ALS-syke fortjener bedre!

Å få kritikk er jeg vel vant med. Men å få kritikk for å se, høre og stille opp for mennesker med en dødelig sykdom som ALS, syke og pårørende som har det helt forferdelig, den må jeg si at jeg ikke så komme!

SYLVI LISTHAUG, nestleder i Frp

Når man er alvorlig syk er det ikke bivirkninger man er redd for, man er redd for å dø. Jeg har tatt til ordet for at alvorlig syke, blant annet ALS-syke, skal kunne prøve medisiner. Men jeg har aldri lovet en mirakelkur. Den finnes dessverre ikke. Men jobben for å finne den må også norske pasienter ta del i gjennom å kunne prøve ut medisiner.

Nevrologene Holmøy og Tysnes påstår at jeg sprer falske budskap om ALS. Det får stå for deres egen regning at de er nødt til å omtale mitt engasjement for alvorlig syke og døende mennesker på en slik måte. Jeg tror de misforstår meg med vilje. Jeg skulle heller ønsket at de brukte tiden sin til å se på hvordan man møter de personene som mottar budskapet om at de har ALS, altså en dødsdom. Jeg har fått mange grusomme historier om at helsevesenet sender dem hjem med en brosjyre i hånden, med mager oppfølging. Det holder rett og slett ikke!

Det er umulig for oss som er friske å forstå hvordan det er å få presentert en dødsdom. Det gjelder både for Holmøy og Tysnes som daglig møter ALS-syke, og meg som nesten daglig får høre historier fra fortvilte mennesker med alvorlige diagnoser.

Likevel er det noen ting som går igjen i samtalene jeg har med folk: De vil gjerne ha et halmstrå å gripe etter. Et lys i mørket. Det gjelder for ALS-pasienter, de med alvorlige kreftdiagnoser, MS-syke, de som er rammet av demens, og mange andre. Medisinene som tilbys i dag kan i enkelte tilfeller bremse symptomene, men resultatet blir det samme – sykdommen tar raskt eller etter hvert knekken på de som er syke.

I USA har flere stater innført en «Right to try». Kort sagt går denne friheten ut på at alvorlig syke og døende pasienter kan få prøve medisiner som ikke er gjennom alle testfasene. Det betyr ikke at det er fritt frem for å prøve alle mulige medisiner, men at medisiner kan gis til de som ønsker å prøve dem. Det å få en medisin ferdiggodkjent kan ta lang tid. Tid er ikke noe ALS-rammede har.

En ALS-rammet får i snitt 2-3 år å leve etter at diagnosen er satt. I løpet av denne tiden omgjør diagnosen kroppen til et fengsel som blir stadig trangere. Til slutt blir fengselet så trangt at pasienten blir kvalt. En skjebne verre enn det aller meste. Med kort tid igjen å leve er mange villige til å prøve mye for å bremse sykdommen, da har de ikke tid til å vente på årelange prosesser for å få godkjent en medisin. Mange vil heller ikke være med i kliniske studier, for hvem vil vel ta en sukkerpille (placebo) når man har en sykdom som spiser opp musklene dine hver eneste dag?

Likevel er det viktig å presisere at dette i mange tilfeller ikke er helt nye medisiner. Ofte har et medikament blitt testet ut på andre pasientgrupper for andre diagnoser, men eksempelvis ikke for ALS. Selv om vi kjenner bivirkningene må medisinene gjennom de samme testfasene om den skal godkjennes for andre diagnoser.

ALS-pasienter er innforstått med at de kommer til å bli sengeliggende og avhengige av mye hjelp for å få hverdagen til å gå rundt. Mange av de jeg har møtt ønsker likevel å leve. Ikke nødvendigvis for seg selv, men for ektefeller, samboere, barn og foreldre. De vil være en del av deres liv lengst mulig.

Jeg har aldri lovet de ALS-syke og andre med alvorlige diagnoser en mirakelkur, men jeg har lovet at jeg aldri vil slutte å kjempe for at de skal ha muligheten til å prøve ut medisiner og behandling som kan gi håp. Håp om å enten bli friske, eller håp om å få ekstra tid med dem de er glade i.

«Right to try» er et løfte om at vi ikke skal slutte å prøve.