Sårbare brikker i spill

Av Leif Welhaven

Spillmonopolet skal drøftes på Høyres landsmøte. Foto: Roar Hagen

I en digital tid er det norske «spillmonopolet» ikke et monopol. På Høyres landsmøte får vi en tiltrengt debatt om et tema der for mange går i takt i stedet for å diskutere verden slik den er.

Det er ikke ofte vi ser et ordentlig ordskifte i det politiske Norge om hvorvidt dagens spillmodell, basert på at Norsk Tipping skal ha enerett, er den beste.

Et flertall står støtt i konklusjonen, og en hær av lobbyister er med på å slå ned enhver antydning til å utfordre det etablerte.

Flere av disse - som Norges idrettsforbund - har åpenbare egeninteresser i å bevare status quo. Frivillige organisasjoner finansieres av det Norsk Tipping tjener på at spillere taper.

Men de bruker alltid hensynet til sårbare spillere som kronargument i kampen for å verne mot konkurranse fra utenlandske tilbydere i spillmarkedet.

I helgen skal imidlertid Høyre få belyst temaet skikkelig.

Utgangspunktet er at partiet vil «bevare enerettsmodellen og Norsk Tippings ansvarlige spillmodell». Men interessant nok er sentrale politikere som Henrik Asheim og Heidi Nordby Lunde uenige.

De ønsker å oppheve spillmonopolet og «innføre en lisensordning for pengespill etter modell fra Danmark og Sverige, og øremerke en andel av skatteinntekten til kultur, idrett og frivillighet».

De som vil beholde dagens system vil trolig argumentere hardt med hvor kynisk den utenlandske bettingbransjen er. De mener at staten ved å ha kontroll over spillene som tilbys, blant annet gjennom beløpsgrenser, reduserer faren for å utvikle spilleproblemer.

Dette anses som sosialpolitikk, og det er grunnen til at spillmonopolet i alle fall inntil videre har styrt klar av problemer med europeiske konkurranseregler.

De som ønsker forandring vil trolig ta for seg gapet mellom teori og praksis. En spillpolitikk må ta høyde for tiden vi lever i.

På papiret er det mye som lyder nobelt med en ordning som er nær særnorsk. Men ett av mange problemer med den, er at ordene «på papiret» får dobbelt betydning.

I virkelighetens onlinedrevne verden finnes ingen enerett i spillmarkedet nordmenn benytter seg av.

De utenlandske selskapene hadde i fjor rundt 15 prosent, av et marked på opp mot 13 milliarder kroner i nettoomsetning. Men ser vi på spill i direkte konkurranse, som sports- og kasinospill, er nær halve markedet i hendene på dem som ikke har lisens her.

Her må det understrekes at det gjerne er usikkerhet rundt anslagene i et uoversiktlig marked.

Myndighetene forsøker ofte å sette merkelappen «ulovlige aktører» på de utenlandske selskapene. Det er i beste fall upresist.

Dette er tilbydere med lisens i andre europeiske land. Og det faktum som monopoltilhengerne aldri snakker høyt om, er at nordmenn fullt lovlig kan velge å bruke konkurrenter av Norsk Tipping.

Det forekommer i stor stil.

Uten at det gir norske skatteinntekter fra de utenlandske selskapene.

Uten at bettingbransjen er regulert her til lands.

Uten at norske styresmakter vil ta i spillselskapene med ildtang.

Akkurat her dukker det store prinsipielle spørsmålet opp, som vi får håpe landsmøtet tar en skikkelig runde på.

Uansett hvor sterkt man måtte mislike produktet som tilbys, er det noe mange nordmenn vil ha. Og som benyttes legalt i dag.

Er det da mest formålstjenlig å late som om det er et monopol i Norge, når det ikke stemmer med virkeligheten?

Norske myndigheter har forsøkt mye for å stoppe bettingbransjen. Reklameregler er nylig strammet inn, og det prøves å stoppe betalingsformidling.

Tall kan tyde på at Norsk Tippings posisjon styrkes.

Likevel tyder ingenting på at bransjen lar seg skremme til å ligge unna.

I nabolandene våre er det altså valgt andre tilnærminger.

Dette er det Lunde, Asheim og deres meningsfeller i Høyre tar utgangspunkt i. Spørsmålet er om det er bedre å lyse ut lisenser på premisser myndighetene setter, for å få bedre kontroll over markedet og samtidig få inn skattekroner?

Om det ikke er helt på «if you can’t beat them, join them»-linjen, så er det en slik løsning «Norsk bransjeforening for onlinespill» (NBO) forsøker å selge inn.

Samtidig jobber spillindustrien med det som kan bli et interessant juridisk slag - å få en ny prøving av det norske monopolet opp mot EU-reglene.

På kort sikt kan Høyre-debatten bli interessant. Men uansett hvor partiet lander er det ingenting som tyder på at vi får en endring av den norske spillpolitikken med det aller første. For det er langt fra flertall for forandring.

Fremskrittspartiet ønsker å avvikle monopolet og Venstre fremstår litt diffuse.

En rødgrønn regjering vil være søt musikk for alle som ivrer for monopol.

Den politiske kjøttvekta innebærer altså at norsk idrett og frivillighet fortsatt skal ha penger folk gambler bort som økonomisk ryggrad.

Å motta midlene fra Norsk Tippings overskudd er behagelig for blant andre NIF , fordi de da slipper kampen mot andre gode formål i årlige prioriteringer.

Likevel hadde det nok vært et samfunnsmessig sunnere system å kutte strengen mellom gambling og finansiering av frivillighet.

Spill bør høre hjemme i statsbudsjettet.