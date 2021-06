MEDIEKRITIKK: – I russisk propaganda beskrives Ukraina som en mislykket stat, som et «russofobisk», vestlig kontrollert og fascistisk land hvor det pågår en borgerkrig. Russisk desinformasjon videreformidles gjennom norsk media, hevder kronikkforfatteren. Bildet er fra innsettelsen av president Volodymyr Zelensky i det ukrainske parlamentet i 2019. Foto: Efrem Lukatsky / TT NYHETSBYRÅN

Media bygger opp under den russiske løgnen

Den første forsvarslinjen i kampen om sannheten svikter i Ukraina-spørsmålet.

HANS PETTER MIDDTUN, tidligere forsvarsattache i Ukraina og uavhengig forsvarsanalytiker

Waliseren Gareth Jones ble i 1933 den første vestlige journalisten som rapporterte om Holodomor, det sovjetiske folkemordet i Ukraina hvor rundt 3,3-7,5 millioner ble sultet i hel.

Sovjetunionen ønsket ikke at dette skulle bli kjent for omverdenen. For å holde seg inne med regimet unnlot derfor vestlige journalistene å rapportere om «sultholocaust». De valgte i stedet å diskreditere ham som avslørte folkemordet.

Dette er beklageligvis så alt for relevant i dag. Å dekke over hendelser som Moskva ønsker å skjule fungerer like dårlig i 2021 som det gjorde i 1933.

En nylig publisert rapport avkler de vanligste mytene om Russland. Dette inkluderer påstander om at det ble lovet at NATO ikke skulle utvides østover; at Russland ikke er i en konflikt med Vesten (eller Ukraina); at landet har rett til en sfære av «privilegerte interesser», og ikke minst påstandene om at Ukraina, Hviterussland og Russland er én nasjon, og at Krim alltid har vært russisk.

Russland har over tid formidlet fem hovedbudskap om Ukraina. I propagandaen beskrives Ukraina som en mislykket stat, som «russofobisk», vestlig kontrollert, fascistisk land hvor det pågår en borgerkrig.

Høres dette kjent ut? Hvis du har lest, lyttet til eller sett nyheter om Ukraina de siste årene har du alt for ofte blitt utsatt for russisk desinformasjon, videreformidlet gjennom norsk media.

Russland hevder at konflikten i Ukraina er en borgerkrig. Landet fremstiller seg som en «fredsmekler» på linje med Tyskland og Frankrike.

Gjennom å omtale konflikten som borgerkrig og henviser til separatisme, bidrar media til å bygge opp under den russiske løgnen.

Det finnes ikke belegg for påstandene. Verdenssamfunnet holder tvert imot Russland ansvarlig. Det startet krigen, og har i ettertid utrustet, betalt, trent og øvd, forsynt, og ledet de militære styrkene som befinner seg på ukrainsk territorium.

Når norsk presse av og til vier Europas eneste krig oppmerksomhet beskrives den militære siden av konflikten altfor snevert.

Russiske angrep på Ukraina inkluderer nemlig okkupasjon av Krim og deler av Øst-Ukraina, nedskytingen av MH-17, cyberkrig, blokade av ukrainske havner i Azovhavet og Kertsjstredet, angrep på ukrainske marinefartøy, besettelse av gassrigger, ulovlig utnyttelse av landets gassreservoarer, oppbringelse av fiskere i ukrainske økonomiske soner, restriksjoner for internasjonal skipstrafikk, aggressive opptreden overfor NATO-fly og fartøy, militariseringen av Krim, innkalling av ukrainske borgere til tjeneste i det russiske forsvaret, og forfølgelse av ukrainske minoritetsgrupper på Krim. Krigen er ikke minst preget av Russlands styrkeoppbygging langs dets grenser.

Verken Russland eller norsk media omtaler hybridkrigen som søker å reetablere kontroll over Ukraina ved hjelp av «parallell og synkronisert bruk av både militære og ikke-militære virkemidler».

