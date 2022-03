Kommentar

Angsten for en storkrig

Av Shazia Majid

BOMBEROM: Innbyggere i Mariupol har søkt tilflukt i et bomberom. Bildet er tatt søndag 6. mars.

Det er lite sannsynlig at Ukraina-krigen sprer seg til andre land. Men frykten er der hos mange av oss.

Ukraina-krigen har avløst corona-pandemien.

I tre uker har vi fulgt med på nyhetene fra Ukraina. Det vi ser er ikke til å tro. Lidelsene er ikke til å tro. Brutaliteten er umulig å sette ord på.

Det er vanskelig å forestille seg ukraineres fortvilelse, deres sorg og smerte. Vanskelig å forestille seg skrekken og frykten de nå opplever.

Frykten.

Den har tatt bolig hos det ukrainske folk. Men den gnager også hos mange av oss som lever langt unna krigshandlingene.

Men vi snakker ikke høyt om det. Av respekt for krigsofrene. Våre bekymringer er små i forhold. Krigen foregår der. Ødeleggelsene, ødelagte ukrainske liv.

Men dønningene kan føles helt hit.

Det er bekymring, og med rette, for at krigen kan utvide seg. Kjernekraftverk i Ukraina er allerede blitt angrepet av russiske soldater. Tsjernobyl-anlegget var uten strøm i flere døgn. Flere titalls utslitte arbeidere jobber nå under prekære forhold ved anlegget. Ulykker kan skje, angrep kan skje.

Statsminister Jonas Gahr Støre har snakket om å ha to dager verdt av beredskapslager hos vanlige folk. Det er klart det er alvor.

Faren er reell. Frykt er derfor det naturlige instinktet.

Reaksjonen utløser et annet instinkt – å beskytte seg. Jod-tabletter, som skal hindre bukspyttkjertelen i å ta opp radioaktivt jod ved et atomutslipp, er fortsatt utsolgt ved flere apotek i Norge. Og over store deler av Europa.

Våre tanker er hos det ukrainske folk, men vi tenker også på egen sikkerhet, om det mest utenkelige skulle skje.

For nå vet vi at det mest utenkelige kan skje. Det har skjedd ukrainere. Som for noen uker siden levde liv ikke så ulikt våre egne.

I dag er utallige drept og millioner på flukt.

Krigen går inn i sin fjerde uke. Russlands brutalitet er tiltagende Den er grenseløs. Boligblokker bombes, sykehus bombes, gravide og barn drepes – flyktende familier likvideres, et teater hvor flere hundre hadde søkt tilflukt er blitt bombet sønder og sammen. Det er et under at mange ser ut til å ha overlevd.

Putin er hensynsløs.

Det er ettertrykkelig befestet. Det øker faren for hele Europa og sågar verden. Jo lenger krigen varer, dess mer urovekkende er det. Det gjøres desperate forsøk på å få slutt på krigshandlinger.

Men det er vanskelig farvann å navigere i. Ukraina trygler om at NATO innfører et flyforbudssone over Ukraina. Russland bomber stadig nærmere NATO-grensen. Et feilgrep og det er fare for en storkrig.

Flyforbudssone betyr nettopp det, at NATO skal forsvare luftrommet over Ukraina. Det innebærer å skyte ned russiske kampfly. En slik hendelse vil bli sett på som en krigserklæring av Russerne. Det kan bety en krig mellom NATO og Russland.

Norge er ikke bare NATO-medlem, vi deler også grense med Russland. Vi får nyheter og ekspertuttalelser om teoretiske muligheter for at Norge kan bli angrepet om Putin ikke blir stanset.

Sannsynligheten for dette er liten. NATO har gjort det klart at de ikke vil innføre en flyforbudssone. Grunnen er enkel – å ikke eskalere konflikten. Men misforståelser kan skje. En gnist er nok.

Frykten er helt konkret og håndgripelig for ukrainere. De står under bomberegnet.

For oss andre handler det mer om følelsen av utrygghet. For hva som nå kan skje.

Pandemien har gjort oss mindre robust. Flere er slitne av den isolasjonen og frykten vi levde under mens virus-herjingene var på sitt verste.

Ukraina-krigen, den nye frykten og det som oppleves som en vedvarende unntakstilstand kommer på toppen av dette.

Frykt er vanskelig. Ofte er den irrasjonell. For ukrainere er den reell.

For oss andre er den latent, som en jevn murring og uro. Der vi hamstrer hermetikk, jakter jod, tar ut kontanter og googler bomberom.

Det vi alle higer etter er en slutt på krigen. En slutt på lidelsene til det ukrainske folk. Vi er trygge først når våre naboer er trygge.

Vi må beholde troen på at verdenssamfunnet klarer å sette en stopper for den vanvittige krigen i Ukraina. At blodbadet snart vil stanse. Det må stanse.

Det er håp mot frykt. Og håpet må vinne.