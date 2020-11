BLACK LIVES MATTER: Tusenvis av mennesker møtte opp foran Stortinget i juni for å demonstrere mot rasisme. Foto: Odin Jaeger, VG

Debatt

«25 under 25»: For mange er rasisme en del av hverdagen

Så lenge det finnes rasisme i Norge, kan vi ikke la debatten tørke ut.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

IDA SABINA S. SHIRAZI (24), Unge Antirasister

Jeg vokste opp med en far som nesten ukentlig ble utsatt for rasisme. Flere av mine daværende venner fortalte at deres foreldre ikke likte sånne som pappa, fordi han kom fra et fremmed land og ikke hadde samme hudfarge som dem. I stedet for å si ifra tok jeg avstand fra min egen far i flere år, av frykt for å ikke bli likt.

Jeg ville ikke ha pappa med på fotballkamp eller bli med ham inn i butikken. Da satt jeg heller alene i bilen og ventet.

«25 under 25» «25 under 25» er en serie kronikker og innlegg skrevet av unge under 25. Er du under 25, og ønsker å få dine meninger på trykk? Send mail til 25under25@vg.no og merk med «25 under 25». Mer informasjon finner du her. Vis mer

Tiden leger ikke alle sår. Tiden med pappa, da han kunne blitt med meg på fotballkamp eller stundene jeg tilbragte alene i bilen, får jeg ikke endret på.

Jeg skulle ønske at debatten om rasisme ropte den gang da, som den har gjort i år.

Det norske samfunn har vært stille for lenge. Men i etterkant av drapet på George Floyd i sommer florerte det av debatter om rasisme i norske medier.

Medias påvirkningskraft har ført til at enda flere nordmenn kanskje har åpnet øynene. Nå må vi sørge for at disse øynene holdes åpne for det som foregår, i USA, men også her i Norge.

– Mine daværende venner fortalte at deres foreldre ikke likte sånne som pappa fordi han ikke hadde samme hudfarge som de og kom fra et fremmed land, skriver Ida Foto: Privat

les også «25 under 25»: Ingen rasisme på våre baner!

DØD: Dødsfallet til George Floyd førte til store protester over hele USA og i verden. Bildet viser en minneplass i Harlem i New York. Foto: Thomas Nilsson / VG

I en rykende fersk medieanalyse fra Retriever, som redegjør for et utvalg av norske mediers omtale av rasisme i etterkant av fremveksten av Black Lives Matter-bevegelsen, kommer det fram at før drapet på George Floyd skrev norske medier nesten ingenting om rasisme.

Jeg gjentar, nesten ingenting om rasisme!

Dette til tross for at rasisme har eksistert og eksisterer i stor grad den dag i dag i det norske samfunn.

Det er ikke lenge siden Johanne Zhangija Ihle-Hansen (17) ble drept på grunn av hvem hun var.

Analysen fra Retriever indikerer også at tematikken og debatten om rasisme lever videre, uavhengig av George Floyd og Black Lives Matter-bevegelsen, og at det i størst grad er privatpersoner, politikere, akademikere, kjente fjes og pressen som har frontet debatten om rasisme i kjølevannet av drapet på Floyd.

Debattene og de sterke personlige historiene vi den siste tiden har vært vitne til, tyder på et fantastisk engasjementet. Men vi trenger at flere hopper på toget og fortsetter å dele sine historier og deltar i debatten.

Det er også viktig at spesielt folk med majoritetsbakgrunn spør seg – hva kan de gjøre?

les også Den amerikanske rasismen

For ikke bare blir min far fremdeles utsatt for rasisme, flere av mine venner og mange andre i Norge opplever det. For mange er rasisme en del av hverdagen.

Så lenge det finnes rasisme, kan vi heller ikke la debatten tørke ut. Vi kan heller ikke la historiene til våre medborgere drukne, som om deres følelser ikke betyr noe. Det ville vært urettferdig overfor dem som blir utsatt for rasisme.

Så la oss fortsette å omfavne det frøet som mediene i sommer sådde, om en tematikk som skulle vært sådd for lengst.

For rasisme tar liv, rasisme sårer og rasisme splitter. Også i Norge.

Her kan du lese flere «25 under 25» innlegg:

Publisert: 14.11.20 kl. 12:59

Les også