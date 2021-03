Kommentar

Den store vaksinekrigen

Av Per Olav Ødegård

FRA RUSSLAND MED VAKSINE: Sputnik-vaksine mot Covid-19 ankom San Marino i februar. Foto: HANDOUT / PRESS OFFICE OF THE REPUBLIC OF

Vaksiner er vår exit ut av pandemien. Men den globale kampen om vaksinedoser minner om TV-serien «Exit».

Det handler om den sterkestes rett. Om å beskytte egne interesser og profitt. Det er alles kamp mot alle. Og rivaliseringen mellom stormakter forsterkes.

De siste månedene har vi fått nye ord i språket, som vaksineproteksjonisme, vaksinenasjonalisme, vaksinepropaganda og vaksineturisme.

EU er under hardt press fra egne lands borgere som synes vaksineringen går for tregt. Brussel har et behov for å fordele ansvaret. EU-rådets president Charles Michel anklaget denne uken Storbritannia og USA for å ha innført eksportforbud av vaksiner.

Britene benekter at det er tilfelle. EU ønsker at USA skal tillate eksport av flere millioner doser Covid-19 vaksiner til Europa. Men inntil videre gjelder Donald Trumps presidentordre fra desember: USA skal ikke eksportere vaksiner før landets eget behov er dekket.

Europa er selv en stor produsent av vaksiner og EU innført i januar eksportkontroll. Produsenter må søke godkjenning for å eksportere vaksiner. Nylig sa Italia nei til å sende 250 000 doser til Australia.

Politiske ledere i mange land har ofte sagt at ingen er trygge før alle er trygge. I mange taler har det vært understreket behovet for internasjonalt samarbeid og solidaritet. I stedet har den globale helsekrisen forsterket nasjonalismen og proteksjonismen.

Både i EU og USA blir Russland anklaget for å drive vaksinepropaganda. Det foregår på to måter, ved desinformasjon og diplomati.

Det amerikanske utenriksdepartementet mener at russisk etterretning driver en kampanje for å undergrave tilliten til vestlige vaksiner, ifølge Wall Street Journal.

Etterretningstjenestene bruker nettsteder som front for desinformasjon, og særlig fire plattformer er i søkelyset. Her stilles det spørsmål ved vestlige vaksiners sikkerhet og utprøving, faren for bivirkninger overdrives og effektiviteten trekkes i tvil.

På samme tid driver Russland internasjonal markedsføring av sin egen vaksine, Sputnik. Slovakia og Ungarn mottar Sputnik-doser, selv om denne ikke er godkjent i EU. Nå har Russland endog skrevet avtale med et sveitsisk selskap om å produsere Sputnik i Italia. Det passer glimrende inn i Moskvas langsiktige strategi om å så politisk splittelse i EU.

Russland vil svekke tilliten til vestlige vaksiner, men de har ikke klart å overbevise flertallet i sin egen befolkning om Sputniks fortreffelighet. Ifølge en undersøkelse fra det uavhengige Levada-senteret sier bare 30 prosent av russerne at de er villige til å vaksinere seg. En av tre anser vaksinen som en form for biologisk krigføring. Det forteller alt om hvor lav tillit russere har til sine myndigheter.

Russland er ikke noe forbilde for andre land når det gjelder vaksinering. Det er bare satt 6, 2 millioner doser i Russland. Målt i forhold til innbyggertall har EU-landene vaksinert dobbelt så mange og Norge ligger langt foran vår store nabo i øst.

VAKSINETURISME: Rikinger drar til Dubai for å vaksinere seg. Her er bilde fra et luksushotell i Dubai i januar. Foto: RULA ROUHANA / X07390

Vaksineturisme kunne vært skrevet inn i et «Exit»-manus. Financial Times beskriver hvordan styrtrike vaksineturister ankommer i privatfly og tar inn på de mest luksuriøse strandhotellene i Dubai. Sheikene skal ha sine egne vaksinelagre og de kan dele doser med venner og kontakter.

De forente arabiske emirater, med en befolkning på ti millioner, har gjennomført en av verdens raskeste vaksinasjonskampanjer for Covid-19. Emiratene har mer enn nok kinesisk-produserte vaksiner til å dekke sitt behov. De skal ha planer om å lokke større grupper vaksineturister til landet, men foreløpig blir overskuddsdosene gitt til utlendinger med gode forbindelser.

Det handler om overlevelse for den sterkeste. Eller rettere sagt, de rikeste.