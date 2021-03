FØDSELSDEBATTEN: – Oppfølging av mors psykiske helse bør være et automatisk tilbud til alle i svangerskapsomsorgen, skriver Sofie Setlo. Foto: Lise Åserud / SCANPIX

Jeg kan ikke se for meg at jeg skal føde igjen

Det ville vært interessant å vite om en bedre psykisk oppfølging kunne påvirket problemstillinger som fødselsdepresjon og lave fødselstall.

SOFIE HORSLE SETLO, mor

«Jeg er redd. Fortell meg hva som skjer.» Det er fire dager siden vannet gikk, og de siste 25 timene er tilbragt på fødestua. Pulsen til datteren vår synker, og hun kommer ikke ut. Vi er så nære, men samtidig ikke.

Jeg har brukt masse tid, på å kjenne etter, finne ut og å si hva jeg trenger. Jeg har opplevd en traumatisk fødsel og flere ufrivillige aborter med komplikasjoner. Før denne andre fødselen «turte» jeg å be om «ekstra» oppfølging. Jeg krevde noe mer enn det systemet la opp til. Det ga meg følelsen av at jeg ikke fikset det «alle fikset». Jeg har lurt på om jeg er for «skjør» og om jeg krever for mye. Oppslagene om føde- og barsel omsorgen den siste tiden taler for at det snarere er systemet som ikke fungerer optimalt, og jeg vet nå at det er mange som har det på samme måte som meg.

Et system som legger opp til å se helheten og inkluderer psyken, i tillegg til magemål og blodtrykk, ville for mange gitt en bedre forberedelse og støtte. Jeg syntes det er merkelig at systemet for svangerskaps- og barselomsorgen ikke anerkjenner hvor tett sammenvevd psykisk og fysisk helse er.

Det er alltid en historie i et menneske. Oppfølging av mors psykiske helse bør være et automatisk tilbud til alle i svangerskapsomsorgen. Slik kan kvinner som ikke kjenner behovet for dette, velge det bort i stedet for å måtte tvile seg frem til om sine reaksjoner er adekvate.

I mitt møte med fødsel og abort har jeg følt meg sårbar. Blottlagt. Ensom. Redd. Prisgitt andre. Følelsene er sammensatte og vanskelig å navigere i. Det er krevende å si fra og be om hjelp når du er på ditt mest sårbare og befinner deg i en «følelsesjungel», samtidig som du skal henge med på og håndtere de kroppslige prosessene. For å kunne si fra om hva du trenger, må du først vite hva det er. Det er ofte vanskelig å vite uten trening.

Da bør systemet være lagt opp slik at du får støtte for å unngå at du faller. Jeg tror det er klart mest samfunnsøkonomisk å sette inn preventive tiltak.

Tilnærmingen til kvinnerelatert helse begrenses svært ofte kun til det rent fysiske aspektet, men uten at det tas hensyn til de psykiske påkjenningene. Dette problemet illustreres blant annet ved at førstevalget ved medisinsk behandling etter spontanabort er piller som anvendes hjemme, uten nærmere oppfølging. Videre etterstrebes et så kort opphold som mulig på sykehuset både før og etter fødsel. Begge tilfeller i en situasjon hvor det er naturlig å trenge svært tett oppfølging. Føde- og barseltilbudet bygges snarere ned, enn å utvides.

Det ville vært interessant å vite om en bedre psykisk oppfølging kunne påvirket problemstillinger som fødselsdepresjon og lave fødselstall.

Jeg kan ikke se for meg at jeg skal føde igjen. De vonde opplevelsene knyttet til dette sitter som en litt for vond klump i magen. Men jeg vil si ifra, med et ønske om at andre kommende foreldre skal få den beste opplevelsen de kan. Svangerskap, fødsel og barsel er litt av en jobb – på mange plan. Disse kvinnene er ikke bare en pasientgruppe. Det er vi som bringer fremtiden inn i verden.