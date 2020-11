INGEN CORONA-KONKURRANSE: – Det viktigste er at vi står sammen i dugnaden i stedet for å rette pekefingre. Retter vi pekefingeren mot noen så har vi tre pekefingre som peker på oss selv, skriver Noman Mubashir. Foto: Klaudia Lech

Debatt

Ikke flere pekefingre

«Hvorfor må dere feire bryllup midt i en pandemi? Det er jo galskap! Folk dør overalt.»

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

NOMAN MUBASHIR, journalist

Hun virker sint. Den ellers så hyggelige damen i nabolaget jeg møter når vi er ute og lufter hundene våre samtidig.

Jeg blir stille. Litt flau. Vet ikke hva jeg skal svare men som mange andre som presses inn i er hjørne går jeg litt i forsvarsposisjon.

Jeg svarer: «Men de fleste har jo utsatt bryllupene sine eller kansellert. Det er veldig få som tar risikoen.»

Hun gir seg ikke: «Myndighetene må forby alle bryllup. Dessuten inviterer pakistanere så mange gjester. Jeg var på et bryllup med 300 gjester en gang. Brudeparet satt jo bare på et podium hele kvelden og smilte til kameraene.»

Jeg kaster meg i skyttergraven: «Joda denne gangen er det pakistanerne som dummet seg ut. Men hva med vestkantsfester, grottefester, studentfester og harryhandel? Og hva med alle som MÅTTE på hytta i påsken? Neppe pakistanere.»

les også WHO: – Munnbind hindrer nedstengning

Nettet koker for tiden. Folk er sinna. Rasistiske kommentarer florerer. Innvandrerne får skylda for fase to. Halvparten av de innlagte på sykehusene den siste måneden med coronasmitte er født i et annet land. Smittetallene på Stovner og Søndre Nordstrand har skutt i været. Bydel Ullern (hvor jeg bor) har færrest coronasmittede. Her ser du sjeldent melaninrike nordmenn foruten filippinske au pairer.

Min nabo må gå videre. Vi skilles som venner. Smiler til hverandre og håper at alt skal bli bra igjen. At vi slipper én-meteren snart og munnbind.

Jeg går hjemover. Er litt sur. Sur fordi hun gikk så hardt ut, men sur på meg selv fordi jeg kastet meg i skyttergraven. Å ha minoritetsbakgrunn gjør deg automatisk til en skyteskive i vanskelige tider. Samfunnet trenger en syndebukk. Frustrasjonen må ventileres. Noen må få skylda.

Jeg kommer hjem. Åpner Instagramen hvor norskpakistanske venner uttrykker frustrasjon over bryllupene den siste helgen. Ryktene svirrer i det norskpakistanske miljøet. Alle kjenner en eller flere som er smittet. Det hevdes at den ene bruden visste at hun var smittet men insisterte på at bryllupet skulle gjennomføres. Det hviskes om at bryllupsarrangørene ser en annen vei hvis det kommer flere gjester enn hva som er tillatt. «Bare de får nok penger under bordet», skriver en bekjent til meg på Facebook. Men ingen har bevis.

les også Julaften kan bli en supersprederhendelse

Flerkulturelle ressurspersoner jobber i herdig som brannslukkere. Peker på sosioøkonomiske årsaker. At innvandrere er familieorienterte og veldig sosiale. Bor trangt. Har underliggende sykdommer som diabetes. Mange tar kollektiv. Jobber ofte innen servicenæringen og helsevesenet og kan ikke gjemme seg bak et hjemmekontor på beste vestkant eller på hytta. De er ekstra sårbare. Faren min er 72 år og jobber fortsatt som radiograf. Søsteren min er lærer på barneskolen. Tanten min jobber på SFO. Onkelen min kjører taxi. Svigerinnen min er flyvertinne. De MÅ på jobb for å holde hjulene i gang.

Smitten øker faretruende raskt nå. Det samme gjør dødstallene. Det er på tide at alle går inn i selg selv og spør: er vi tilstrekkelig flinke til å følge restriksjonene? Se hva som skjedde under et arrangement i en kirke i Lyngdal hvor en stor gruppe rumenere var samlet sist helg, samtidig som julekonserter over hele landet avlyses.

Og hvorfor er enkelte Frp-ere så stille når det avsløres at minst 35 mennesker er smittet etter å ha festet på utestedet Gamla i Oslo, kvelden før myndighetene innførte skjenkestopp? De var ikke muslimer i alle fall.

Stakkarsliggjøring er også farlig. Enten du er arbeidsinnvandrer fra Polen eller norskpakistaner med 50 års fartstid i Norge og ikke forstår norsk, savner familien eller ikke stoler på myndighetene. Vi har ikke tid til bortforklaringer. Hele verden er rammet. Du kan dø. Jeg også.

Dette er ikke en konkurranse mellom oss og dem. Mellom gamle nordmenn og nye nordmenn. Om hvem som er flinkest i coronaklassen.

Det viktigste er at vi står sammen i dugnaden i stedet for å rette pekefingre. Retter vi pekefingeren mot noen så har vi tre pekefingre som peker på oss selv!

PS! Vi nordmenn er verdensmestere i dugnad. La oss vise det.

– –

Teksten ble først publisert på Noman Mubashirs Facebook-side. Den gjengis her med forfatterens tillatelse.

Publisert: 20.11.20 kl. 10:49

Les også

Mer om Coronaviruset Dugnad Bryllup Munnbind Facebook