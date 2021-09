Leder

Abortlovens sprengkraft

Demonstrasjoner mot den nye abortloven i Texas i går.

Med den dramatiske innstrammingen i abortloven i Texas ser vi hvor galt det kan gå når abort blir et stridstema.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

USAs høyesterett valgte å ikke stanse den nye abortloven i Texas, som forbyr abort etter uke 6. Eller mer presist - lovgivernes begrunnelse er at det er etter dette man kan observere at fosterets hjerte slår.

Frem til nå har amerikanske kvinners rett til selvbestemt abort vært sikret gjennom en høyesterettsdom fra 1973, Roe vs Wade. Dommen har vært omstridt, og flere delstater, særlig i sør, har forsøkt å utfordre den.

Så langt har ingen lyktes. Det har både handlet om sammensetningen av Høyesterett, og om måten disse lovene har vært utformet på.

Donald Trump fikk satt inn tre nye høyesterettsdommere mens han var president. Han hadde lovet sine velgere å sikre dommere som var mot abort. Det ser vi nå at han lyktes med.

Abortmotstandere i Austin i Texas 29. mai da abortloven ble vedtatt og signert.

Men jusen er fortsatt vanskelig. Det skal mye til for at amerikansk høyesterett overprøver en tidligere avgjørelse som dette. Men abortmotstanderne i Texas har funnet en vei rundt Roe vs Wade, ved å gi borgere anledning til å saksøke dem som bistår kvinner som tar abort, ikke stille selve staten til ansvar.

Abort har lenge vært en av de mest betente sakene i amerikansk politikk. Virkemidlene fra abortmotstanderne har vært brutale. Debattklimaet har vært giftig, ordbruken grov. Kvinner i en sårbar situasjon har vært ofre i en ordkrig, som tidvis også har hatt voldelige utslag.

I Norge har det lenge vært ro rundt abortspørsmålet. Frem mot 1978, da vår lov om selvbestemt abort ble vedtatt, var det tøff ordbruk også her. Men gradvis har oppslutningen om loven økt. Også de aller fleste abortmotstanderne har innsett at det ikke er noe alternativ, og at vår lov veier hensynet til kvinnens selvbestemmelse og fosterets rett til vern på en god måte.

Men nå har den norske abortdebatten igjen fått høy temperatur. Statsminister Erna Solberg og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad åpnet det hele da de kynisk brukte abortspørsmålet i KrFs interne kamp om hvilke side partiet skulle velge.

Venstresiden fulgte opp gjennom å nærmest konkurrere om hvem som kunne liberalisere dagens lov mest: 18 uker? 22 uker? Jo flere ukers selvbestemmelse, jo mer kvinnevennlig, var tonen. Vi har sjelden sett en mer lettvint tilnærming til alvorlige spørsmål enn det flere partiers ulike landsmøter oppviste denne våren.

Norge er ikke USA. Vi tror ikke det blir amerikanske tilstander her med det første. Men likevel viser det som nå skjer i USA, hvor ødeleggende det kan bli når abortloven kommer i spill.