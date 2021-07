SKOLEDEBATTEN: – Jeg mener at mulighet til å utvikle studieteknikker og erfaring med å mestre utfordringer er det viktigste skolen kan gi elevene. Dersom elever ikke får utfordringer på sitt nivå, risikerer vi at verken de faglig sterkeste eller de faglig svakeste får denne muligheten, skriver Irene Aker. Foto: Privat

Debatt

Ja til nivådelt skole

Nivådeling på ungdomsskolen? Premier for innsats og resultater? Ja takk begge deler.

IRENE AKER, lege

Argumenter for å beholde ikke-nivådelt skole er at elevene skal lære å respektere og samarbeide med mennesker med ulike evner og interesser enn dem selv. Dette høres jo nesten for godt ut til å være sant. For mennesker sammenligner seg vel med hverandre? Og særlig i tenårene?

Den faglig sterkeste i klassen erfarer igjen og igjen at de karakterene som er uoppnåelige for de andre, blir oppnådd av vedkommende selv uten knapt å åpne læreboka. Kommentarer som «du er sååå smart» er hverdagskost. Hvilke følelser får denne personen? Kjedsomhet? Frustrasjon over at alt går så sakte? Ensomhet og en følelse av å være annerledes? Et falskt høyt selvbilde?

Den faglig svakeste i klassen føler at tempo er for høyt, og kanskje irritasjon over de som stiller vanskelige spørsmål? Istedenfor mestringsfølelse og erfaring med å utvikle studieteknikker som fungerer, forbindes ordet «prøve» kanskje med klump i magen og stresståke i hjernen?

Jeg gikk siste del av ungdomsskolen på skole i England og videregående skole på den internasjonale linjen (IB) i Norge.

På ungdomsskolen i Norge var jeg blant de faglig sterkeste i klassen. En gang fikk jeg karakteren 6 på en avkrysningsprøve etter å ha åpnet boken én gang og skumlest overskriftene. Jeg fikk et mørkt blikk fra en klassevenninne når hun spurte hvilken karakter jeg fikk, og jeg svarte «6, men jeg aner ikke hvilket tema prøven var om». Det gav meg ingen stolthet å få slike 6-ere, bare skoleleihet.

Da jeg begynte på skole i England ble jeg nødt til å jobbe med fagene. Jeg likte det. Jeg var 14 år, rastløs og full av sterke følelser, og syntes det var deilig å ha tydelige rammer og krav å forholde meg til. Kanskje skole er noe for meg likevel? tenkte jeg og revurderte min opprinnelige plan om å slutte etter 10. klasse, ta hyre på et skip og se verden.

På skolen min i England var naturfag, matematikk, språk og litteratur nivådelt. Nivådelt undervisning viste seg å bety at jeg måtte jobbe hardt, ofte følte jeg at det læreren sa gikk over hodet mitt, jeg hang så vidt med, og når jeg trodde jeg var over kneika sa læreren: «siden dere er på øverste nivå, skal vi ta to ekstra fag denne våren.». I England ble det gitt premier både for gode karakterer og for innsats og fremgang i fagene. Det å ha nivådelte klasser i noen fag gjorde at jeg ble kjent med flere fra årskullet mitt, siden man ofte var på ulike nivåer i ulike fag.

I starten var jeg flau over å være på det øverste nivået. Etter et halvt år fikk jeg 100 prosent riktig på en nasjonal naturfagseksamen. Sidemannen min kikket på arket mitt og ropte resultatet gledesstrålende ut i klassen. Jeg frøs til, og tenkte: «nå kommer sikkert ingen til å like meg mer.». Men alle var glade på mine vegne, og gratulerte meg uten at det virket som de følte seg mindreverdige eller misunnelige.

De som var på samme nivå som meg fikk jo høye karakterer selv. Og de som ikke var på samme nivå i det faget, hadde ofte andre arenaer de var gode på.

Da jeg kom tilbake til Norge begynte jeg på den internasjonale linjen (IB) med elever som hadde gått på norsk skole fram til de startet på denne linjen. En dag i lunsjen sa en i klassen på spøk om en annen: «Du har sikkert høyere IQ enn alle på det bordet til sammen» og pekte på et bord med yrkesfagelever. En annen gang overhørte jeg noen yrkesfagelever gå forbi korridoren vår med kommentaren «det der er bare noe IB-dritt». Er disse holdningene resultatet av våre norske idealer om felles klasser med respekt på tvers av evner og nivå?

Jeg mener at mulighet til å utvikle studieteknikker og erfaring med å mestre utfordringer er det viktigste skolen kan gi elevene. Dersom elever ikke får utfordringer på sitt nivå, risikerer vi at verken de faglig sterkeste eller de faglig svakeste får denne muligheten.

I tillegg risikerer vi at en gruppe elever går ut av skolen med holdningen «jeg er smart, jeg trenger ikke å jobbe» og en annen gruppe går ut med holdningen «jeg er dum, det nytter ikke å jobbe».

Man kan argumentere for at dersom man deler elever inn i nivåer, vil disse holdningene bli forsterket. Jeg er uenig.

Jeg tror dynamikken innad i klassen der man tilbringer flere timer daglig, har større betydning for den enkelte elev enn om man er på nivå nr. 1 eller 4 i forhold til andre klasser.