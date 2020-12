SVARER VG: – Mennesker er viktigere enn systemer, og barn på flukt er sårbare. Derfor må Mustafa få bli i Norge, skriver lederne i Unge Venstre. Foto: MATTIS SANDBLAD

Derfor må Mustafa få bli

Mustafa Hasan skal sendes ut av landet etter 13 år. Når VG på lederplass skriver at «enkeltsaker kan ikke avgjøres ut fra ildsjelers engasjement», høres det ut som et ekko av Arbeiderpartiets holdning til folk på flukt.

SONDRE HANSMARK, leder i Unge Venstre

ANE BREIVIK, 1. nestleder i Unge Venstre

Det er ti år siden Maria Amelie ga ut boken «Ulovlig norsk». Uredd ga en 25 år gammel kvinne et ansikt på de mange som lever som papirløse i Norge. Den senere pågripelsen og utsendelsen var slående, meningsløs og brutal.

I forbindelse med Amelie-saken uttalte daværende statsminister Jens Stoltenberg at noen «må stå opp for reglene når det får konsekvenser for enkeltmennesker». Venstres svar var at vi i møte med systemer setter enkeltmennesket først.

Det er åtte år siden norske myndigheter ville kaste ut Nathan Eshete og familien hans. Nathan var seks år gammel og hadde aldri bodd noe annet sted enn Bergen. Da mente Arbeiderpartiets statssekretær Pål Lønseth i justisdepartementet at «[e]nkeltskjebner får i altfor stor grad dominere medias dekning av innvandringspolitikken».

Nathan og familien hans vant i retten mot Utlendingsnemda og fikk bli. Maria Amelie ble pågrepet og returnert, men fikk senere permanent oppholdstillatelse. Saken førte til en lovendring («Lex Amelie») som åpnet for at asylsøkere som er utvist på grunn av brudd på utlendingsloven, kan søke om arbeidstillatelse etter bestemte vilkår.

I disse dager pågår Mustafa-saken. Mustafa Hasan er 18 år gammel og har bodd i Norge siden han var seks år gammel. Han har gått hele sitt skoleløp på norsk skole. Han kjenner ikke landet han kommer fra. Likevel har Utlendingsnemda fattet et endelig vedtak: Mustafa skal deporteres.

Mustafa og familien hans fikk opprinnelig midlertidig oppholdstillatelse, men det ble tilbakekalt da det kom frem at moren hadde oppgitt feil statsborgerskap i asylintervjuet. Hun er opprinnelig fra Palestina, men har jordansk statsborgerskap etter et tvangsekteskap med hennes fetter. For utlendingsmyndighetene er det knapt noe verre du kan gjøre enn å oppgi feil identitet eller opprinnelse. Da slår såkalte «innvandringsregulerende hensyn» inn.

I 2014 fikk Venstre og KrF gjennomslag for endringer i utlendingsforskriften for å sikre en mer human behandling av lengeværende asylbarn. Med disse endringene skal det legges mindre vekt på innvandringsregulerende hensyn dess lenger barnet har vært i Norge, og barnets beste skal være et grunnleggende hensyn.

Utlendingsnemda har konkludert med at det i Mustafas sak foreligger så sterk tilknytning til Norge at det utgjør «sterke menneskelige hensyn» og at det utvilsomt er til hans beste å være i landet. Til tross for det, legger nemnden avgjørende vekt på «tungtveiende innvandringsregulerende hensyn» i vedtaket sitt, noe forskriftsendringen fra 2014 burde satt en sperre for.

Mustafa kan ikke lastes for det hans mor har gjort. Etter over tretten år i Norge er han norsk. Det er her han har sin tilknytning.

Å sende Mustafa til Jordan, å frata ham det livet han kjenner, er en streng og urettferdig reaksjon på omstendigheter han ikke har maktet å påvirke. Derfor må Mustafa få bli.

VG skriver om Mustafa-saken at det ikke kan være «andre regler for dem som har et sterkt støtteapparat rundt seg, enn for dem som står alene». Det er vi enig i. Men i Mustafa-saken mener vi det er tydelig at lovverket som er til for å beskytte barn på flukt, ikke er blitt etterlevd.

Derfor engasjerer vi oss for enkeltsaken, for enkeltmennesket, for Mustafa. Og derfor må Mustafa få bli.

