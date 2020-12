MÅ FÅ BLI: – Mustafa har vokst opp i Norge, han føler seg norsk. For meg er det uforståelig at han skal sendes ut av Norge i 2020 fordi moren hans løy i 2008, skriver Amal Aden. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

Amal Aden: − La Mustafa få bli i Norge, det er her han hører hjemme

Jeg lurer på om norske myndigheter er klar over frykten og usikkerhet saken til Mustafa Hasan har skapt for ungdom med minoritetsbakgrunn.

AMAL ADEN, forfatter og foredragsholder

Jeg ble nylig oppringt av en gutt på 15 år som går på en ungdomsskole i Oslo. Han er født og oppvokst i Norge, men har foreldre med bakgrunn fra Afghanistan. Han var redd for at han ikke skulle få bli i Norge. Dette er den fjerde ungdommen som har ringt meg denne uken og som er bekymret for å bli sendt ut av landet. De er alle redde for at foreldrene deres har løyet i asylsøknaden.

Jeg lurer på om norske myndigheter er klar over frykten og usikkerhet saken til Mustafa (18) har skapt for ungdom med minoritetsbakgrunn.

Mustafa har vokst opp i Norge, han føler seg norsk. For meg er det uforståelig at han skal sendes ut av Norge i 2020 fordi moren hans løy i 2008, da han var seks år. Hvorfor i all verden skal han straffes for noe han ikke har gjort?

Hvordan kan norske myndigheter sende en ung gutt til et land han ikke har noe kjennskap til? Som mor tenker jeg på mine egne ungdommer, jeg har tvillinger på 18 år, like gamle som Mustafa. Tenk om det var dem som fikk beskjed om å forlate Norge rett etter jul. Mens mine ungdommer tenker på juleferie, eksamen og russetid, er det en annen 18-åring noen mil unna som går en usikker tid i møte og har helt andre ting å tenke på.

Det er vanskelig å forstå at norske myndigheter tenker at det er greit å kaste barn og ungdom ut av landet for noe de ikke har gjort, sende barn og ungdom til et land de ikke har noe kjennskap til – verken kulturen eller språket. De sendes ut av et land de kjenner godt, et land de har nettverk og tilhørighet til. Hvor i all verden er det menneskelige hensynet i slike saker. Hvordan skal vi klare å bygge tillit til de som skal innlemme seg i samfunnet hvis de aldri skal kunne føle seg trygge.

2020 har vært et utfordrende år på mange måter for de fleste av oss. Det vi trenger nå er ikke splittelse og redde ungdommer, nå trenger vi trygghet og solidaritet. La Mustafa få bli i Norge, det er her han hører hjemme.

