En virkelighetsfjern bilpolitikk

Ingen er imot å fase inn nullutslippsbiler. Men det må være en politikk som er tilpasset norsk virkelighet og klima.

TRYGVE SLAGSVOLD VEDUM, leder av Senterpartiet

Raymond Johansen og Espen Barth Eide virker forarget over min motstand mot Høyreregjeringens forslag om å kunne innføre forbud mot bruk av vanlige biler i visse deler av landet. Det har faktisk gått så langt at de har kalt det «dieselpopulisme» når jeg har vært bekymret for vanlige folks kostnader med å fylle tanken, eller når jeg mener det er for gærent å forby folk å bruke den gamle bilen sin.

Mine uttalelser har vært en kritikk av Høyres virkelighetsfjerne forslag, der de har vært blinde for hvordan dette vil øke forskjellene mellom folk. Forunderlig nok virker det som det er Raymond Johansen og Espen Barth Eide som blir mest provosert når jeg angriper Høyres forskjellspolitikk.

Uansett merkelapp så synes jeg det er virkelighetsfjernt av Høyreregjeringen å pålegge alle offentlige etater å i utgangspunktet kun kjøpe nullutslippsbiler. Jeg tror det kan fungere bra i Oslo, men det vil opplagt være et stort problem for hjemmesykepleieren i Kautokeino eller mange steder i mitt eget hjemfylke Hedmark. Ingen er imot å fase inn nullutslippsbiler. Men det må være en politikk som er tilpasset norsk virkelighet og klima.

Jeg har merket meg at Raymond Johansen og byråd Lan Marie Berg ble spesielt forarget over at jeg og Jan Bøhler lot oss avbilde med min Volvo stasjonsvogn på Tøyen. Vi advarte mot at det ville ramme både håndverkere og folk med eldre biler hvis man skulle innføre den type nullutslippssoner som Høyre, Raymond Johansen og Lan Marie Berg har argumentert for. Hvis Raymond Johansen nå går bort fra dette standpunktet om å skulle forby helt vanlige biler i deler av Oslo, vil det glede meg.

Det er et faktum at for de aller fleste er det å skulle kjøpe bil en stor investering. Det er lettere for den med millionlønn å kjøpe seg en ny, stor nullutslippsbil, enn for den eldre pensjonisten som kontaktet meg for en stund siden. Han hadde ei kone som var dårlig til beins og var derfor avhengig av å bruke bilen de hadde. Hvis folkevalgte i klimaets navn skal straffe de som bytter bil mest sjelden, og belønner de som har råd til å kjøpe seg bil ofte, er vi på helt ville veier.

Alle partier har vært for at trafikken skal kunne begrenses dersom det er stor lokal luftforurensning på enkeltdager. Men det er noe helt annet enn et generelt forbud mot at folk med eldre biler skal kunne kjøre i deler av Oslo. Vi har utfordret regjeringen på om det faktisk vil gi lavere CO2-utslipp, dersom de som eier bensin- eller dieselbil i Oslo bytter ut denne. Regjeringen har ikke gitt oss verken tall eller svar på dette. Forbud mot vanlige bensin eller dieselbiler i deler av Oslo er altså ren symbolpolitikk på sitt dårligste. En symbolpolitikk som rammer vanlige folk.

For privatpersoner er kjøp av bil en av de største investeringene de gjør. Da må vi som folkevalgte ta høyde for at folk med ulik råd og forskjellige behov bytter ut bilen sin på forskjellige tidspunkt. Derfor aksepterer vi ikke et forbud mot bruk av vanlige biler i visse deler av landet.

Vi kan føre effektiv klimapolitikk uten å øke de sosiale og geografiske forskjellene i Norge. I dag består en stor andel av vanlig bensin og diesel av biodrivstoff. Gjennom å redusere avgiftene på biodrivstoff, kan vi senke pumpeprisen som bilistene betaler samtidig som vi reduserer CO2-utslippene. En slik avgiftsreduksjon er bra for deg og meg, samtidig som det vil gjøre det mer lønnsomt for bensinstasjonene å blande inn enda mer biodrivstoff i bensinen og dieselen. For rent biodrivstoff vil Senterpartiet innføre fullt avgiftsfritak.

Beregninger presentert fra transportnæringa og drivstoffselskapene høsten 2019 viste at effekten av avgiftsøkningen på rent biodrivstoff sannsynligvis vil øke CO2-utslippene med 700 000 tonn. Da Erna Solberg skrøt av at Høyre- og Frp-regjeringen hadde økt drivstoffavgiftene mer på ett år, enn regjeringen Senterpartiet sist var en del av hadde gjort i løpet av sine åtte år, beregnet Transportøkonomisk institutt at dette kun ville redusere CO2-utslippene med om lag 30 000 tonn.

Med vår politikk for reduserte avgifter kan vi både redusere klimautslippene, senke prisen på bensin og diesel gjennom at den klimavennlige delen av drivstoffet får avgiftslettelser, og vi kan bygge mer norsk grønn industri.