-reformist-farsen etter tre tiår. Slik ønsker han å tilrettelegge for maktovertakelsen av en person kjent for sin nådeløse undertrykkelse av all dissens. Men ved å handle slik, har Khamenei redusert sin politiske base, hvilket gjør denne mer sårbar i møte med de kommende krisene regimets egne autoriteter advarer mot. Et kjennetegn på kommende uro, er det landsdekkende boikotten av valget som Mojahedins aktivister har initiert.

les også Ungarn ensrettes

Det iranske folket selv avviste «konservativ» versus «reformist»-farsen under opptøyene i 2018 og 2019. Det bør gjøre det desto vanskeligere for vestlige politikere å ignorere folkets budskap i opptakten til valget 18.juni.

Det hersker ingen tvil om at politikken som vil komme etter presidentskiftet, vil medføre økende undertrykkelse på hjemmebane i kombinasjon med økende støtte til terror, islamistisk ekstremisme i utlandet og regimets jakt på atomvåpen.

Iran anno 2021 står på terskelen av en politisk forvandling. Det iranske regimet er blitt tvunget til å vise fram sitt sanne ansikt og det iranske folket har tatt valget om å oppnå frihet og demokrati.

Tiden er inne for at vestlige land bør skrote blidgjøringspolitikken og heller stå stødig opp mot det iranske presteregimet. Det internasjonale samfunnet, og spesielt Norge, bør støtte det iranske folket og fordømme presidentvalget og stemple det som illegitimt.