Selv om kamphandlingene har resultert i mer enn 14.000 drepte og 1,5 millioner internt fordrevne, er ikke dette dets primære virkemiddel for å tvinge Ukraina i kne.

Kamphandlingene har så langt kun hatt som formål å øke effekten av de ikke-militære virkemidlene. Dette inkluderer blant annet diplomatiske, politiske og økonomiske virkemidler. Informasjonskrigen er en av krigens viktigste pilarer.

Når man leser norske nyheter blir man noen ganger fristet til å tro at det finnes mer enn ett Russland. Man beskriver ofte det Russland vi ønsker å ha som nabo, ikke Russland slik det opptrer globalt.

Hvis Russland beskrives med utgangspunkt i hvordan det opptrer blir bildet mer nyansert. Dette inkluderer blant annet landets

Pågående (hybrid)krig mot både Georgia og Ukraina.

Militære intervensjoner i Syria (2015), Libya (2019), Hviterussland og Nagorno-Karabakh (2020).

Forsøk på kupp i Montenegro (2016).

Frankrike, Tyskland, Nederland, Norge, Utallige nettangrep (f.eks. Danmark Storbritannia og USA ).

Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Nederland, Gjentatte innblandinger i folkeavstemninger og valg i en rekke vestlige land ( USA Spania , med flere).

Attentat (eller forsøk på dette) i Storbritannia (f.eks. Litvinenko i 2006), Skripal i 2018) og Tyskland Khangoshvili ) i 2019).

Mulige sabotasje mot tsjekkiske (2014) og bulgarske ammunisjonslagre (2011, 2015 og 2020).

Pågående påvirkningsoperasjoner i en rekke vestlige land for å undergrave politiske prosesser og øke polariseringen i Europa.

Militarisering av Arktis og forsøk på begrense både militære og kommersielle fartøyers navigasjonsfrihet gjennom den Nordlige Sjørute.

Dette er ikke en serie unntak, men den «russiske regelen».

Historie brukes som et våpen for å «rettferdiggjøre» bruk av militærmakt. Mytene om at «Ukraina og Russland er én nasjon» og spredning av propaganda om et «russofobisk» og fascistisk» Ukraina i borgerkrig, prøver det å skape et bilde av «etniske russere i ytterst fare».

Historie brukes også til å bygge sympatier. Den røde armes frigjøring av Finnmark har i manges bevissthet blitt forandret til en russisk frigjøring. De færreste vet at ukrainere utgjorde 34 prosent av den røde arme.

Ettersom den russiske historien gjenfortelles i Norge er mange nordmenn positivt innstilt til Russland, men tilsynelatende uinteressert i Ukraina.

Den største unnlatelsessynden er imidlertid at norsk media ofte lar Russlands påstander stå uimotsagt.

Påstandene blir sjeldent bestridd av norske politikere. De blir ikke gjenstand for faktasjekk. Ukrainske synspunkter blir sjelden innhentet eller formidlet. Media benytter seg i liten grad av eksperter på Ukraina.

Hvis Norge skal stå rustet for fremtidige forsvars- og sikkerhetspolitiske utfordringer må norsk media:

Være kildekritisk. Informasjonen må ikke bare verifisere, men også forstås i en større sammenheng.

Faktasjekke selv offisielle utsagn.

Sikre balanse, hvor også offeret for aggresjonene må også gis en stemme.

Våge å ta debatten om hva informasjonskrigen betyr for norsk media.

Slutte å dekke Russlands krig i Ukraina fra Moskva. Det er naivt å tro at man kan leve i Russland uten å bli påvirket av dets desinformasjon.

Men viktigst av alt, media må våge å være mer enn det er i dag. Media må verne om og formidle sannheten.

Vi må kunne kreve at norsk media opptrer i Gareth Jones’ ånd. Ikke som de vestlige journalistene som i sin tid bidro til å undertrykke sannheten for å holde seg inne med regimet.