CLEMET-REFS: – Som tidligere kunnskapsminister bør Kristin Clemet ta innover seg at norsk skole står midt i en lærerkrise. Høyre-regjeringen svikter alle de barna som ikke blir møtt med en kvalifisert lærer, skriver SVs Kari Elisabeth Kaski.

Bløffmakeren Kristin Clemet

Som om SV ikke er opptatt av skole og arbeid? Hvordan våger Kristin Clemet?

KARI ELISABETH KASKI, stortingsrepresentant (SV)

Det er flott at flere vil snakke om SVs politikk, men snakk i det minste sant. I et innlegg i VG 27. august forsøker Kristin Clemet og hennes kollega Marius Doksheim fra høyresidens tankesmie Civita å få SV og venstresiden til å fremstå som om vi ikke er opptatt av kvaliteten i skolen og at folk skal ha arbeid. Arbeid til alle og en god skole er helt avgjørende når forskjellene skal ned.

Jeg skal gi Civita-duoen rett i én ting: Vi vil at de rike skal betale mer skatt. Vi vil fordele godene rettferdig. De som har mye, skal skatte mer og de som har lite skal skatte mindre. Det er både enkelt og rettferdig, og gjør at vi har råd til felles velferd og viktige klimatiltak.

Pengene kommer godt med når vi skal rydde opp etter de smålige kuttene Høyre-regjeringen har gjort de siste åtte årene. Det er klart Norge har råd til å hjelpe unger med briller, sørge for at folk som er syke får bedre råd og god helsehjelp. Det handler om å prioritere.

Som tidligere kunnskapsminister bør Kristin Clemet ta innover seg at norsk skole står midt i en lærerkrise. Hvis hun virkelig var opptatt av elevenes læring, hadde hun heller rettet kritikken mot de som sitter med ansvaret.

Høyre-regjeringen svikter alle de barna som ikke blir møtt med en kvalifisert lærer. Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) er så mye som 15 og 21 prosent av de ansatte i lærerstillinger i grunnskolen og videregående skole uten godkjent lærerutdanning.

Det er skremmende høye tall. I tillegg er det slik at annen hvert barn som har krav på spesialundervisning får denne av en ufaglært. Skal alle barn lære, lykkes og trives i skolen må de møte kvalifiserte lærere i klasserommet. Derfor er det helt uforståelig for meg at hun, som i teorien er så opptatt av at elever skal lære seg å lese, skrive og regne våger å nevne ordet skole, så lenge Høyre ikke gjør noe med denne krisen.

SVs mål er at alle som kan jobbe, skal komme i arbeid. Vi jobber for små lønnsforskjeller og et arbeidsliv med rettigheter og makt til lønnsarbeidere. Dette henger tett sammen med rettferdig fordeling. Faste, trygge jobber gir gode liv og mindre ulikhet. Da pandemien rammet landet, måtte partiene på Stortinget ta ansvar for å sikre inntekten til arbeidsløse og permitterte.

Høyre kunne stilt krav til at toppene i næringslivet ikke skulle si opp ansatte eller ta ut utbytte dersom de fikk coronastøtte. Det valgte de å ikke gjøre, samtidig som tusenvis av mennesker ble kastet ut i arbeidsledighet.

Ett år har gått, og mange unge sliter fortsatt med veien ut i jobb. Hvor blir det av den store satsingen som kreves til Nav og til skolene? Jeg synes Kristin Clemet skal rette pekefingeren riktig vei – mot Høyre!

Jeg er helt enig med Kristin Clemet i én ting til: «Folk er mer nyanserte og har større forståelse for langsiktigheten og kompleksiteten i de løsningen som skal til, enn det den politiske debatten etterlater inntrykk av.» Nettopp!

Derfor forstår folk at den politikken som Høyre og resten av regjeringspartiene fører verken skaper flere trygge arbeidsplasser eller fører til bedre skole.