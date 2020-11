Leder

Ikke rør abortloven

Politikerne som vil endre abortloven, bør tenke seg grundig om. Det er risikabelt å rokke ved det skjøre, men viktige kompromisset som har fungert godt siden loven om selvbestemt abort ble vedtatt.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har invitert til et bredt kompromiss om abortloven. Målet er å slå ring rundt dagens abortgrense ved uke 12. Men istedenfor å vurdere dette, møter forslaget en kald skulder fra Ap, Høyre og Frp. Det er beklagelig. Nå er borgfreden brutt, og sterke krefter ønsker å liberalisere dagens abortlov.

SV og Rødt har programfestet å utvide abortgrensen til uke 22. I MDG er det dissens, men et flertall ønsker uke 18. Arbeiderpartiet har også et mindretall i programkomiteen som ønsker å innføre selvbestemt abort frem til uke 18. På landsmøtet i fjor ble et lignende forslag nedstemt med knapp margin etter at Gro Harlem Brundtland advarte mot å skrote abortnemndene og utvide grensen for selvbestemt abort.

Også i Venstre vil man utvide abortgrensen. I nesten alle partier er det ulike syn, og til og med i Vedums eget parti ønsker et lite flertall å utvide abortgrensen til uke 18.

Høyre står ganske alene om å ville bevare dagens abortlov, men statsminister Erna Solberg må bære mye av ansvaret for at dette igjen er blitt et stridstema. Forhåpentligvis visste hun ikke hva hun satte i gang da hun åpnet for å forhandle med KrF om abortloven. De kraftige reaksjonene viste at abortspørsmålet rokker ved sterke følelser, uansett hvilket syn man har.

Dagens abortlov har tjent oss godt i mer enn 40 år. Det har frem til nå vært ro og enighet rundt et tema som vi ser er svært konfliktfylt i mange land. Aborttallene har gått ned jevnt og trutt, særlig blant de yngste. I befolkningen er det stor aksept for loven, og det ser ut som den har funnet sin form.

Det er slett ingen selvfølge. Dagens lov er et nesten umulig kompromiss mellom kvinners rettigheter, selvbestemmelse over egen kropp og fosterets rett til liv. Nemndsystemet kan selvsagt problematiseres, men det er en forutsetning for dagens abortgrense ved 12. uke. Dersom problemet med abortloven er nemndene, bør man heller se på hvordan de kan endres og forbedres.

Rundt i verden er abort et stort konflikttema. Det så vi tydelig under høstens presidentvalgkamp i USA. Frontene er svært polarisert, og det virker nesten umulig å få en felles forståelse og samtale. I Polen ble det i praksis vedtatt abortforbud i høst. Det oppleves naturlig nok som en krigserklæring, og tusenvis av polakker tar til gatene for å demonstrere.

Det er heldigvis langt fra den norske virkeligheten, men sier likevel noe om sprengkraften. Den norske abortloven er sannsynligvis verdens mest vellykkede. I en polarisert tid er det ingen grunn til å røre ved dette.

